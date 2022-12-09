AKP, 20 yılda enflasyonu zıplattı!

Enflasyon artışı, bütün dengeleri bozdu. Enflasyonla ve fiyat artışlarıyla ilgili birçok araştırma yapılıyor, veriler paylaşılıyor.

DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, kasım ayında emeklilerin maruz kaldığı gıda enflasyonu yüzde 130,7'ye çıktı. En yoksul yüzde 20'lik gelir grubuna sahip vatandaşların gıda enflasyonu ise yüzde 151,4 oldu. Sözcü gazetesinin haberini birlikte okuyalım…

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), önceki gün dar gelirli vatandaşların maruz kaldığı gıda enflasyonunu açıkladı. Buna göre, kasım ayında gıda enflasyonu ortalama yüzde 102,6 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 130,7 oldu.

Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 11,4 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 132,1, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 151,4 olarak gerçekleşti.

Dördüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 101,6 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 75,4 oldu.

DİSK-AR’dan yapılan açıklamada “Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 151,4 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 75,4 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor” denildi.

AKP VE ENFLASYON

Yapılan açıklamada “Kasım 2022'de yüzde 84,4 olan resmi enflasyon oranı AKP dönemi için yeni bir rekor anlamına geliyor. Aralık 2002'de yüzde 29,7'lik bir enflasyon devralan AKP 20 yılda enflasyonu 55 puan artırmış oldu” ifadelerine yer verildi.

Son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki farkın da açılmaya başladığına dikkat çekilen açıklamada şu bilgiye yer verildi:

“2012 Kasım'da 212 olan TÜFE 2022 Kasım'da 1.115 olurken, 2012 Kasım'da 217 olan gıda fiyatları endeksi 2022 Kasım'da 1.527 oldu. 2022 Kasım'da iki endeks arasındaki fark 412 puana yükseldi.”

INSTAGRAM, ÇERKEZOĞLU’NUN HESABINI NEDEN KAPATTI?

DİSK-AR'ın değerlendirmesini yukarıda okudunuz.

Tablo vahim.

Yılbaşından sonra gelecek zamlar, belimizi daha da bükecek.

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Bu arada Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun Instagram hesabı, kalıcı olarak kapatıldı.

(DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, önce DİSK'in şimdi de kendisinin Instagram hesabının kapatıldığını, yapılan itirazlara rağmen Instagram'dan ret yanıtı aldıklarını söyledi. Çerkezoğlu, "Bu keyfi karar işçi sınıfının iletişim hakkına saldırıdır" dedi.

Instagramın yaptığı doğru değil, herkes özgürce fikrini söyleyebilmelidir.

Cuma hutbesi!

Türkiye’de şu sıralar çocuk gelinler, cinsel istismarlar konuşulurken, dünkü Cuma hutbesinin başlığı, “Haydi namaza! Haydi kurtuluşa!” idi… Hutbenin giriş bölümü şöyleydi; “ Muhterem Müslümanlar! Günde beş vakit bir nida duyarız minarelerden. Gök kubbenin altında Rabbimizin kutlu daveti yankılanır: ” َHaydi namaza! Haydi kurtuluşa!” Bu davet, camiye ve cemaatedir. Bu davet, Cenâb-ı Hakkın huzurunadır. Bu davet, namazla dirilişe, namazla kurtuluşadır."”. Tamam da, memlekette çocuk gelin olayı konuşulurken, cinsel istismarla konuşulurken, dünkü cuma hutbesinde de durumlardan bahsedilebilirdi diye düşünüyorum.

BBP’den teşekkür!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanlığı geçtiğimiz hafta İzmit Kent Meydanı’nda miting yaptı. Mitinge Genel Başkan Mustafa Destici katıldı… Toplantı öncesinde mitinge 10 bin kişinin gelmesi beklendiği söylendi. Ama edinilen bilgiye göre mitinge 1700 kişi katılmış. Yani hedeften uzak. BBP Kocaeli İl Başkanlığı, kentin dört bir yanına afiş asarak, billboardlara afişleri yapıştırarak “ Teşekkürler Kocaeli” dedi… Tamam da siz meydanı dolduramadınız ki, siz 10 bin hedefini tutturamadınız ki? Bu afişleri asarak, algı yaratılmaya çalışılıyor. Bence BBP Kocaeli İl Başkanlığı, mitingden ders çıkarmalı.