Bu kaçıncı tarikat ve cemaat dehşeti?

Atatürk 97 yıl önce bu tehlikeyi görmüş ve şöyle demişti:

“Ey millet! İyi biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır.”

Atatürk sadece “sözlü uyarı” yapmakla da kalmamış, 30 Kasım 1925 tarihinde “tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması” ile ilgili 677 sayılı kanunu da çıkartmıştı.

Kanun 13 Aralık 1925’te yürürlüğe girmiş ve ülke çapındaki tüm tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştı.

Yani, tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerine son verilmişti.

Bu kanun, hâlâ yürürlükte mi?

Evet, yürürlükte…

Peki, kanun yürürlükte ise tarikat ve cemaatler neden var?

Tarikat ve cemaatler var, çünkü…

Atatürk tarafından çıkarılan 677 sayılı yasa, bir “devrim yasası” idi.

Türk toplumunu bağnazlıktan kurtarıp çağdaşlaştıracak en önemli yasalardan biriydi.

Böylece toplum, tarikat ve cemaat gibi “merdivenaltı” dini oluşumların boyunduruğundan kurtarılacak, insanların dini duygularının istismar edilmesi önlenecekti.

Yasa, Atatürk’ün sağlığında “tavizsiz” uygulandı, ancak Atatürk’ün ölümünden sonra, özellikle 1946 seçim döneminde CHP ve İsmet İnönü eliyle sulandırıldı.

Örneğin, “gericiliğe taviz vermede” DP ile yarışabilmek için, türbelerin açılışına izin verildi.

Bir gün ayrıntılarıyla yazarım, benzer daha pek çok şey.

1950’de Demokrat Parti iktidara gelince de, devrim yasalarının çoğu zaten rafa kaldırıldı.

Daha sonraki yıllar mı?

AP, ANAP, Doğru Yol, RP ve AKP iktidarlarında; tarikat ve cemaatler, Türk siyasetini adeta rehin aldılar.

Etkinlikleri giderek arttı, devlet yönetiminde köşe başlarını iyice tuttular, sonunda bu iktidar döneminde laik Cumhuriyet’i teslim aldılar.

Şunu unutmayalım!

Bugün devlet yönetiminde “görüntü” başka, “gerçek” başkadır.

Görünüşte ülkeyi “siyasi partiler” yönetmektedir, ama araştırın bakın, bakanlıklar ve kurumlar tarikat ve cemaatlere paylaştırılmıştır.

Tarikat ve cemaatlerin “blok oy gücü” vardır ve bu güç, sağ siyasi partileri sürekli iktidara taşımaktadır.

İşte bu “blok oy gücü”, tarikat ve cemaatleri Türk siyasetinde “vazgeçilmez” yapmıştır.

Tabii bu yapı (cemaat-siyasi parti koalisyonu), emperyalist devletlerin de işine gelmiştir.

Neden gelmiştir?

Gelmiştir, çünkü böyle bir yapı “rahat kontrol edilebilir ve yönlendirilebilir” bir yapıdır.

Kısa bir süre önce yaşamadık mı?

FETÖ, ABD’nin talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne el koymaya kalkmadı mı?

Tarikat ve cemaatler, dün de bugün de memleketin başına bela!

Tarikat ve cemaatler, Cumhuriyet’in ilk kuruluş yıllarında da “memleketin başına bela” idi.

Düşmanla işbirliği yapıp, “kurtuluşu” ve “kuruluşu” güçlendiriyorlardı.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan isyanların altında çoğunlukla yine bu tarikat ve cemaatler vardı.

Yani Atatürk, taa 97 yıl önce tarikat ce cemaatleri boşuna yasaklamamıştı.

Eğer çıkarılan o yasa, Atatürk’ün ölümünden sonra da uygulansaydı, yani tarikat ve cemaatlerin kökü tamamen kazınmış olsaydı, bugün bambaşka bir Türkiye’de yaşıyor olurduk.

15 Temmuz 2016 FETÖ kalkışmasını kesinlikle yaşamazdık, çünkü FETÖ gibi bir yapılanma ülkemizde darbe yapacak bir noktaya gelemezdi.

Ve tabii bir tarikat şeyhi bozuntusunun, 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridi ile imam nikâhı ile evlendirmesi iğrençliğini de bu ülke kesinlikle yaşamamış olurdu.

Tarikat ve cemaatler, 100 yıl önce devletimizin kuruluşuna taş koyuyorlardı, bugün de Türkiye’nin aydınlanmasına engel oluyorlar.

Şu rezalete, şu iğrençliğe bir bakar mısınız?

Türkiye, böylesine bir iğrençlikle anılacak bir ülke mi?

İslam, bunlarla mı temsil ediliyor?

O kendini bilmez şeyh bozuntusunun yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti’ne de İslam dinine de apaçık bir suikast!

Tabii, böyle bir suikast, bağıra bağıra geldi.

Önce “uygun iklim” yaratıldı.

“Devlet biziz, bize kimse bir şey yapamaz” havası estirildi.

Çocuklarımız daha bebek yaşlarında “kara çarşaflara” sarıldı.

Tarikat yurtlarında öğrencilere yönelik cinsel istismarlara göz yumuldu.

Salonlar ve sokaklarda, dini kıyafetle gösteriler başlatıldı.

6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar, işte böyle bağıra bağıra geldi.

Din düşmanı kim?

Şimdi de tutmuşlar, tarikat ve cemaatlerin bütün bu iğrençliklerini yazanları “din düşmanı” ilan ediyorlar.

“6 yaşındaki kızını sen nasıl dini nikâhla evlendirirsin?” diye soruyorsun…

“Sen din düşmanısın” cevabını alıyorsun.

“Sen nasıl çocuklara sarık ve cüppe giydirip icazet töreni düzenliyorsun?” diye soruyorsun, tepkileri yine “Sen din düşmanısın” oluyor.

Bunların Müslümanlıkla filan ilgileri yok.

Sormak gerekir kendilerine, “6 yaşındaki kız çocuğunu dini nikâhla evlendirmek, İslam’ın hangi kuralı içinde var?”

Son bir şey daha…

Ben 75 yaşındayım, bu dönem kadar Türkiye Cumhuriyeti’ne ve İslam dinine zarar verildiğini hatırlamıyorum.

Son 20 yılda, kaç defa “tarikat ve cemaat dehşeti” yaşandı, bir hatırlasanıza!

Tarikat ve cemaatlerle ortaklık yaparak seçim kazanacaksan, hiç kazanma daha iyi.

Devletin gücü, paylaşılmaz.

Devletin gücünü paylaşmaya kalkarsan, o ”sakalından dahi utanmayan” şeyh bozuntusu, 6 yaşındaki kızını dini nikâhla evlendirerek seni rezil eder.

Devletin gücünü paylaşmaya kalkarsan, paylaştığın ortak, FETÖ’da yaşandığı gibi, gün gelir seni alt etmeye kalkar.

Devleti, “devlet ciddiyetiyle” yöneteceksin.