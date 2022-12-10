Makale Yazısı-10 Ara 2022 - 20:00

Çelik ile Yetişen Çam ve Servi Çeşitleri
İbrahim Tınaztepe

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle çelik ile yetişen çam ve servi çeşitleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım. 

Kadife Çamı - Zarif (Cryptomeria  Elegans): Çabuk büyüyen bir nebattır. Sonbahar’da yapraklarının rengi değiştiği için iki manzara yapar. Sonbahar’da yaprakları pas kırmızı renginde, İlkbahar ve Yaz aylarında yeşil renktedir. Park ve bahçelerin çim alanlarına dikildiğinde renk değişmesi daha canlı görülür. 

Kadife Çamı - Yeşil (Cryptomeria  Japonica): Çabuk büyüyen bir ağaçtır. Kışın yaprakları daha canlı bir manzara yaratır ve dalları sarkıktır. 

Porsuk Çamı - Adi (Taxus  Baccata): Park ve bahçelerin kıymetli bir ağacıdır. Bu ağaçtan süsleyici bir çit yapılabilir. Tek ve grup halinde dikilir. Aynı zamanda budanabilir. Yaprakları sık ve koyu yeşildir. 

Porsuk Çamı - Sütun Şeklinde Büyüyen (Taxus  Hibernica): Piramit şeklinde büyüyen bir ağaçtır. Yaprakları koyu yeşildir. 

Porsuk Çamı - Sütun Şeklinde Büyüyen (Altuni ) (Taxus Hibernica Aurea): Sütun şeklinde boylanır ve sık dallanır. Güneş gören uçları alttan düz sarı, üstten kenarları sarı, ortası yeşil renktedir ve görünüşü çok güzeldir. 

Porsuk Çamı - Yalancı (Cephalo Taxus Durupacea): Dayanıklı, orta boyda büyüyen bir ağaçtır ve porsuğa benzer. Her çeşit toprakta yetişir ve alacalı gölge yerleri sever. 

Yalancı Servi (Chamaecyparis Lawsoniana): Piramit şeklinde büyüyen azametli bir ağaçtır. Yaprakları mavimsi koyu yeşil renktedir. 

Yalancı Servi - Mavi ufak yapraklı (Chamaecyparis Lawsoniana Allumii Glauca): Yaprakları mavi yeşil renktedir. Gelişmesi kuvvetli ve görünüşü güzel bir ağaçtır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe 

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