Güzel pazar günü güzel bitsin…

İzmit’te güzel bir pazar günü olacak…

Tahminlere göre, fırtına öncesi son bir bahar sessizliği…

Kar-boran- fırtına geliyor…

Balkanlardan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğiz…

Kocaelispor’dan uzak bir gün…

Ekran başına kilitleneceğiz…

Kastamonu ters takım…

En korktuğum takım tipleridir…

Bazen tahminlerim tutuyor ya...

Bugün de eğlencelik bir tahmin yapmak istedim…

Ümit Karan yönetimindeki takımda, kankası Kocaelili Tufan Daş da iş başında olacak…

Makedonya macerasından sonra, Kastamonu’da kesinlikle tehlikeli bir takım yaratmışlardır…

Ama ne olursa olsun, ipler bizim elimizde olacak…

Eğer saçma sapan gol pozisyonları kaçırmazsak, bu maçı da kayıpsız geçeriz…

Tahminim:

0-2…

Ama isterse 0-1 olsun, 3 bizim olsun…