Kandıra’nın KORKMAZ’ı 50 yaşında

Bugün sizlere bir “başarı öyküsü” anlatacağım.

Hakkı Korkmaz’dan ve eseri olan KORKMAZ Tencereleri’nden söz edeceğim.

Çoğu kişi KORKMAZ markasının Kandıra kökenli olduğunu bilmez.

Ve KORKMAZ’ın yaratıcısı Hakkı Bey’i tanımaz.

Aslında yakın zamana kadar biz de bilmiyorduk.

KORKMAZ, 2016 DORUKTAKİLER organizasyonunda “Yılın Markası” seçilince, Hakkı Bey’i ve yarattığı markayı tanıdık.

Hakkı Korkmaz; Türk insanının çalışma azminin, Türk insanının zorluklarla mücadelesinin, Türk insanının girişimci gücünün ve Türk insanının başarma hırsının bir sembolüydü.

Kim bu Hakkı Korkmaz?

Kandıra’nın Pınarlı Köyü’nden…

1944 doğumlu, yani 78 yaşında.

Çiftçi ve balıkçı bir babanın oğlu…

Babası, “Biz çok çile çekiyoruz” deyip, Hakkı’yı ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul’a çalışmaya göndermiş.

Bakırcılık yapan bacanağının yanına…

Yıl 1957, daha 13 yaşındayken bakırcı çıraklığına başlamış Hakkı Bey.

Bakırdan, alüminyumdan, daha sonraları paslanmaz çelikten tencere yapmasını öğrenmiş.

Dört yıl sonra, 17 yaşına geldiğinde “kalfa” olmuş.

Bizim Anadolu deyimiyle, tencere yapım işini iyice kapmış.

Arkasından askerlik…

Vatan görevinden döndükten sonra 10 yıl daha kalfalık yapmış.

1972 yılında kendi işini kuruyor

Yıl, 1972…

Artık zamanı gelmiştir, Hakkı Korkmaz kendi işini kuracaktır.

O günleri hiç unutamaz.

26 metrekare büyüklüğünde bir bodrum katı…

Bir kendisi, yanında bir de çırak…

Önce fason olarak tencere üretirler.

Birkaç yıl bu böyle devam eder, 1975 yılında fason üretimi bırakıp kendi adlarına paslanmaz çelikten tabak ve sini üretimine geçerler.

Ürettiklerini de lokantalara ve mahalle aralarında dolaşarak evlere satmaya başlarlar.

Artık ürünlerine “KORKMAZ” ismini vermişlerdir.

İşleri zordur, hem üreteceksin, hem satacaksın…

Çelik tabak ve sini işini Türkiye’de ilk yapan kişidir Hakkı Bey.

İş tutar, çelik tabak ve siniler kapış kapış satılır.

Artık büyüme, üretim ile satışı ayırma zamanı gelmiştir.

Bu işi daha büyük yerde, daha fazla insanla yapmalıdır.

1976 yılında Kandıra’daki tesislerin temeli atılır

Hakkı Bey büyümeyi kafasına koyduğunda, fabrika kurmak için ilk aklına gelen yer elbette Kandıra olur.

Memleketidir…

Yeniden köyüne, ailesinin akrabalarının yanına dönecektir…

Yanında daha fazla insan çalıştıracaksa memleketinden insanlar çalışmalıdır…

13 yaşında ayrıldığı köyüne 19 yıl sonra, yani 32 yaşında patron olarak geri döner.

Fabrika yeri satın alır, inşaatına başlar, iki yıl sonra da üretime geçer.

3500 metrekare büyüklüğünde bir fabrikadır bu.

Paslanmaz çelikten tencere ve çaydanlık üretilmektedir.

Üretim arttıkça, çalışan sayısı da artmaktadır.

Bugün günde 6 bin adet çaydanlık takımı, 7 bin adet tencere üretir hale gelmiştir.

Kandıra fabrikasında halen 300 işçi çalışmaktadır ve bunun yüzde 35’i kadındır.

Hakkı Bey şimdi memleketinden 300 kişiye ekmek vermenin büyük mutluluğunu yaşamaktadır.

Sadece Kandıra mı?

KORKMAZ’ın Kandıra dışında İstanbul’da iki fabrikası daha var.

Sancaktepe ve Tuzla’da…

Üç tesisin toplam kapalı alan büyüklüğü 70 bin metrekare.

Görüyorsunuz ya, nereden nereye!

26 metrekarelik bodrum katından, 70 bin metrekarelik 3 fabrikaya.

Kandıra’da sadece tencere ve çaydanlık, diğer fabrikalarda ise diğer mutfak araç gereçleri üretiliyor.

Toplam çalışan sayısı 1200 civarında.

Ürünler, yurt içinde 950 noktada satılıyor, yurt dışında ise 90 ülkeye ihracat yapılıyor.

Sektöründe ihracat şampiyonu…

Ülkemize yıllardır her yıl hatırı sayılır rakamlarda döviz kazandırıyor.

Hakkı Bey 78 yaşında hâlâ çalışıyor

Hakkı Korkmaz, bugün 78 yaşında.

Çalışma hırsından, başarı hırsından bir şey kaybetmiş değil.

Her gün işinin başında…

İstanbul’daki fabrikalara gençler, Kandıra’ya Hakkı Bey bakıyor.

O hâlâ “çırak Hakkı”…

O hâlâ “kalfa Hakkı”…

O hâlâ “usta Hakkı”…

Bir türlü “patron Hakkı” olamadı.

Patron, ama patronluğa alışamadı, patronluk taslamıyor.

Fabrikaya gittiğinizde onu masasında otururken değil, çoğu kez üzerinde iş elbisesi üretim bölümünde bulursunuz.

Tıpkı ilk günlerindeki gibi...

Evimde oturayım demiyor…

Nasıl olsa çocuklar büyüdü, işler de iyi, gezeyim tozayım da demiyor…

Çalışmadan edemiyor.

Üretimden kopamıyor.

Ve gelelim Hakkı Bey’in günümüzle ilgili görüşlerine

Hakkı Bey, çalıştı çabaladı, dişiyle tırnağıyla bugünlere geldi.

Eğitimi, ilkokul…

Sermayesi, sıfır…

Ama Hakkı Bey bugün 1200 kişinin çalıştığı 3 fabrika sahibi.

KORKMAZ adını “marka” yaptı.

KORKMAZ Tencereleri…

KORKMAZ Mutfak Araç ve Gereçleri…

Yurt içinde 950 noktada satılıyor, 90 ülkeye ihraç ediliyor.

Hakkı Bey’in, Kandıra’nın geleceği ve günümüzün çalışma ortamı ile ilgili düşünceleri çok farklı.

Kandıra ile ilgili bakın neler söylüyor:

“Kandıra, turizmle bir yere gelemez. İki aylık bir sezonumuz var, iki ayda ne yapabilirsin ki? Burada sanayi açılmalı ki, bölgemiz insanı iş bulmak için başka yerlere gitmek zorunda kalmasın. İlçemizin gençleri, eğitim için gittikleri illerde daha sonra iş bulup yerleşiyorlar. Neden Kandıra’nın evlatları hayatlarını kazanmak için göç etmeye mahkûm olsun ki? Genç nüfus göçünü engellememiz gerekiyor. Böylece ilçemizde ekonomi canlanır ve yaşam kalitesi artar.”

Hakkı Bey, haksız mı?

Haklı…

Bu gerçeği herkes görüyor mu?

Görüyor…

Ama işin ucundan tutan, gereğini yapan yok!

Kandıra, çoktandır kaderine terk edilmiş durumda.

Böyle giderse dışarıdan ithal işçi getireceğiz

Hakkı Korkmaz, günümüz Türkiye’sini, günümüzün çalışma ortamını ise şöyle değerlendiriyor:

“Şimdiki gençler zaman geçirmek için masa başı işleri tercih ediyorlar. Sanayide çalışmak isteyen neredeyse kalmadı. İşçi bulmak her geçen gün zorlaşıyor. İş beğenmeme durumu var. Nitelikli eleman yok memlekette. Biz alıp öğretiyoruz. Türkiye’nin durumu zor! Böyle giderse yurt dışından ithal işçi getirip çalıştıracağız. Bu sadece sanayide değil, her sektörde aynı. Kimse işini yapmıyor. Üretim toplumu olmamız gerekirken tüketim toplumu haline geldik…”

Hakkı Bey’in tespitlerini görüyor musunuz?

Türkiye’nin durumunu bir kaç cümleyle nasıl da güzel özetleyivermiş.

Türk toplumunun nereden nereye geldiğini…

Çalışmaktan, üretmekten nasıl koptuğunu…

Gençlerin yaşama bakış açısını…

İşsiz oldukları halde iş beğenmediklerini…

Kalifiye işçi sorununu…

Nasıl tüketim toplumu haline getirildiğimizi…

***

Hakkı Korkmaz, her yönüyle örnek alınacak bir insan!

Hakkı Korkmaz, her türlü övgüyü ve saygıyı hak eden bir insan!

İlerleyen yaşına rağmen, hâlâ çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.

Geldiğimiz noktada ülkemizle ilgili kaygılarını dile getirmekten de geri durmuyor.

Ne diyelim…

Sen çok yaşa Hakkı Bey!

Sağlıklı yaşa, huzurlu yaşa, çok yaşa!