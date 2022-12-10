Cesaret, adalet ve irade

Menkıbe odur ki:

Bir gün Hz. Süleyman'a yaralı bir kuş gelir ve bir dervişin, kanadını kırdığını söyler. Bunun üzerine Hz. Süleyman, hemen dervişi çağırtır ve ona sorar;

"Bu kuş, kanadını kırdığın için senden şikâyetçi, neden yaptın?"

Derviş kendini şöyle savunur:

"Efendim, ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı, yanına kadar gittim, yine kaçmadı. Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım. Tam yakalayacağım sırada kaçmaya çalıştı, o esnada da kanadı kırıldı."

Bunun üzerine Hz. Süleyman kuşa dönerek der ki:

"Bu adam da haklı. Niye kaçmadın? O sana sinsice yaklaşmamış. Sen kendini savunabilirdin. Oysa şimdi kolum kanadım kırıldı diye şikâyet ediyorsun?"

Kuşun kendisini savunması şaşırtıcıdır:

"Efendim ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Avcı olsaydı hemen kaçardım. Derviş olmuş birinden, Allah’tan korkarlar diye, bana zarar gelmeyeceğini düşündüm ve kaçmadım."

Hz. Süleyman kuşu haklı bulur ve kısasın yerine getirilmesi için “Kuş haklı, hemen dervişin kolunu kırın" diye emreder.

Bunun üzerine yaralı kuş hemen öne atılır ve "Efendim, sakın öyle bir şey yaptırmayın" diyerek itiraz eder.

Hz. Süleyman şaşırarak "neden" diye sorunca kuş sebebini şöyle açıklar:

"Efendim, dervişin kolunu kırarsanız, kolu iyileşince yine aynı şeyi yapar... Siz iyisi mi, onun üzerindeki derviş hırkasını çıkartın... Çıkartın ki, benim gibi kuşlar bundan sonra aldanmasın."

***

Belki birçoğunuz tarafından bilinen ancak bilinmesine rağmen güncelliğini kaybetmeyen bir menkıbedir bu.

Günceldir, zira hırkası, rütbesi, konumu, mesleği gibi birçok nedenle “avcılık” yapabileceğine ihtimal verilmeyen birçok insanın, kendilerine duyulan güveni su-istimal ettiğine hala şahit oluyoruz.

İnsanların, sırf kendilerine güvendikleri için, karşılarında savunmasız bir biçimde bulunmalarını fırsat bilip istismar edenlerin çokluğu karşısında şaşırmayı unutur hale geliyoruz.

Güven duygumuzun zedelenmesi karşısında kırgın, kızgın ve öfkeliyiz.

Güven duygumuzla beraber bu toplumu ayakta tutacak olan değerlerimizin yozlaştırılması nedeniyle endişeliyiz.

Ancak bunun bir kader olmadığını da bilmeliyiz.

Zira iki husus var ki bu yozlaşmanın önünde engel oluşturur:

Kendini savunan kuşun cesareti ile hırkayı çıkaracak olan Hz. Süleyman’ın irade ve adaleti.

Öyle ki yozlaşmaya set çekmek için öncelikle kuşun cesaretini örselememek gerekir.

Bu cesaretin örselenmemesi için ise hırkayı çıkaracak iradenin gösterilmesi ve adaletin sağlanması lazım gelir.

Yani cesaret, adalet ve gereğini yapmak üzere irade yok olmadığı sürece hala umut var demektir.

İş ki gereğini yerine getirelim…