Depremi anımsadık

23 Kasım Düzce Gölyaka’da olan deprem, bizlere ülkemizin bir deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğunu anımsattı. Her deprem sonrası siyasiler halkın karşısına ve ya kameraların karşısına geçerler bol, bol nutuk atarlar. Sonuç sıfır.

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden beri büyük bir depremde İstanbul’da binlerce binanın yıkılacağını, bu nedenle acilen binaların güçlendirilmesi ve kentsel dönüşüme gidilmesini söyledi. Hatta bir konuşmasında “İnşallah İstanbul’da bir depremin olmaması için dua ediyorum” dedi. Aynı İmamoğlu, “İstanbul’daki binaların güçlendirilmesi ve kentsel dönüşüm için 25 milyar dolara ihtiyacımız var” dedi.

Deprem gerçeğini görmeyenler Sayın İmamoğlu’nun söylediklerini duymadılar veya duymak istemediler.

Geçen günlerde bir haber programını izlerken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Derya Yanık “Suriyeli mültecilere 45 milyar dolar harcadık” dedi.

Şimdi İstanbullu bir vatandaş Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanım bizim ne işimiz vardı Suriye’de? Eğer siz Orta Doğu Eş Başkanı olduğunuzu iddia etmeseydiniz bu 45 milyar bize kalmaz mıydı? Aynı vatandaş ikinci bir soru sorsaydı “Sayın Cumhurbaşkanım kardeşim Esat, nasıl oldu da birdenbire katil Eset oldu”

Sayın Cumhurbaşkanı Suriyeli sığınmacılara bu 45 milyar doları harcadıktan sonra Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat ile ilişki kurmanın yollarını aratıyor.

Ya Mısır Devlet Başkanı Sisi ile olan kavgasına ne demeli. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde “Oylarınızı Sisi’ye mi vereceksiniz, yoksa Binali’ye mi? Dedi.

Sisi göreve geldiği günden beri Sayın Cumhurbaşkanı Sisi’yi tanımadığını söyledi ve her zaman sağ elinin başparmağını avucunun içine alarak Rabia işareti yaparak halkı selamladı. Hatta bazı belediyeler daha da ileri giderek kent meydanlarına Rabia heykelleri yaptılar. Bugünlerde de bu heykelleri yıkma telaşına düştüler.

Şimdi de ben soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, siz Sisi ile kavga ederken Sisi Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail ile ortak hareket ederek Doğu Akdeniz’de petrol çıkarıp satıyor. Yaz biz! Doğu Akdeniz’de yalnız bırakıldık Sayın Cumhurbaşkanım.

Bugünlerde ülke seçime giderken birkaç milyar dolar için o Rabia işareti yaptığın ellerin Sisi’nin ellerinin üzerinde, sarmaş dolaş poz veriyorsunuz. Sonra da kameralar karşısında “Siyasette dün dündür, bugün bugündür.” Diyorsunuz.

Davos’ta İsrail Başbakanı Perez’e (One minute”, “Siz katilsiniz” dediniz, bugün İsrail’e elçi atadınız.

Ha… Şunu da belirteyim. Gerek Sisi ile gerekse Esat ile görüşmenize, İsrail’e elçi atamanıza, ilişkilerinizi düzenlemenize, ayarlamanıza karşı değilim. Eğer ülkemin çıkarları söz konusu ise kimse buna itiraz etmez, edemez.

Sayın Cumhurbaşkanım, atalarımızın bir sözü vardır. “Büyük lokma ye, büyük laf etme.”

Thomas Carly şöyle diyor. “Öfkenin başlangıcı çılgınlık, sonu pişmanlıktır.” Sonradan pişmanlık duyacağımıza, başlangıçta çılgınca hareketlerden kaçınmak gerekir.

Siyasiler iç siyasette yanlış yapabilirler. Ancak bir siyasetçinin dış siyasette yanlış yapma lüksü olamaz ve olmamalıdır. Siyasiler konuşurken bin düşünüp, bir söylemelidirler. Dün söylenen bir söz ülkenizin çıkarlarını alt üst edebilir.