“Aç bir hayvanı besleyen

kendi ruhunu besler Güvercin.”

Güvercin, Güneşe selam uçuşunu bitirdikten sonra, toprağa inerken, yerde çocukların aralarında, yerde ağır yaralı olarak yatan bir köpek gördü… Nedense önce çocukların hayvana işkence yaptıklarını düşündü.Yakından bakınca onların, yaralı bir hayvanı kurtarmak için çırpındıklarını fark etti. Neyse, diye söylendi. Bunlar masum çocuklar, hayvanı kurtarmak istiyorlar. Ya bazı çocukların yaptıkları gibi, hayvanları öldürmekten ya da eziyet etmekten zevk alsalardı…Kendini yaralı köpeğin yerine koydu. Her an başına bir şey gelebilir, köpeğin yerinde, kendi olabilirdi. Canı sıkıldı.

Lal’in serasına uçtu. Ona gördüklerini anlattı. Lal, ‘muhtemelen hayvanı araba ezmiştir’, diye fikir yürüttü. ‘Kediler, köpekler ve zavallı hayvanlar apartman betonları arasında, vızır vızır işleyen arabalar arasında yaşamaya çalışırken, yollarda telef oluyorlar’.

‘Daha kötüsü, hayvanlar, insanlardan korkup kaçarken, insanlarda hayvanladan korkup kaçıyorlar’, dedi Güvercin.

‘Evet’, dedi Lal. ‘Şehirde doğup, beton yığınları arasında büyüyünce doğal olarak hayvanlardan korkuyor, onlara uzak, yabancı ve çekingen duruyorsun. Bilinmeyenden korkup kaçma çabası, kendi varoluşumuzun temel savunma mekanizmaları arasında yer alıyor.

Sana çok keyifli bir hayvan hikayesi anlatayım, ister misin güvercin?’.

‘Neden olmasın Lal? Beni keyiflendirecek her şeyi dinlemeye hazırım’. ‘Benim kızım, bir hayvansever. Onun hayvan hikayeleri, dillere destan olmuş durumda. Şehirde apartmanda doğup, büyüdü. Henüz 3-4 yaşlarındayken, birlikte parka gitmiştik. Yeşillikler arasında toprakta yürüyen karıncaları görünce, korkudan çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Yanına koştuğumda, karıncalardan korktuğunu görünce, çok şaşırdım. Ne var ki yaşamında hiç karınca görmemişti. Hemen, yere çömeldim, karıncaları da elime aldım. Gel bak, ne güzeller, hiç durmadan yük taşıyorlar, diye kızıma gösterdim. Ellerimde yürüyen karıncaları, önce uzaktan seyretti, yavaş yavaş yaklaştı, elini uzatarak, bana da versene’, dedi. ‘Karıncaları eline geçirdim. Elinde gezmeye başlayan karıncaları, merakla seyretmeye başladı.

Sonrasında büyüyünceye kadar ne oldu dersin güvercin? Her sokak hayvanının peşine düşerek, onları beslemeye çalışarak, bizi sürekli darladı, Durdu. Şimdi arabasında, kedi, köpek maması taşıyor. Gördüğü sokak hayvanlarını besliyor. Kirpilerin, köpeklerin hazır kuru mamalarını sevdiğini biliyor musun Güvercin. Evinin bahçesinde yarı yarıya evcilleşmiş bir kirpi besliyor, bizim kız.

Ben, sokak hayvanlarının susuz kaldığını fark eder, onların suya ulaşmalarını sağlardım. O ise, onları beslemenin derdinde. 7-8 yaşlarındayken yeme sorunları olduğundan elimizde tabak, peşi sıra dolaşırdık. Oynarken zayıf, aç bir hayvan görse, babaannesinin, ona yaptığı börekleri, hayvanlara yedirir, kadının yüreğine indirirdi. Büyüyünceye kadar, ne zaman sokakta yürürken, bir hayvan görsek, bizi bırakır, hayvanın peşine düşer, yanında kim varsa, para ister, bakkallardan salam ve süt alıp, hayvanlara yedirmeye uğraşır, hepimizi deli ederdi.

Büyüyünce hayvan tutkunu oldu. Acaba insanlara da bu kadar tutkuyla bağlı mı diye, gerçekten merak ediyorum güvercin. Bazen hayvan tutkusu, insanlara olan düşkünlüğünün önüne geçiyor. Bunun doğru olup olmadığını sorgulamaya başlıyorum. Hayvan seven, insan da sever, diyerek, kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Ne yazık ki rahatlatamıyorum’.

‘Lal, ne dediğinin farkında mısın? Yoksa hayvanları çok sevdiği için, kızından şüphe mi ediyorsun?’

‘Yanlış anlama güvercin. Bazen çok abartıyor, yaşantısını kısıtlayacak kadar hem de… Diğer hayvanseverlerle, kankaya bağladı. Aileden her yakaladığını, hayvan derneklerine mama için bağış yaptırıyor. Hayvan dernekleriyle haşır neşir. Hayvan barınaklarını denetlemeye gidiyor.

Yarattığı, öyle çok hayvan vukuatı var ki. Bir keresinde birlikte, bir alışveriş merkezinin altındaki otoparkta yürürken, bir yerden yavru kedi miyavlaması duydu. Sesleri, aradı buldu. Kilitli bir odadan, yavru kedi miyavlaması geliyordu. Aç susuz orada kapalı kalmışlar, diye tutturdu. Alışveriş merkezinin güvenliğini, telefonla alarma geçirdi, onları gelip odayı açmaya mecbur bıraktı. Bunlar olurken, bir saate yakın oyalandık. Hayvanlar için oradan oraya koşarken, bir yandan da acaba çok kızdım mı diye beni sakinleştirmeye çalışıyordu Güvercin, inanabiliyor musun?’.

‘Senin kızın ne olacak, sıkıldığını farketmiş, empati yapmıştır’. ‘Neden sonra görevliler, odanın anahtarını bulup, kapıyı açtılar. Üç tane yavru kedi sürekli miyavlıyordu. Meğerse kedilerin anası, yukarıdaki boşluktan gelip, yavruları buraya yerleştirerek, koruma altına almıştı. Bizimkinin yüzündeki rahatlama ve keyfi görmeliydin.

Oturduğu yerdeki, sokak kedi ve köpeklerini besliyor, bazen de onları atmaya çalışan komşularıyla kavga ediyor. Onunla ilgili, bir anım daha var. On üç yaşlarındandı. Yazlıkta, arkadaşıyla birlikte hayvanların peşinde dolaşırlardı. Bir akşam, ikisini bir kediyle oynayken, buldum. ‘Bu kediyi çok sevdik, alıp, yaz sonuna kadar bakalım, sonra da bırakırız dediler’. ‘Olur tabii’, dedim, yaz sonuna kadar hayvanı, kendinize alıştırın, sonra terk edin, gidin. Size alışan hayvana ne olacak? Tamam, alın ama siz terkedince onu öldürürüm, daha iyi’, dedim. İkisi birden dehşet işinde bana baktılar. Kedi bahsi bir daha açılmadı ama kedi tutkusu hiç bitmiyordu.

‘Evren, yürekleri masum olanları ödüllendiriyor, güvercin. İki sene sonra, arkadaşlarımdan biri, kızına, yeni doğmuş cins bir kedi aldığını, kedi allerjisi yüzünden, kediye yeni bir yuva bulması gerektiğini söyleyince, içgüdüsel olarak, onu alırım, dediğimi farkettim. Kızımın o anda bir siyam kedisi olmuştu. O kediye ondört sene baktı. Kedi yaşlanarak, çok hastalandı, öldü ölecek, derken, hayvanı için, öğrenime gittiği yurt dışından gelip, sabahlara kadar başında, onu tedavi etti, iyileştirdi ve iki sene daha fazladan yaşattı. Kimse duymasın, ama kıymetli kedisini, insan mezarlığına sakladı. Canı isteyince, gidip onu ziyaret ediyor…

Hayvanların toplaştığı sokakları bilir, onları besler, herkese saldıran köpekler, peşi sıra gezerler. Benim kızım, küçümenciktir. Nedense hayvanların yanında devleşir. Bazen hayvanlara hükmettiğini düşünürüm. Geçenlerde, yol ortasında, kocaman adamların toplaştığını görünce, merakla yanlarına yaklaşmış. Adamlar, kocaman bir sokak köpeğinin çırpınışlarını izliyor, müdahale etmeden seyrediyorlarmış. Köpeğin ağzına sivri bir kemik batmış, hayvan çırpınıyor, acıyla kıvranıyormuş. Köpeğin yanında çökerek, elini köpeğin ağzına sokmuş, kemiği çıkarmış. Hayvanın gıkı çıkmamış. Sevgiyi ve korkuyu bütün hayvanlar hissediyor, güvercin’. ‘Kızın başka ne anlattı Lal?’Hayvanlarla konuşmadan anlaşır. Hayvanın melül melül gözlerine baktığını, ağzındaki kemiği çıkarınca, rahat bir nefes almaya başladığını, cesareti karşısında, adamların dehşete kapıldığını anlattı. ‘Sahiden hiç korkmadın mı diye sordum’. ‘ En fazla çektiği acıyla, elimi ısırabilirdi, gider tedavi olurdum’, dedi.

‘Zaten hayvanlara toz kondurmaz. Her durumda hayvanları savunur. Olur, olmaz zamanlarda beni soru yağmuruna tutar’. ‘Öyle mi’ dedi güvercin keyifle. ‘Nasıl sorular soruyor Lal?’

Hayvanların yaşama hakları yokmu? İnsanların, hayvanları koruması, hayvan kimliklerine saygı duyarak, onları yaşatması gerekmiyor mu? Hayvanların onurla yaşam haklarını korumak zorunda değil miyiz? gibi, cevabını veremeyeceğim, birçok soru soruyor’.

Güvercin, artık keyifle gülüyordu. ‘Gülme güvercin, sanırım kızımın içinde gerçek bir hayvanın ruhu yaşıyor. Onun davranışlarından endişe etmekte haksız mıyım?’. ‘Haksızsın. Kızın, geleceğin uygar dünyasını, şimdiden yaşamaya başlamış, öyle davranıyorsa, senin karışmaya ne hakkın var? Sana bir güvercin sırrı, vereyim Lal. Bir hayvanın dostluğunu kazanmak, sessiz bir ayin gibidir. Bakışlarındaki saf sevgiyi sana geçirir…’.