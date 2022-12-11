Komşunun bahçesine izinsiz girilmez!

“Komşuluk” aynı coğrafyada, aynı ülkede, kentte veya köyde yaşayan insanlar arasındaki dostane ilişkileri ifade eder.

Çocukluk yıllarımda, yakın çevredeki çocuklar, komşumuzun bahçesinde oyun oynardık. Ama komşumuzun hoşgörüsü ve izni ile.

Komşunun bilgi ve izni olmadan ne bahçesine ne de evine girilmez!

Peki, bir ülke yönetiminin, komşu bir devletin topraklarına girmesi, mevcut rejime muhalif olanlarla işbirliği yapması doğru mudur?

Her şey 2010’da, emperyalistlerin “ARAP BAHARI” dedikleri ve Ortadoğu-Kuzey Afrika ve Kafkaslara kadar 22 ülkenin sınırlarını değiştirme hedefine yönelik “SÖZDE, ORTADOĞU’YA DEMOKRASİ GETİRME” palavrası ile başladı.

Irak’la başlayan, Suriye, Kuzey Afrika devletleriyle süren bu eylemin ABD yönetimi dilindeki bir diğer adı BOP-Büyük Ortadoğu Projesi idi. Daha sonra GOP-Genişletilmiş Ortadoğu Projesi oldu.

8 yıl boyunca Saddam’a gaz veren ve İran’la savaştıran ABD emperyalizmi, sonunda kukla gibi kullandığı Saddam’ı yok etti, ülkeyi perişan etti!

Sırada SURİYE vardı!

İktidarının ilk yıllarında Esad’ı “kardeş” gibi gören, Suriye ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak isteyen Erdoğan, kısa bir süre sonra Esad’a düşman oluverdi!

Artık, “BOP Eşbaşkanı” olduğunu dillendiriyordu!

Suriye’de faaliyet gösteren PYD’nin lideri Salih Müslim’i Ankara’ya davet eden ve “devlet adamı” gibi karşılayan siyasi iktidar, Esad’a karşı çıkan muhalifleri bir araya getiren ÖSO-Özgür Suriye Ordusu’nun çok yönlü destekçisi oldu!

Sonra da “sınır güvenliği” nedeniyle sınır bölgelerinde Suriye topraklarında askeri harekatlar yaptı.

İşin tersini düşünelim;

Bizim ülkemizde AKP yönetimine karşı silahlı eylemler olsa, Suriye yönetimi “meşru hükümete” karşı savaşanları desteklese, ordusuyla Güneydoğu’da topraklarımıza girse, “doğal” karşılar mıydık?

Şimdi, seçim yolunda ilerlerken, AKP yönetimi düne kadar “TÜ KAKA” dediği, en ağır eleştirileri yönelttiği ülke yönetimleriyle bir bir barışıyor!?

Barış, elbette güzeldir. Ama dün yaşadıklarımızı da unutmamak gerek!

Suudi Arabistan’a, Birleşik Arap Emirliklerine, Mısır yönetimine söylenmedik söz kalmadı ama şimdi can ciğer, hatta “sıcak para” ilişkileri içindeyiz!

Sırada Esad var.

Ama Esad’ın şartları var!

Esad’ın Danışmanı Büseyna Şaban, Esad-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Bu haberin “seçim gerekçeleriyle” başka ülkelere gitmek için bir “koz” olarak kullanıldığını belirttikten sonra diyor ki; “ Türkiye, ÖSO’nun ayakta kalması için bahaneler üretiyor!”

Komşu, yeniden bahçesine izinsiz girilmesini istemiyor!

Evet;

Bir ülkenin huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için komşularıyla barış içinde yaşaması şarttır.

Komşunla savaşırken, öncelikle ŞEHİTLER verirsin!

Savaş maliyeti çok yüksektir. Ülke ekonomisini çökertir! Bunun bedelini de HALK öder!

Düşman olduğun ülkenin teröristleri halkın canını yakar!

Savaş, silah ve petrol tekellerinin daha da palazlanmasına yol açarken, sen ülkende çok ağır bedeller öder, yoksul ve güvencesiz kalırsın.

Komşularınla “BARIŞ” içinde olursan, huzur içinde olursun. Ekonomik ilişkilerle ülkeni kalkındırırsın.

Unutma; komşunun bahçesine izinsiz girilmez!

İşte bunun için ATATÜRK; “Yurtta barış, dünyada barış” diyordu!

Belki, geç de olsa anladık ama “maddi-manevi” hayli BEDEL ödedik!

Yeter artık, yeter…

(*) 10 Aralık, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin” imzalanmasının 74. Yıldönümü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde en çok dava açılan ve dava sonuçları uygulanmayan bir ülke olarak kara listedeyiz! Aklı, bilinci olan düşünsün; NEDEN?