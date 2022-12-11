Sanat biz insanlar için bir gereksinimdir, yaratıcılığı da kendi içinde barındırır. Sanatın yapılması kadar, topluma aksetmesi, yönlendirmesi kısaca topluma sunulması da önemlidir.

Sanatla ilgili bir hayal düşünün. Sanatın sunumuyla ilgili... Sanat merkezinden kopmuş tamamen sıra dışı bir sunum. Ve bu hayalinizi başlattığınızda, ilk gerçeğe dönüştürdüğünüzde belki de bir kere yaşanıp bitecek bir hayal olduğunu da düşünün. Böyle düşünürken hayalinizin on iki yıldır geliştiğini, yerleştiğini ve sürdürebilir olduğunu hatta tek bir yerle kalmayıp çoğaldığını görebileceğimiz bir sergiye tanık olduk Salı akşamı.

“Bir hayal kurduk ve ilk sergimizi 6 Aralık 2010 tarihinde, Kandemir Sigortanın sahibi Ercan Kandemir’in ev sahipliğinde sanat dostlarıyla buluşturduk.” diyor Nalan Kumlalı Atahan açılış konuşmasını yaparken. Ve “Her şey bir hayalle başladı… hayallerimizin peşinden gitmenin, sürdürülebiliyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” diye devam ediyor sözlerine. Ve “Burası bizim bebeğimiz gibidir.” diyor.

Ercan Kandemir ise açılış konuşmasında “Hayallerle çıktık yola ve bunu sürdürebildiğimiz kadar sürdüreceğiz. Ben İzmit’te doğup büyüdüm, İzmit’e, İzmit halkına böyle bir vazifem olduğunu düşündüğüm için bu yola çıktık. Yurt dışından Yurt içinden sanatçıları buraya getirerek İzmit halkıyla buluşturmak istiyoruz. Farklı mekanlarda başka hedeflerimizde var ama bunu sizlerle gerçekleştireceğiz çünkü sizsiz olmaz.” diyerek son sözüyle teşekkür etti orada bulunan sanatseverlere.

On iki yıldır böyle bir düzeni kurup ayda bir ya da iki ayda bir bunu devam ettirmek kolay olmasa gerek. Ve bu projenin sanat danışmanlığını Nalan Kumlalı Atahan yapıyor ve bu çalışmayı ara sıra bizlere katılarak Amerika’dan yürütüyor. Amerika’ da devam ettiği daha pek çok sıra dışı projeleri var Nalan Kumlalı Atahan’ın. Bu konuda geniş bir vizyona sahip.

Ofis’te Sanat projesini daha pek çok merkezde devam ettirmişler ama ilk defa Kandemir Sigortada başladıkları için buranın özel bir anlamı var ve o yüzden on ikinci yıl kutlamasını burada gerçekleştirmişler.

Burada ki en büyük desteği ise Serginin küratörlüğünü yapan kardeşi Nazan Kumlalı.

Bütünlük böyle bir şey olsa gerek.

Sanatla ilgileniyorsanız bir şekilde sergi ya da müzeye gidebilirsiniz ama sanatla hiçbir ilgisi olmayan bir insanı ofise geldiğinde duvardaki eserlerle sanata dahil edebilirsiniz.

On iki yıldır elli üç sergide yüze yakın birbirinden değerli sanatçıların eserleri sanatseverlerle burada buluşuyor.

Hatırladıklarım; Harun Arı’nın “ Deniz ve Dalgalar” adlı resim sergisi, Pınar Bodur’un “Rengarenk” adlı resim sergisi, Ertan Sertöz’ün “Çizgilerin Sesi” adlı resim sergisi, Orhan Altuğ’un “Aşk-ı Derun” adlı sergisi, Erdem Arcan’ın “Doğanın Dili” adlı fotoğraf sergisi, Osman Odabaş’ın “A4” adlı resim sergisi, Özcan Taras’ın “İzler-im” adlı fotoğraf sergisi, Sevtap Örgel'in "Hepimiz Evdeydik" adlı heykel sergisi, Hazal Kökkaya’nın “Mutlak Şimdi” adlı resim sergisi ve daha nice kişisel ve karma sergiler.

Sergi yılbaşına kadar Ofis’te Sanat projesi kapsamında ve Kandemir Sigorta ev sahipliğinde devam edecek. Ofiste işiniz olmasa bile mutlaka gidip görün. Sanatın müthiş kokusunu içinize çekin.