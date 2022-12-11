Enerji faturaları 2022’nin zam şampiyonu oldu!

2022 yılına zamlarla başladık, yine zamlarla bitiriyoruz…

Enflasyon rakamlarına bakınca, 2023 yılında da zamlar devam edeceğe benziyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, zamlarla ilgili açıklamayı Sözcü’ye yaptı. Birlikte okuyalım; “ Türkiye’de 2022 yılında artan hayat pahalılığında aslan payı, resmi enflasyon oranını bile ikiye katlayan enerji faturaları oldu.

Resmi enflasyonun yüzde 84 olduğu bir dönemde konutlarda elektrik yüzde 184, doğalgaz yüzde 164 zamlandı. Enerji zamları üretim maliyetlerini yükselttiği için hayat pahalılığını da artırıyor.

KONUT-SANAYİ TARİFESİ

Elektrik konut tarifesine yıl içinde üç defa; sanayi tarifesine ise dört defa zam yapıldı. Konut tarifesi düşük kademede yüzde 89,5; yüksek kademede 184,2 oranında zamlandı. Sanayi tarifesindeki zam oranı ise yüzde 433 oldu. 2022 yılında tarımsal sulama tarifesine yapılan üç zamla artış yüzde 142,5 oldu…

TÜM ABONE TÜRLERİ

Doğalgaza 2022 yılında tüm abone türlerinde toplam 4 defa zam yapıldı ve yüzde 164 oranında arttı. Sanayi doğalgaz tarifesi ise yüzde 273 oranında artış gösterdi. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgaza yapılan yüzde 49,5 oranındaki zamla 2022'deki zam oranı yüzde 261'e çıktı.

‘MÜJDE SONRASINDA 11 KEZ ZAM YAPILDI’

1 Eylül'de yapılan zamla birlikte Karadeniz'de rezerv müjdesinin verilmesinden sonra konut tarifesinde 11, sanayi tarifesinde ise 15 kez zam yapıldı.

Enerji faturalarındaki zam yağmuru mutfak tüplerini de vurdu. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 2022 yılında defalarca zamlandı ve 326 liraya yükseldi. 2022'de 12 kilogramlık mutfak tüpü yaklaşık yüzde 37 oranında zamlandı.”

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Enerjiye yapılan zammı yukarıda sizinle paylaştım…

Elbette sadece enerjiye zam gelmedi…

A’dan Z’ye her şeye zam üstüne zam geldi.

Yakın zamanda 5.500 TL olan asgari ücrete zam yapılacak, muhtemelen 8.500 TL civarında olacak…

Asgari ücrete zam yapılacak, ama buna bağlı olarak A’dan Z’ye yine her şeye zam gelecek. Durum böyle olunca, asgari ücrete yapılan zammın bir hükmü de kalmıyor.