“Bal duası”nın düşündürdükleri

O haberi okurken ve o videoyu izlerken, güleyim mi, ağlayayım mı bilemedim.

Olay, Van’ın Bahçesaray İlçesi’nde yaşanıyor.

“Fıkra” gibi…

Yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bir bölge olan Van’da, geçen yıl sezon “verimsiz” geçmiş.

Arıcılar bunu mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasına ve küresel ısınmanın etkisine bağlamış.

Bu yıl da benzer şeylerin yaşanmaması için haziran ayı başında “bal duası”na çıkmışlar.

Kendi ifadelerine göre, bu dua sonunda oldukça “verimli bir sezon” yaşanmış.

Arkasından da arı kovanlarının olduğu bölgeye gidip “şükür duası” yapmak istemişler.

Buraya kadar her şey normal.

“Bal veriminin dua ile artacağına” inananlar, kovanlarının başına gidip dualarını okuyabilirler.

Bunda garipsenecek bir durum yok.

Kimse kimseye “Neden dua ediyorsun?” diye sormaz, soramaz.

Eğer protokol da bu duaya katılırsa

“Bal için şükür duasına” çıkmak için hazırlık yapılmış.

Dua merasimine kimler katılacak bir bir belirlenmiş ve telefonla davet edilmiş.

“Dua heyeti”nde bakın kimler var:

*Kaymakam Muammer Öztabak.

*İlçe Müftüsü Mustafa Kaya.

*İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız.

*İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Abdullah Başer.

*Van İl Tarım Müdürü İbrahim Görentaş.

*Arıcılar Derneği Başkanı Halil Tandoğan.

Bölgedeki arıcılar da davet edilmiş, katılan az olmuş.

Arı kovanlarının başına “bal duası” okumaya gitmişler, ama herkesin üzerinde “arıcı kıyafeti” yok.

Arı kıyafeti olmayanlardan biri de İlçe Müftüsü Mustafa Kaya.

Müftü, tam dua okurken arıların saldırısı başlamış ve tabana kuvvet kaçmış.

Müftü kaçınca, diğerleri de…

Kovanlardan 100 metre kadar uzaklaşıp “dua töreni”ni burada sürdürmüşler, tören sonunda da katılanlara bal ikram etmişler.

Gazetelere yansıyan haber böyle.

Gördüğünüz gibi, “bal duası” veya “bal için şükür duası”, adına ne derseniz deyin, ilçe protokolünün katılımıyla yapılıyor.

Kaymakam, emniyet müdürü, jandarma komutanı, müftü, tarım müdürü…

İbretlik bir olay bu.

2022 Türkiye’sinden ibretlik bir kesit.

Devleti yönetenler; toplumu “üst akıl seviyesine” çekmek için vardır, bazı toplum kesimlerinin yüzlerce yıldır çakılıp kaldığı “kısır ve çağdışı akıl seviyesine” inmek için değil.

Madem “bal verimliliği” dua ile artıyor, madem her şey “dua etmekle” halloluyor, madem bütün sorunlar dua ile çözülüyor, neden uğraştırıyorsunuz bu milleti bu kadar?

Yok, fen lisesiymiş…

Yok, teknik lisesiymiş…

Yapın bütün liseleri imam hatip, öyle kaymakam ve valiye de gerek yok, bütün yerleşim yerlerine birer “imam” atayın, imam efendi sabah kalksın gündemdeki sorunları alt alta yazıp liste oluştursun, cemaati toplayıp sabahtan akşama kadar dua ettirsin, bitirsin işi!

Şu hale bakar mısınız?

Topluma önderlik edecek ve toplumu aydınlatacak kaymakam, toplumla birlikte “bal duası”na çıkıyor.

İşin garibi, bal üretimini bilimsel yöntemlerle artırmakla görevli il tarım müdürü de “bal duası”nda.

Sanırım, yukarıda adı geçen “resmi zevat”, o günkü çalışmalarına, bal duasına katılmalarını da büyük bir gururla yazmıştır.

Türkiye, işte böyle yönetiliyor.

Bilimden, akıldan, mantıktan tamamen uzak, bir taraftan öbür tarafa savrulup duruyor.

Bir gün “6 yaşındaki kız çocuğunun imam nikâhıyla evlendirilmesini”, bir başka gün ise “kaymakamın bal duasına çıktığını” konuşuyoruz.