Şarkı söyleyesimiz var. Bayram bizim için.. Lideriz ve liderlikten yine inmedik. Buca bastırıyor, maçtan önce değişik katakulliler dolaşıyor, yayın yapılmıyor (nedense), İskenderun’u deplasmanda yenen Buca rakibini zirveden itiyor; Kocaelispor’u zorluyor. Kocaelispor kendisinden bir saat önce maçını bitiren rakibinin kazanmasıyla sterse giriyor ama Kastamonu gibi çıkıştaki bir ekibi deplasmanda 1-0 yenerek zirvedeki yerini bırakmıyor. Bu maç öncesindeki yazımda 2-0 bitecek, ama 1-0 olsun üç puan bizim olsun diye yazmıştım. Dediğim çıktı. Mutluyum. Şimdi şarkı söyleme sırası bende…

Bim bam bom çatlasın düşmanlar…