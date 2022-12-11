Makale Yazısı-11 Ara 2022 - 20:00

Bim bam bom, çatlasın düşmanlar
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Şarkı söyleyesimiz var. Bayram bizim için.. Lideriz ve liderlikten yine inmedik. Buca bastırıyor, maçtan önce değişik katakulliler dolaşıyor, yayın yapılmıyor (nedense), İskenderun’u deplasmanda yenen Buca rakibini zirveden itiyor; Kocaelispor’u zorluyor. Kocaelispor kendisinden bir saat önce maçını bitiren rakibinin kazanmasıyla sterse giriyor ama Kastamonu gibi çıkıştaki  bir ekibi deplasmanda 1-0 yenerek zirvedeki yerini bırakmıyor. Bu maç öncesindeki yazımda 2-0 bitecek, ama 1-0 olsun üç puan bizim olsun diye yazmıştım. Dediğim çıktı. Mutluyum. Şimdi şarkı söyleme sırası bende…

Bim bam bom çatlasın düşmanlar…
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