Siyaset-Cemaat-Ticaret üçgeninde cinsel istismar

Geçen hafta İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in henüz 6 yaşında iken kızını kendi müridi olduğu söylenen bir kişiye imam nikahı ile nikahladığı anlaşıldı. Küçük kızın ilk şikayetini 2012 yılında “2004 yılında imam nikahlı evlendirildiğini, 6 yaşından itibaren resmi nikahın kıyılmasına kadar her gün tecavüz edildiğini ve SUÇ; TECAVÜZ başlığı ile” yaptığı, bu kadar önemli bir şikayetin de savcılık aşamasında usulsüz olarak kapatıldığı anlaşıldı. H.S.K’nın ilgili savcı hakkında soruşturma açması da usulsüzlüğü ortaya koyuyor.

Bugün Cumhuriyet Gazetesinde Barış Terkoğlu’nun yazısından vakıf kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşe’in 6 yaşındaki kızını verdiği şahıs ile İTO’ya kayıtlı Beyyineat Gıda Turizm İnşaat Tekstil Sanayi ve Limited şirketinin % 70 ve % 30 hisseleri ile ticari ortak oldukları ortaya çıktı.

İktidar tarafı sus pus, iktidar gereği gibi olayın üzerine gitmiyor. Uygulamada da Aile Bakanlığı bu tür suçlarda göstermelik bir dilekçe vererek davaya müdahil olmakla yetinip başka bir şey yapmıyor. Bakan da dün mecliste benzer şeyler söyledi. Oysa ki; Aile Bakanlığının olayın temeline inerek olayların sosyolojik yapısına bakması, cemaatleri mercek altına alarak ticaret, siyaset ve cemaat/din üçgenini incelemesi gerekir. Sadece davaya dilekçe verdik, müdahil olduk demekle yetinmek bir şey yapmamak anlamına geliyor. Aynı şekilde kutsal dinimizin çağdaş anlamda anlaşılmasını ve uygulanmasını görev edinmesi gereken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da bu konunun derinliklerine inmesi, din, cemaat, ticaret üçgenini irdelemesi ve önlem alması gerekiyor. AKP kendi iktidarında sivil toplum kuruluşları adı altında kendi siyasal alt yapısını geliştirecek bu tür cemaatlere destek oluyor. Bilinen ve bilinmeyen bazı vakıfların aynı zamanda para ilişkilerin kolaylaştırarak onlara devlet desteği sağlayarak iktidarını devam ettirmek istiyor.

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Bu olaylar rahmetli Uğur Mumcu’nun 1988 yıllarında kitaplaştırdığı TARİKAT-SİYASET-TİCARET adlı kitabını hatırlatıyor. Aradan yaklaşık 35 yıl geçmesine rağmen değişen bir şey yok. Emperyalizm kutsal dinimizi afyon gibi kullanarak İslam dünyasını iç işbirlikçileri kullanarak sömürüyor. Aynı şekilde içerde de bazı çevreler samimi Müslümanları kutsal dinimizi kullanarak aynı sömürmeye devam ediyor. Bu tür haysiyetsizlikle de kızlarımızı adeta mal gibi kullanmaya çalışıyor.

Ortaçağ Avrupa’sındaki din tüccarlığını 21 yüzyılda ülkemiz yaşıyor.1600’lı yıllara kadar, engizisyonun kahrını çekerek yaşamış, kiliseyi eleştirdiği için Roma’da diri diri yakılmış İtalyan düşünür Bruno, “Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yer yüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Allah’ı kullanır” derken sanki bugünkü Türkiye’yi, bu şerefsizliği yapanları anlatıyor.

Ülkemizde bazı insanlar birinci Müslüman diğerleri ikinci ve üçüncü sınıf anlayışı geliştirilip milleti Allah ile aldatmaya başladılar. Hangi din 6 yaşındaki bir çocuğun nikahlanmasına izin verir. Bu insanlık suçunu, bu şerefsizliği ve ayıbı hangi din meşru kılar. Bu olayların yasal kılıfını AKP iktidarı hazırladı. Resmi nikah kıyılmadan imam nikahı kıyılmasını yasaklayan düzenleme ortadan kaldırıldı. Sadece belediye başkanlarına medeni kanun ile verilen nikah kıyma yetkisi müftülere verilmeye başlandı. Zina suç olmaktan çıkartılarak imam nikahlı evliliklerin önü açıldı. Tabii bu tür cemaatlerin vakıflaşmasına ve ticaret ile ilgilenmesine izin verilerek sistem siyaset-tarikat-ticaret üçgenine getirildi.

BÜYÜK ATATÜRK; “din muhafızlığı kisvesine bürünenlerin; hakikati düşünebilenler, söyleyebilenler hakkında reva gördükleri zulüm ve işkenceler, insanlık tarihinde daima kirli facialar olarak kalacaktır” derken, BRUNO’nun başına gelenleri bildiği için ders almamızı istemiştir. Ama geldiğimiz durum bir facia..

Ülkemizde en çok mağdur edilen kesimler kutsal dinimiz kötüye kullanılarak özgürlükleri elinden alınmış mütedeyyin ailelerin kız çocuklarıdır. Ülkemiz siyasetçilerin başörtüsü gibi bahanelerle kutsal dinimizi kullanarak mütedeyyin ailelerin kız çocuklarına reva gördükleri bu insanlık dışı uygulamalara son vermenin yolu bu kesimlere önyargısız ulaşarak yardımcı olmaktan geçiyor. Bu vesile ile tüm cemaatlerin iş ve ticari bağlantıları, siyasi bağlantıları dahil ciddi bir denetimden geçirilmesi gerekir. Olay daha da derin ve demokrasinin geliştirilmesi ile özdeştir.