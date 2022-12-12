Ne kadar zekiyiz?

Sosyal medyada paylaşılan sayın Rabia Gürer Gürkan’ın bir yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Dünya IQ (zeka) sıralamasında 86,8 puan ile 198 ülke arasında 77. Sıradayız. Yani Moldova, Irak, Kazakistan v.s ülkelerin gerisindeyiz. 86,8 IQ derecesinin anlamı donuk zekalı – sınır zeka anlamındadır.

Çözüm ne ?

Yaşımız kaç olursa olsun, Beyin kendini sürekli yeniden biçimlendirme ve geliştirme konusunda inanılmaz bir yetiye sahiptir. Bu nedenle beyni geliştirmek için etrafımızdaki insanlara öğreteceklerimizden çok yanımızdakilerden öğreneceklerimiz olmalıdır.

"İnsan, en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır." Jim Rohn sözü doğrudur.

Bu cümle kişinin IQ gelişimini çevresel faktörlere dayalı olarak artı veya eksi yönde belirleyen önemli bir cümledir ve insanlar kendilerini geliştirecek olanlarla beraber olmalıdır.

Ayrıca Aşağıdaki Yollarla Beyin Gücünü Geliştirmek Mümkündür.

-Sürekli yeni yeni hobi edinme,

-Yabancı Dil ve yeni bilgiler öğrenerek beyni zorlamak.

-Sürekli kitap okumak.

-Öğrendiklerimizi tekrar etmek.

-Zamanımızı iyi yönetmek ve programlı hareket etmek.

-Kaliteli uyku uyumak.

-Sorgulayan, düşünen ve eleştiren zihniyet sahibi olmak.

-Kitabı veya gazeteyi tersten (Baş Aşağı Okumaya) çalışmak.

(Bu konuda British Columbia Üniversitesi’nde bir araştırma yapılmıştır ve bu tekniğin göz hareketlerini iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve okuma hızını artırdığını göstermiştir.)

-Sağlıklı beslenmek.

-Zihinden hesap yapmak.

-Sanat ve Müzikle uğraşmak ve müzik dinlemek.

-İki Eli birden kullanmaya çalışmak.

-Spor Yapmak.

-Doğru Nefes Alma tekniğini öğrenmek ve uygulamak.

-Hazırladığınız programa uymak, ertelememek.

-İnsanlara yardım etmek.

-Bir amaç edinmek.

-Doğada yaşamaya çalışmak. Yeşil ve maviyle İç İçe Olmak.

-Dua, dilek ve istekte bulunmak.

Hayatta başarılı olmak için zeka önemlidir, duygusal zekaya sahip olmak ise başkalarıyla iyi ilişkiler kurmanın, hedeflerinize ulaşmanın, empati kurmanın anahtarıdır.

Ayrıca, balık (somon, uskumru, sardalya vb) ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin diğer besinler beyne çok faydalı ve bilişsel becerilerin gelişimi için önemlidir ve çocukluktan itibaren bu besinlerin alınması ve en önemlisi yeterli su içilmesi Beynin sağlıklı olması açısından gereklidir.

Bir uyarı da gençlere gelsin o zaman;

Sevgili gençler, normal ve üst IQ nun insan yaşamına olan etkisini öğrendiğimize göre, evlenmeyi düşüneceğiniz eş adayınızın fiziksel ve kişilik özellikleri yanında, IQ seviyesinin de normal ve üst seviyede olması gelecek nesiller açısından son derece önemlidir, eş seçimlerinizde dikkatli olunuz.

Doğuştan getirdiklerimizin üzerine kaliteli eğitimi koyarak, IQ seviyesi yüksek toplum olabiliriz.

Bu hiç de zor değil, ancak ve ancak rehberin bilim olması gerekmektedir.