AVM çılgınlığının sonu mu?

Sahi, siz nereden alışveriş yapıyorsunuz?

Mahalle bakkalından mı?

Caddelerdeki mağazalardan mı?

AVM’lerden mi?

Yoksa internet üzerinden mi?

Hangisinden?

Alışveriş trendi yukarıdaki sıraya göre gidiyor…

Önce sadece “dükkânlarımız” vardı.

Bakkalımız…

Kasabımız…

Lokantamız…

Kahvehanemiz…

Terzimiz…

Ayakkabıcımız…

Sebze ve meyveyi pazardan alırdık.

Sonra dükkânlar, mağazaya dönüştü.

O küçücük dükkânlar, geniş ve modern caddelerde devasa mağazalar açtılar.

Bakkal, market oldu…

Lokanta, restoran…

Kahvehane, cafe…

Kasaplar, “Steakhouse”…

Terzilik bitti, konfeksiyon mağazaları açıldı.

Ayakkabıcılar, “Ayakkabı Dünyası” diye anılmaya başladı.

Sonra sonra, bütün bu mağazaları tek çatı altında toplama modası ortaya çıktı.

Her taraf AVM’lerle (alışveriş merkezleri) ile doldu.

Yazın serin, kışın sıcak.

Buluşma noktası…

Alışveriş yapmasalar bile “gezme- dolaşma- eğlenme yeri”.

Bu arada yaşamımıza internet girdi.

“E-Ticaret” başladı.

Ekranda beğeniyorsun, otomatik ödemesini yapıyorsun, satın altığın ürün ayağına geliyor…

Mağazalarla karşılaştırırsan, sadece “dokunmak” ve “koklamak” yok.

Bu teknolojik gelişmeyle yakında bu eksikliği de giderirler, ne diyeyim.

Şimdi trend nerede?

Alışveriş trendi, bizim ülkemizi soruyorsanız, şu anda “AVM” ile “E-TİCARET” arasında gidip geliyor.

ABD ve Avrupa ülkelerini soruyorsanız, AVM’ler inişte, E-TİCARET çıkışta.

Gelişmeleri şöyle özetleyeyim…

Biliyorsunuz, AVM modası 1950’lerde ABD’de başladı.

Yani AVM’lerin anayurdu Amerika’dır.

İlk furya başladığında, Amerikalılar AVM’lere adeta tapıyorlardı.

Amerikalıların deyim yerindeyse “ticari tapınağı” idi.

AVM’siz yaşam düşünülemiyordu.

Sonra moda Avrupa ülkelerine yayıldı.

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya’ya…

1970’li yılların başında Goethe Enstitüsü bursuyla Almanya’ya ilk gittiğimde, arkadaşlarla, ilk kez gördüğümüz AVM’lerden çıkmazdık.

Bizim için çok farklı bir dünya idi.

Erişilmesi güç bir dünya…

Türkiye’nin ilk AVM’si…

Her türlü modadan etkilenen bir ülkeyiz…

Derken “AVM Modası” bize de sıçradı.

Türkiye’nin ilk AVM’si İstanbul Ataköy’deki Galleria’dır.

Dün gibi hatırlarım, 1988 yılında zamanın Başbakanı Turgut Özal tarafından hizmete açılmıştı.

Büyük olaydı.

Bütün mağazalar, yeme içme yerleri tek çatı altındaydı.

Üstelik otoparkı da vardı.

Ortasındaki “buz pateni” pistinde sürekli gösteriler yapılıyordu.

Toplumun üst tabakası için yeni bir yaşam tarzı başlamıştı.

İstanbullular için Galleria’ya gitmek, Galleria’yı görmüş olmak, bir statüydü.

Değişik şehirlerden İstanbul’a gelenler de, mutlaka Galeria’yı ziyaret ederler, döndüklerinde gördüklerini ballandıra ballandıra anlatırlardı.

Bugün İstanbul’daki AVM sayısı 114.

Ülkemizdeki toplam AVM sayısı ise 448.

Diğer bazı şehirlerdeki AVM sayısı şöyle:

Ankara 35, İzmir, 19, Antalya 16, Bursa 11, Kocaeli 9…

Kocaeli’nin ilk AVM’si…

Haydi söyleyin bakalım, Kocaeli’nin ilk AVM’si hangisi?

Değil… O da değil… Bilemediniz…

Kocaeli’nin ilk AVM’si, Derince’deki Galaksi’dir.

1995’te temeli atıldı, 1997’de hizmete açıldı.

Yapan, bugünkü adıyla AKKURT Grup.

Kemalettin Akkurt ve kardeşleri…

Bugün proje eskimiş olabilir, ama yapıldığında kendisinden çok söz ettirmişti.

Arkasından 1999 yılında Carrefoursa’nın yapımına başlandı ve deprem sonrası hizmete açıldı.

Derken diğer AVM’ler peşi sıra geldi.

Sayı 9 olmuş.

Tabii bu arada Carrefour ve Real kapandı.

Eski konsept AVM’ler, yeni konsept AVM’ler karşısında dayanamadılar.

AVM’lerin devri bitiyor mu?

ABD, Avrupa ülkeleri ve Türkiye…

Elbette Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore ve bölgedeki diğer ülkeler…

AVM’ler 1950’lerden beri hayatımızda.

Geldiğimiz noktada…

Adeta bir hastalık gibi yayılan AVM’lerle ilgili…

Doğduğu yer ABD’den kötü sinyaller geliyor.

Son iki yılda 400 AVM kapısına kilit vurdu.

Geri kalan 1100 AVM’nin durumu da hiç iç açıcı değil.

Kapatılan ve terkedilen AVM’ler, korku filmlerindeki “hayalet binalar” gibi.

ABD’de 1990’lı yılların başında ortalama her yıl 110 AVM yapılıyormuş, daha sonra yavaşlamış yavaşlamış 2008 ekonomik krizinde sıfırlamış.

Son 10 yılda da AVM’lerde “kapanma” süreci başlamış.

Türkiye’de de kentimizdeki Carrefour ve Real örneğinden biliyoruz, AVM’ler artık eski popülerliğinde değil.

Uzmanların görüşü

Tüketim uzmanlarının AVM’lerle ilgili görüşleri şöyle:

*AVM modası ABD’den başladı Avrupa ülkelerine yayıldı, Türkiye de bu modadan etkilendi, ama adı üstünde moda, bu moda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini kaybetmeye başladı.

*AVM modası, bizden daha geri kalmış ülkelere kayacaktır.

*Dünyada ve Türkiye’de kısmen tekrar sokak perakendeciliğine dönülebilir. AVM’ler aut, AVC’ler (alışveriş caddeleri) in olabilir.

*İnsanların alışveriş için ayırdıkları zaman gittikçe daralıyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda E-TİCARET de büyük gelişim gösterecektir.

*Uzmanların son yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’deki AVM’lerin bankalara 12 milyar dolar borcu var. 2021’de 4 AVM, bankalara geçti. Eskiden AVM yatırımları 15 yılda geri dönüyordu, şimdi bu süre 100 yıla çıktı.

Durum böyle

Sevgili okurlarım, siz nerelerden alışveriş yapıyorsunuz bilmiyorum, ama perakende alışveriş sektöründeki gelişmeler böyle.

AVM dönemi bitiyor, internetten alışverişe yönelme var, klasik dükkân-mağaza alışverişi de yeniden önem kazanacak.