Türkiye’nin dört bir yanında dolandırıcılar sınır tanımıyor!

Son günlerde dolandırıcılık olaylarının sayısı arttı…

Türkiye’nin dört bir yanından dolandırıcılık haberleriyle karşılaşıyoruz.

İnternette haberleri incelerken, Sözcü gazetesindeki dolandırıcılık haberleri dikkatimi çekti. Vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için bazı haberleri sizinle paylaşmak istiyorum.

DEVRE MÜLKÜ OLANLAR DİKKAT!

Devre mülkü bulunanları arayarak yabancılara yüksek fiyata satacaklarını vaat ederek 5 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 29 kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri devre mülk sahiplerini dolandıran çetenin peşine düştü. Şüphelilerin telefonla aradıkları kişileri isterlerse devre mülklerini yabancı uyruklulara yüksek fiyata satacaklarını vaat ettikleri öğrenildi.

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Şüphelilerin reklam ve tapu masrafları için gerekli olan parayı, anlaştıkları bankalardan düşük faizli kredi çıkartacaklarını söyleyerek ikna ettikleri belirlendi. Mağdurların mobil bankacılıklarına girmelerini isteyen şüphelilerin, burada yaptıkları yönlendirmelerle mağdurlara kredi çektirip, ardından paraları kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin aynı yöntemle 29 kişiden yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. (DHA)

İŞ BULMA VAADİYLE DOLANDIRICILIK

Karabük'te iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen emniyet teknik ve fiziki takibin ardından 4 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken 63 kişinin de ifadesine başvuruldu.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla nitelikli dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezi ile Eflani ve Eskipazar ilçelerinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.T, S.B. ve Z.Y’yi gözaltına aldı.

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Ekipler, H.T’ye ait adreste yaptığı aramada, kurusıkı tabanca ve müştekilere ait çok sayıda nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, diploma ve alacak verecek çizelgesi ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında 63 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. (AA)

TELEFON DOLANDIRICILARINA 500 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASINI KAPTIRDI

Yurt dışında yaşayan ve memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen kadın, ziynet eşyalarını alan telefon dolandırıcılarından şikayetçi oldu.

Kanada’dan İnegöl’e gelen G.K’yi telefonla arayan dolandırıcılar, adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını ve bu durumdan kurtulması için belirli miktarda para ödemesi gerektiğini söyledi. Paniğe kapılan kadın, ziynet eşyalarının bulunduğunu belirterek evinin adresini verdi. G.K’nin evine gelen şüpheliler, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak uzaklaştı.

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Bir süre sonra yakınlarının uyarısıyla dolandırıldığını anlayan G.K, İnegöl Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. Ertesi gün tekrar G.K. ile iletişime geçen zanlılar, uzaktan yönlendirme ile tekrar gurbetçi kadını dolandırmaya çalıştı. Polis tarafından dolandırıcıların yakalanması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor. (AA)

‘ÇAĞRI MERKEZLERİ KANALIYLA YURT DIŞINDA DOLANDIRICILIK…

Kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla Almanya ve İsviçre'de yaşayan yaşlıları dolandırdıkları iddiasıyla İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ana dil seviyesinde Almanca bilen Türk vatandaşlarından oluşan şebeke üyelerinin, İzmir ve Aydın’da kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla ulaştıkları Almanya ve İsviçre’de yaşayan yaşlıları dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

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Şüphelilerden 31’i, 25 Ekim’de İzmir, Aydın, Ankara, İstanbul, Antalya, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Adana’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, şarjör, 428 fişek, lüks saatler ve 1 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası ile kripto para madenciliğinde de kullanıldığı değerlendirilen bilgisayarlar ele geçirilmişti.

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Çoğunluğunu İsviçre ve Almanya’dan sınır dışı edilmiş ya da bu ülkelerden kesin dönüş yapmış kişilerin oluşturduğu belirtilen şebeke üyelerinin, 26 dolandırıcılık eyleminden 88 milyon lira haksız kazanç elde ettiği saptanmış, zanlıların 310 milyon 387 bin lira değerindeki mal varlıklarına da tedbir konulmuştu. Şüphelilerden 1’i emniyetteki işlemin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 30’u adliyeye sevk edilmişti. (AA)

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Dolandırıcılıkla ilgili bazı haberleri yukarıda sizinle paylaştım.

Dolandırıcıların nasıl yöntemlerle insanları dolandırdığına yukarıdaki haberlerde şahit oldunuz.

Siz siz olun, uyanık olun.

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin…

Yoksa çok ah çekersiniz.