Kolay maçı zora soktuk

İyi başladık ama, zora soktuk. Henüz 2. Dakikada Samet Ali önünden geçen topa dokunabilseydi zaten maça 1-0 önde başlayacaktık.

Daha sonra oyuna ağırlığımızı koyunca golü de bulduk. Golde Cem’in fırsatçılığı kadar, Atilla’nın mükemmel pası da önemli. Tam Kastamonu takımı yediği golün şokunu atlatamamış, her an ikinciyi buluruz diye düşünürken, kendi yarı alanımızın ortalarında gereksiz bir faul yaptık. Kullanılan serbest vuruşta, Kastamonu defansından gelen Erman Bulucu, dört Kocaelispor defans adamının arasından kafayı vurmayı başardı.

Neyse ki, şans bizden yana idi ve top az farkla avuta çıktı. Kocaelispor özellikle yirminci dakikadan sonra oyun kontrolünü eline aldı ama, gol yollarında bu kadar cömert bir lider olamaz. Rakibini üçe iki, dörde iki yakalıyorsun ve gelişi güzel orta yapıyorsun. Bu pozisyonları idmanlarda çalışmıyorlar mı, bilemiyorum. Futbolda görerek pas, ayağa pas, son vuruş diye kavramlar vardır.

Bu eksikliğimizin sebebi ne ola ki?..

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Defanstan topla çıkma tamam. Orta sahada top yapma ve ileriye çıkma tamam. Rakip ceza sahası çizgisini görünce ayaklar titremeye ve gelişi güzel paslara dönüş. Bu eksiklik ilerleyen dakikalarda rakibe de cesaret verdi. Buna rağmen dakikalar otuz dokuzu gösterirken üçe bir kontra atak daha yakaladık. Ancak inanılmaz bir şekilde topu harcadık. O dakikadan itibaren futbolda “atamayana atarlar” tezinin gerçekleşmemesi için inanın bana, içimden duaya başladım.

Bana göre devrenin en az 3-0 bitmesi gerekirdi…

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İkinci yarıda rakip hamle üstüne hamle yaparken, Kocaelispor ise yetmiş dokuzuncu dakikaya kadar bekledi. Bu dakikaya kadar Kastamonuspor ataklarından bahsetmeyeceğim. Ne var ki, Kocaelispor’un her zaman ki müzmin hastalığı, geri çekilme, rakibe cesaret verme ve skora razı olma seremonisini en zor şekilde yaşadık. İşte burada daGökhan Değirmenci faktörü devreye girdi. Galip geldik ve üç puan farkla liderliğimize devam ediyoruz. Ama önemli olan böyle zamanlarda eleştirmek olmalı. Kadro yapısı itibarı ile böyle bir maçı bu kadar zora sokmamalıydık. Ve son dakikalarda bu kadar yüreğimiz ağzımıza gelmemeli idi. Yine de hem galibiyet hem liderlik güzel.

Yolumuza devam ediyoruz…

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Biraz da maçın sonuna değinelim. Maçın ardından futbolcular ve taraftarların bütünleşmesine duygulanmadım dersem yalan olur. Bu tablo bana eski günleri hatırlattı. Yukarıda altını çizdiğim ufak tefek eksiklikleri de giderebildiğimizde, daha güzel günler Kocaelispor’u bekliyor. Ve gün geçtikçe umudum daha da artıyor…