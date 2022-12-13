Gökhan’ın performansını konuşuyorsak bir sorun var

Son 7 maçtır bileği bükülmeyen Kocaelispor, sezonu geç açan, iniş çıkışlı bir grafik sergileyen, evindeki son iki maçtan da galibiyetle ayrılan Kastamonuspor'a konuk oldu.

4-0 galip geldiğimiz Etimesgut maçının ardından Kastamonuspor maçında da aynı 11’le sahadaydık.

MAÇI İLK YARIDA BİTİREBİLİRDİK

Maçın ilk bölümünde rakibe nazaran daha istekli görünen taraftık.

Henüz 10 dakikada rakip kaleye çektiğimiz iki şutun ardından 12. dakikada Atila'nın şık pasıyla topu önünde bulan Cem, aynı şıklıktaki dokunuşla takımımızı öne geçiren golü attı.

Geçen yazımda özellikle aksiyonlarına sevindiğimi belirttiğim futbolcuların benzer aksiyonlarla golü yapmaları şahsen beni son derece mutlu etti.

Özellikle ilk yarım saat duran toplar ve Kubilay'ın kaptırdığı top dışında rakibin çok ciddi tehlikesini görmemişken, Okan'ın kaçırdığı fırsatlar ve 3’e 1 geldiğimiz pozisyonda Cem'in kötü tercihi farkın açılmasına engel oldu.

İlk yarının son çeyreğinde oyunun çok fazla durmasıyla birlikte, daha düşük tempolu ve ortada geçen bir maç izledik.

SON ÇEYREKTE KASTAMONU ETKİLİYDİ

Skor ve oyun üstünlüğü elimizdeyken topun bizde kalarak oyun hakimiyetini kurmayı Etimesgut maçında çok güzel başarmıştık. Ancak bu maçta en büyük problemimiz bu oldu.

İkinci yarıda üçlü savunmaya dönüp, peş peşe hamleler yaptı Ümit Karan.

Biz de sakin bir şekilde topun hakimiyetini elimize alamayınca rakipten gereksiz baskı yemeye başladık.

Özellikle ikinci yarının ortalarında istediği sonucu alamasa da Kastamonuspor etkili bir oyun oynadı. Bu noktada iç sahada aldığı galibiyetlere şaşmamak gerekiyor.

MUHTEŞEM KURTARIŞ

Ergin Keleş, Abdulaziz, Metincan gibi etkili ayaklara sahip olan ev sahibi ekip, peş peşe kullanılan köşe vuruşları ve serbest vuruşlarla etkili oldu.

Kalecimiz Gökhan rakibin 63. dakikadaki köşe vuruşunda sol direk dibine gönderilen topa uzanarak muhteşem bir kurtarış gerçekleştirdi.

Rakibin, üzerimizdeki baskısını kırıp topa daha hakim bir oyun sergilediğimiz dakikalarda da Yine Gökhan, Mehmet’in pasında, Alpay’ın büyük hatası sonrası Ergin Keleş’in karşı karşıya vuruşunu kurtararak aynı maç içerisinde iki kez skor olarak takımını kurtardı.

MAÇI KOPARABİLİRDİK

İlk yarıda rakibimizin özellikle savunmada yerleşim problemleri dolayısıyla bulduğumuz boşlukları ve pozisyonları ikinci yarıda rakibin taktiksel değişiklikleri sonrası yakalayamadık.

Net olarak ifade edebileceğimiz Okan'ın şık topuk dokunuşu ile yakaladığımız bir pozisyon vardı ki maçı kopartabilirdi.

Genel olarak zeminde yaşanan problemlere rağmen, geride pasla çıkmaya çalışmamız sonrasında hatalar yaptık. Kademelerde ise nispeten başarılı bir gün geçirdik.

GÖKHAN İPTEN ALDI

Organizasyon anlamında tatmin eden 2 maçtan sonra bu maç o seviyelere çıkamadık.

Etkili olduğumuz dakikalar genel olarak rakibin ciddi hataları sonucu oluştu.

Geçen maçta kendisine hiç iş düşmeyen ve maç boyunca beklide bir kez yere uzanmak zorunda kalan Gökhan, birçok maç ve özellikle pozisyon benzerliği itibariyle Diyarbekir maçındaki gibi takımı ipten aldı ve galibiyette önemli katkı sağladı.

Sahada diri göründüğü maçlarda daha erken dakikalarda maçtan alınan Kubilay, bu maçta belki de yürümeye başladıktan 20 dakika sonra oyundan alındı.

SUMEN ALTI EDİLMEMELİ

Baskı yerken ve skor kritik bir yerdeyken bizim yedekten gelip, baskıyı kırmamızı sağlayacak oyuncumuz yok mu?

Yedekteki oyuncularımıza bu kadar mı güvenilmiyor teknik heyetçe?

Belki de birçok defa neden oyuna alınıyor diye eleştirilen Mehmet Taş için hem hava topları hem pres ve koşu gücü bakımından ideal bir ikinci yarı oldu.

Bu maçta neden oyuna alınmadı?

Bu oyuncu değişikliği konusu, puan kayıpları olmadığı sürece sumen altı ediliyor.

Bakalım sürecin sonucu nereye varacak?