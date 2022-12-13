Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (1)

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Tarikatların geçmişine kısa bir yolculuk

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Sevgili okurlarım, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun tarikat şeyhi babası tarafından 29 yaşındaki müridi ile dini nikâhla evlendirilmesi, Türkiye’de tarikat gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaç gün sürer bilmiyorum, size ülkemizdeki tarikat gerçeğini anlatmaya çalışacağım.

Ben bir “tarikat uzmanı” değilim.

Tarikatlar konusunda yüzlerce kitap var, uzmanlar tarikatları enine boyuna incelemiş ve yazmış.

Benim size bu yazı dizisinde aktaracaklarım, Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar tarikatlara genel bir bakış.

Ve tarikatların Cumhuriyet dönemindeki yolculuklarının özeti.

Bugünden itibaren okuyacaklarınız, üç yıldır üzerinde çalıştığım bir kitap için, dosyamda hazır bekliyordu.

Tarikatlar konusu gündeme gelince, çıkardım sizlerle paylaşmak istedim.

Önce tarikatların geçmiş yolculuklarına bir bakalım, sonra bugünkü yolculukları konusunda elbette söyleyeceğim çok şey var.





Genel başlıklar

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Bu yazı dizisinin genel başlıkları şöyle:

*Tarikat, nedir?

*Tarikatlar, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

*Selçuklu ve Anadolu Beylikleri döneminde tarikatların rolü.

*Osmanlı dönemi ve tarikatlar.

*Tarikatların üstlendiği devlet görevleri.

*Tarikatlara sağlanan avantajlar.

*”Yeniçeri Ocağı-Bektaşi Tarikatı” işbirliği

*Devlet-tarikat ilişkilerinin yıpranması ve “Merkezi Tekke” uygulaması.

*Tarikatların dejenere olması ve devletten tasfiye girişimleri.

*Tarikatlar, ilk defa hangi padişah dönemine siyasete girdi?

*Mustafa Kemal Atatürk, tarikatları neden kapattı?

*Daha sonraki Cumhuriyet dönemlerinde, iktidarların tarikatlara bakışı.

* AKP, ülkeyi neden tarikatlarla yönetmek istiyor?

Benzer daha pek çok konu…

Haydi başlayalım!





Tarikat nedir?

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“Tarikat” sözcüğü, Arapça kökenlidir. Tarik “yol”, tarikat “yollar” demektir. Çoğunlukla “Allah’a ulaştıran yol” anlamında kullanılır.

Tarikatlar, genellikle Selçuklu ve Osmanlı’ya özgün “düşünce ve inanç hareketleri” olarak değerlendirilir. Her dinde vardır, ama İslam’da daha fazladır. Tasavvufa, yani Tanrı’nın varlığını, birliğini, niteliğini ve evrenin oluşumunu; “varlık birliğiyle, yaratılanla yaratanın bir oluşuyla” açıklayan dinsel ve felsefi bir akımdır.

“Tanrı’ya farklı yöntemlerle kolay ulaşmak” savında olan pek çok tarikat vardır. Yorum ve uygulamaları, ilkeleri ve yöntemleri birbirine benzemez. Her biri, kendisinin “Tanrı’ya daha yakın olduğu” iddiasındadır.

Tarikatların amacı; İslam’ı doğru yaşamak ve yaşatmak, kâmil (olgun, bilgili) insan ve kâmil Müslüman yetiştirmek, insanlara yardım ve ihsanda bulunmak (iyi davranmak) gibi temeller üzerine oturtulmuştur. Tarikatlara katılan kişilerden; iyi insan ve iyi Müslüman, bilgili ve çalışkan, dürüst ve yardımsever olması beklenir.





Tarikatlar ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

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İslam kaynakları, tarikatların doğuşunu 922 olarak gösterir. Yani Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesinden (göçmesinden) 300 yıl sonra, tarikatlar bir bir ortaya çıkmaya başlamış. Hz. Peygamber’i tanıyıp iman eden ve mümin olarak hayata gözlerini yuman “mübarek” kimseler ile onların sülalesinden geldiklerini iddia edenler, ilk tarikatları kurmuşlar. Bunlar, etraflarına topladıkları insanları, “Tanrı’yla buluşturacaklarına” inandırmaya çalışmışlar, onlara “külah, kalpak, fes” giydirerek, “farklı ve ayrıcalıklı mümin” görüntüsü vermişler, “zikir” gibi yeni ibadet şekilleri geliştirmişler. İslam’a kendilerine göre “farklı yorumlar” getirmeye başlamışlar.

Kısa zamanda yüzlerce tarikat kurulmuş. Zamanla tarikatlar arasında “iyi Müslümanlık” yarışı başlamış. Her bir tarikat, “İslam’ı en iyi kendilerinin öğrettiğini, kendilerinden olanların Allah ve Peygamberlere daha yakın olduğunu” toplumda yaymaya başlamış.

Tarikat kurucularına, “şeyh” ismi verilmiş. Daha sonraki zamanlarda şeyhin “el vermesiyle” tarikatlar kollara ayrılmış, sayıları daha da artmış.

Bazı uzmanlar; tarikatların doğuşunda, Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde yer alan “velayet” ve “keramet” konusundaki hükümlerin de rolü olduğunu söylerler. Velayet, İslam’da “Allah’a dost” anlamını taşır. Keramet ise “ermiş insanların gösterdiği olağanüstü olay” demek. İlk tarikatları kuranlar, genellikle “velayetin ve kerametin kendilerinde olduğunu” ileri sürerek çevrelerini genişletmeye, “mürit” toplamaya çalışmışlar, bunda da başarılı olmuşlar.

Tarikatlar; “tekke” ismini verdikleri yerlerde oturup kalkarlar, Tanrı’ya tapınırlar, dinsel törenler düzenlerlerdi. Tekkelerin genelde şehir kenarlarında yapılan küçüklerine ise “zaviye” denirdi. Zaviyeler de aynı amaçla kullanılırdı. Tekke ve zaviyelere halk arasında “dergâh” ve “hanikâh” da denirdi.





Selçuklu ve Anadolu Beylikleri döneminde tarikatların rolü

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Selçuklu Sultanı Alpaslan, 1071’de kazandığı Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarını Türklere iyice açtı. Böylece Türkistan’da yaşayan “Yörük” ve “Türkmen” nüfus, Anadolu’ya, diğer adıyla “Diyar-ı Rum”a göç etmeye başladı. Anadolu’ya gelen Türklerin karşılaştığı en büyük sorun, savaş ve doğal afetlerle harabe haline gelmiş şehir ve kasabaların yeniden imar edilmesi, toprağın yeniden üretime alınması ve iç güvenliğin sağlanmasıydı. Bunun için de yeni vatanın “Türk ve İslam” kimliğine sokulması şarttı.

Bu sıkıntıların giderilmesi için Selçuklu beyleri ve ileri gelen din adamları; devletin tüm olanaklarını seferber ederken, tarikatları da yardıma ve işbirliğine çağırdılar. Tarikatların bir devlet tarafından ilk defa “himaye” ve “destek” görmesi, böylece başlamış oldu. Tarikatlara bağlı tekke ve zaviyeler Anadolu’da hızla yayıldı. Tekke ve zaviyelerin şeyh ve müritleri, bir taraftan “İslam misyonerleri” gibi İslam ve Türk kültürünü yayarken, diğer taraftan tekke ve zaviyelerin çevresindeki arazileri ekip biçmeye başladılar. İç güvenliğin sağlanmasına yardımcı oldular.

Selçuklu yönetiminin bu siyasetini “Anadolu Beylikleri” de devam ettirdi. Türk-İslam kültürü; şehirlere, kasabalara, köylere kadar götürüldü, buralarda tekke ve zaviyeler açıldı.

Yarın:

Osmanlı döneminde tarikatlar