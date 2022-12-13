Duyuldu ki, cami imamı, ahlak ölçüleri içerisinde kabul edilemeyecek derecede ağır bir kusur işlemiş.

Din ve ahlak kurallarını hiçe saymış.

Uçkuruna sahip olamamış.

Nefsine yenik düşmüş.

Başkaları için dinen günah olduğunu söylediği zina eylemini kendisi için mübah saymış.

Günahı inkar etmiş.

Eşini aldatmış.

Dinen haram ve hukuken yasak bir eylemin malzemesi olmuş.

Üstelik de bu işi Müslümanların ibadethanesi, kutsallığı tartışmasız olan cami içerisinde yapmış.

Din görevlilerinin (Gerçi İslam’da böyle bir sınıf yoktur ama) Güvenilirliğine gölge düşürmüş. Saygınlığını, itibarını zedelemiş.

Neresinden baksan iş berbat. Mide bulandırıcı. Asla kabul edilecek bir durum değil.

Şimdi gelelim bu işin bir başka can alıcı noktasına.

Bağlı bulunduğu Müftülük, bu şahıs hakkında ne yapmış?

Basından takip ettiğimize göre, İl müftüsü taraflar arasında dini nikah olup olmadığını araştırıyoruz. Ona göre işlem yapacağız demiş.

Dini nikah yapmış olması yukarıda saydığım olumsuzlukları ortada kaldırır mı?

Uçkuruna sahip olamamasını, nefsine yenik düşmesini, işine geldiğine göre günahı inkar etmiş olmasını mubah kabul edip göz ardı etmesini, nikahlı eşine ve ailesine ihanet etmesini, Müslümanların ibadethanesini bu kadar çirkin bir davranışta aşk evi olarak kullanmasını, Din görevlilerine olan güveni ve itibarını sarsmasını kabul dilebilir hale mi getiriyor?

Hadi bu iş için müftüyü geçtik. Demek ki müftü efendinin de ahlak anlayışı o seviyede…

Bu iş ilk defa olmuyor ki. Daha önce de bir ilimizde benzer durum olmuştu. Hocanın savunması pek güzeldi. Ne demişti “hatim indiriyorduk .”

Bir adım ileri gidip gelelim işin tepe noktasına.

Diyanet İşleri Başkanlığı denilen bir kurum ve başında Diyanet İşleri Başkanlığı görevinde bulunan bir şahıs var.

Dikkatle takip edip bekledim.

Kurum veya başındaki şahıs konuya nasıl yaklaşacak?

Olay hakkında ne söyleyecek?

Failleri hakkında nasıl bir işlem yapacak? Tık yok.

İşte şimdi olaya uygun bir fıkra bağlamanın yeri geldi.

Cami hocasının birisi görev yaptığı köy yerinde yaşayan dul bir hatunla işi uydurmuş.

Uydurmuş ama bir türlü bir araya gelecek yer bulamadığı için işi dengine getiremiyor.

Hoca her sabah kalkıp sabah ezanını okurmuş ama köylülerden sabah namazına gelen olmazmış.

Düşünmüş taşınmış, sonunda Hoca’nın aklına bir hinlik gelmiş.

Yavuklusu hatuna demiş ki, yarın sabah ben sabah ezanını okudum mu sen çık camiye gel. Nasıl olsa camiye gelen olmuyor. Orada buluşalım.

Ertesi sabah bi çabuk ezanı okumuş, koşa koşa minareden inmiş.

O sırada hatun da çıkıp gelmiş.

Kısa bir sohbet sonrasında müezzin mahfelinin arka tarafında karakucak güreşine tutuşmuşlar.

Aksilik bu ya. O gün de köydeki yaşlılardan birisi erken uyanmış. Uyku tutmayınca, evde tangur tungur edip hane halkını rahatsız etmeyeyim, camiye gideyim de hocayla birlikte sabah namazını eda edeyim diye düşünüp, çıkıp camiye gelmiş.

İçeri girmiş. Bir de ne görsün. Hoca efendi bir hatunla halvet halinde.

Gördüğü manzara karşısında hocaya tepki göstermiş. Demiş ki, hoca efendi Allah cezanı versin, bu ne dinsizlik ?

Hoca cevap vermiş.

Ne dinsizliği ulan yersizlik, yersizlik…

Bu fıkranın sonuç bölümünün bir versiyonu daha var.

Köylü hocaya tepkisini göstermek için Hocanın yüzüne doğru tükürüp, demiş ki; Tüüühh hoca bu ne dinsizlik.

Hoca da cevap vermiş. Az bekle, şu işimi bitireyim, sana camiye tükürmenin ne demek olduğunu göstereceğim..

Ne dersiniz, sanki bizim hocanın işi biraz buna benziyor mu ?