DİZİLERDE AĞLAYANLAR!

Belediye otobüsündeyim. Önümdeki iki kadın yüksek sesle konuşuyorlar. Önce, “hayat pahalılığından yakınıyorlar galiba” diye düşündüm.

İster istemez konuşmalarına tanık oldum.

Biri diyor ki; “Allah kahretsin onu. Zengin kocayı avlamak için kızına etmediği kötülük kalmıyor!”

Diğeri yanıtlıyor; “Vallahi ben de kahroluyorum. Ama adamda kabahat. Nişanlısı olacak o şıllıkla neden aynı evde kalıyor?”

Sohbet koyulaştı;

- Haklısın valla,

- Utanmaz kadın bir de adamın küçük kızını korkutuyor.

- Adamda akıl olsa, o bakıcı kadınla evlenmeli.

- Ayol, o kız zaten o bakıcının çalınan çocuğuymuş…

Eve gelir gelmez, tanık olduğum bu sohbeti notlarıma alıyorum. Sonra, TV’lerdeki dizilere ilgim artıyor!

Sürekli değil ama dizilerdeki ana konu ve kahramanları üzerine düşünüyorum!İlginç olan birkaç konu dikkatimi çekiyor;

· Dizilerde varlıklı, çok zengin, ultra lüks köşklerde yaşayanların başlarından geçenler anlatılıyor!

Zengin sınıfın lüks yaşam tarzları ve buna karşın yaşadıkları aşk sorunlarına vurgu yapılıyor!

Ve, hemen tamamında fakir kız ya da zengin aile yanındaki hizmet görevlileri mutluluğa eriyor!

Vatandaş, bu dizilerde kötü olanlara kızıyor, yoksul olanlara acıyor!

Kendi yaşam sefaletini düşünme zamanı kalmıyor!

Bu dizi filmler konusunda bilgisi olan, ya da bizzat senaryo yazan dostlarla sohbet ediyorum;

- Arkadaş, ülkenin bunca sorunları varken, neden bu tür senaryolar yazıyorsunuz?

Yanıtlıyor; “Başka türlü konularda yazılan senaryolar çöpe gidiyor! Ancak, bu tür, çoğu birbirine benzeyen senaryolar para kazanıyor!”

Yıllar öncesi, çocukluk yıllarında tanık olduğum bir olay aklıma geliyor!

Şimdi ikisi de hayatta olmayan annemle yengem, büyük boy leğenlerde 10 nüfuslu ailenin çamaşırlarını yıkıyorlar. Hayli uzun süren çamaşır yıkamaları sonrasında, yengemim ellerindeki deriler soyuluyor! Ama, her ikisinin de derdi bu değil!

- Ah, talihsiz kadın ah! O Şah’ın boynu devrilsin. Güzelim kadını boşadı Ferah Diba’yı aldı…”

O yıllarda TV yok. Ama Hayat Mecmuası var. Mecmuanın kapağında Prenses Süreyya’nın fotoğrafı üzerinde şu yazı var; MAHZUN PRENSES!

Sonradan öğreniyoruz ki; Mahzun Prenses, MaximillianSchell adlı ünlü aktörle ve lüks içinde müthiş bir aşk yaşıyor! Öldükten sonra da bankalarda büyük miktarda parası çıkıyor!

Annemle yengem işte bu kadın için ağlıyorlardı!

Anlaşılıyor ki;

alt ve orta gelirli insanların yaşadıkları onca sıkıntıya karşı, “haberleri izlemek, gazete-kitap okumak” gibi olanak ve alışkanlıkları yok!

Ama televizyonlarımız var!

Gündüz, yemek programları ve benzeri magazin programlardan sonra, akşam saatlerinde yayınlanan diziler geniş kitleler için büyük bir avuntu ve “KİTLESEL UYUTMA” işlevi görüyorlar!

Bu dizilerde ağlıyor, kızıyor, kötülere beddua ediyor ve vakit geçiriyorlar!

Yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, kişisel sorunlar bir kenara itiliyor, zenginlerin yaşadıkları olaylara ağlıyor insanlarımız!

Ne güzel uyutuyorlar insanlarımızı.

İYİ UYKULAR TÜRKİYE!