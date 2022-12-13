İşsizlik oranı erkeklerde % 8,6 kadınlarda ise % 13,3 civarında!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)önceki gün Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda %13,3 olarak tahmin edildi.Birgün gazetesi, TÜİK’inHanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını değerlendirdi. Birlikte okuyalım;

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“İşsizlik ülkenin en kritik problemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun verilerine göre dahi bu oran artmaya devam ediyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 21,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,2, kadınlarda ise %28,6 olarak tahmin edildi.

KADIN İSTİHDAMI

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 48,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti. İşgücü 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 287 bin kişi artarak 34 milyon 734 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 kadınlarda ise %35,5 oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 20,3 oldu. Eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü, Ekim ayında bir önceki aya göre değişmedi. TÜİK verilerinde durum böyle iken DİSK-AR’ın bu verilerden yol çıkarak yaptığı hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise 7 milyon 608 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 18,7’den yüzde 20,3’e yükseldi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

DİSK AR raporunda işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olduğu hatırlatılarak şöyle denildi: “İşsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu bu ödenekten yararlanamıyor” denildi. Ekim 2022’de işsizliklerin sadece yüzde 11’i işsizlik sigortası alabildi. İşsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 28,6 ile genç kadın (15-24 yaş) işsizliği oldu. İkinci yüksek işsizlik kategorisi yüzde 27 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu.”

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TÜİK’inHanehalkı İşgücü Araştırması’nın değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım…

İşsizlik, artmış gözüküyor.

Asgari ücret ile ilgili toplantılar devam ediyor. İşverenin beklentisinin yukarısında bir artış olursa, işveren personel azaltımına gidecek, durum böyle olursa, işsiz sayısı da artacak. Devlet orta yolu bulmalı, gerekirse asgari ücretten aldığı vergi oranını düşürmeli.