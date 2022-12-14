Esnafımız neden suskun?

Esnaf, “kendi küçük sermayesi ve emeği ile” kazanıp, yaşamını sürdürmeye çalışır. Devleti’ne vergi verir, eleman çalıştırır, sigorta primini öder, yaşadığı kentte sosyal yaşama da katkıda bulunur.

Esnaf, para kazanabiliyorsa, öncelikle, çoluk çocuğunun “sağlıklı ve dengeli beslenmesini” amaçlar ama çocuklarının esnaf olmasını istemez! Çünkü esnafın gecesi gündüzü, tatili yoktur.

Her şeye karşın, büyük alışveriş merkezleri ortaya çıkana kadar, esnafın işleri fena sayılmazdı.

AVM’ler piyasa girdiğinden bu yana esnafın işleri bozuldu.

Yaşadığımız kente bir göz atın, eski esnafı göremezsiniz! Neden?

Kırtasiyecidir esnaf; ama AVM’lerde kırtasiye ürünleri, gazete ve kitap da satılıyor! AVM’lerde, akla gelen ve daha önceden esnafın geçim kaynağı olan her şey satılıyor!

Üstelik, AVM’ler büyük ölçüde mal aldığı için, ürün girdi maliyetleri düşüktür! Esnafın bu olanağı da yoktur.

Esnaf ve üyesi olduğu dernekler yıllardır “Perakende Yasası çıkmalı” diye feryat içinde. Ama siyasal iktidarın umurunda değil! Çünkü, AVM’ler bu yasayı istemiyor!

Pek çok yerli ürünün üretildiği fabrikalar yabancı şirketlerin eline geçmiş! Örneğin; “SÖKE UN” bir İngiliz firmasının!

TEKEL parçalanıp satıldı; yabancı firmaların eline geçti. Bizim yerli sigaralarımız yok oldu. Sigara fabrikalarımız kapandı, işçiler işsiz kaldı, tütün üreticisi mağdur oldu. Şimdi Meclis’te olan “Tütün Yasası” çıkarılırsa, tütün üreticileri daha büyük mağduriyetlere sürüklenecek.

Kağıt, şeker fabrikalarımız satıldı. Şimdi kağıdı da şekeri de büyük ölçüde başka ülkelerden alıyoruz! Ve pahalıya tüketiyoruz.

Elimde bir gazete kupürü var. Tarih 12 Kasım 2006. Tam 16 yıl önce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu; “ÜLKELER ARTIK ASKERLE DEĞİL, ŞİRKETLERLE İŞGAL EDİLİYOR” diyor!

Hisarcıklıoğlu, 6 Nisan 2010’da ise; “PERAKENDE YASASININ OLMAYIŞI VAHŞİ KAPİTALİZME YOL AÇIYOR” dedi!

Sonra ne oldu?

TOBB’nin 16 iştirakine ayrı ayrı müfettiş baskını oldu!

Al sana DEMOKRASİ!

Son yıllarda o VAHŞİ KAPİTALİZMİN bedelini ödüyoruz!

Ekonominin YASALARI vardır.

Bu yasalara aykırı uygulamalar yaparsanız, ülke ekonomisine büyük zararlar verirsiniz!

ENFLASYON hızla yükselir, geniş kitlelerin alım gücü zayıflar. Küçük sermayeli esnaf batar, hazineniz boşalır!

Bugün yaşadığımız ekonomik sorunların nedeni, siyasi iktidarın “ekonomi yasaları” dışındaki uygulamalarıdır!

Meyve ve sebze ürünlerinin kaynağı olan Akdeniz kentlerinden yola çıkan kamyon ya da TIR’lar, pahalı otoyollara ve köprülere ağır bir bedel ödüyor. Bir TIR üzerinden örnekleyelim;

İzmir-İstanbul otoyoluna 1.456.5 TL.

Osmangazi Köprüsü geçişinde 585.5 TL.

Yavuz Sultan Selim köprüsüne 147.5 TL. ödemesi gerekiyor.

Antalya’dan, Adana’dan, Mersin’den yola çıkarsa, daha fazla yol ve yakıt gideri ödeyecek.

Bunun bedelini de VATANDAŞ ödeyecek!

Ezcümle; MALİYET ARTIŞLARI YÜKSEK olduğu için tüketici her türlü ürünü pahalıya alacak.

ENFLASYON dediğimiz olay; “arz-talep” yasası ve yüksek maliyetlerden kaynaklanır!

Küçük esnafın yaşaması ve piyasayı dengeleyebilmek için Perakende Yasası’nın bir an önce çıkarılması ve AVM’ler karşısında ezilmesini önlemek ilk iş olmalıdır.

İkincisi; “yerli-yabancı” şirket ortaklıklarına yaptırılan, bedeli dolar bazında ödenecek ve yapan şirkete uzun vadeli işletme hakkı tanıyan otoyol, köprü, havaalanı ve Şehir Hastaneleri gibi yatırımlar, devlet olanaklarıyla yerli firmalara yaptırılmalıdır.

Devleti yönetenler, YERLİ ÜRÜN üretimini desteklemeli, İTHALAT zincirini kırmalı ve MALİYET ENFLASYONUNUN düşürülmesi için çalışmalıdırlar.