Büyükakın, İzmit Belediyesi’nin önerdiği güzergahı ONAYLADI!

Bilindiği gibi İzmit Fethiye Caddesi’nde bulunan Vakıf İş Merkezi’nin yıkılmasına karar verilmişti.

Karar çıktı.

Merkezdeki esnaflar bir şirket kurdu, ihaleye girdi ve Vakıf İş Merkezi’nin yeniden yapımını üstlendi.

Vakıf İş Merkezi yıkıldı ve yapımına başlandı.

Binanın yapılması için malzeme lazım.

Araçların bu iş merkezine malzeme götürmesi için ‘yol’ lazım.

İşte bu noktada Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi karşı karşıya geldi.

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Dün İzmit Belediyesi Yardımcısı Emirşah Torun ile görüştüm.

Konuyla ilgili bilgi aldım.

Başkan Yardımcısı Emirşah Torun’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Fethiye Caddesi’ne gittiğini, Yürüyüş Yolu’ndan Vakıf İş Merkezi’ne olan kısma kamyonların geçişine izin verdiğini söylediğimde,

YÜRÜYÜŞ YOLU TARAFI…

“Mesut Bey, Vakıf İş Merkezi’ni yapan firma, malzeme taşınması için bizimle görüştü. Kendileri kamyonlarla malzeme taşınması için güzergah istedi. Biz de Yürüyüş Yolu tarafından Vakıf İş Merkezi’ne kadar olan kısmı kullanabileceklerini söyledik. Firma yetkilileri de mesafe kısa olduğu için sevindiler, mutlu oldular. Firma yetkilileri daha sonra Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüştü. Büyükşehir yetkilileri, bizim firmaya önerdiğimiz bu güzergahı kullanmalarına izin vermedi. Başka güzergahları kullanmalarını önerdi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN FETHİYE CADDESİ’NDE

Yürüyüş Yolu ile Vakıf İş Merkezi arasındaki mesafe 70 metre, İnönü Caddesi ile Vakıf İş Merkezi arasındaki mesafe 170 metre, Alemdar Caddesi ile Vakıf İş Merkezi arasındaki mesafe 200 metre civarında. Mesafelere bakınca, en mantıklı yol ve kısa yol Yürüyüş Yolu’ndan Vakıf İş Merkezi’ne olan güzergah gözüküyor. Biz de bu kısmı önerdik. Ama Büyükşehir Belediyesi, bizim önerdiğimiz yola izin vermedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önceki gün Fethiye Caddesi’ne gitti. Mesafelere baktı, bizim yani İzmit Belediyesi’nin önerdiği güzergaha izin verdi” dedi.

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Torun’a, “Madem Büyükakın İzmit Belediyesi’nin önerdiği güzergahı kabul etti, şimdiye kadar neden izin vermedi? diye sordum.

“TAHİR BEY’E FARKLI ANLATMIŞ OLABİLİRLER”

Başkan Yardımcısı Torun da, “Biz firmaya, Yürüyüş Yolu ile Vakıf İş Merkezi arasındaki yolu kullanabileceklerini söyledik. Ama Büyükşehir bu güzergaha izin vermedi. Sanırım Tahir Bey’e durumu farklı anlattılar, farklı aksettirdiler. Tahir Bey de Fethiye Caddesi’ne gitti, güzergahları yerinde gördü, yerinde inceledi. Tahir Bey, İzmit Belediyesi olarak bizim ilk başta önerdiğimiz güzergahın daha uygun olduğuna karar verdi” dedi.

SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN NEDEN BU KADAR BEKLENDİ?

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fethiye Caddesi’nde gitti, İzmit Belediyesi’nin önerdiği güzergaha izin verdi.

Yol sorunu da çözüldü.

Şimdi şu sorular akla geliyor;

Peki bu sorun bu kadar kolay çözülüyordu da neden bu kadar beklendi?

Büyükakın, bu sorunu neden daha önce çözmedi?

Neden bu kadar mağduriyet yaratıldı?

Demek ki, Büyükşehir Belediyesi, daha ilk günden İzmit Belediyesi’nin önerdiği güzergahı kabul etseydi, bu kadar tantana çıkmayacaktı, esnaf da bu kadar mağdur olmayacaktı.

Fethiye Caddesi’ne giden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vakıf İş Hanı’na malzeme taşıyan kamyonların İzmit Belediyesi’nin önerdiği güzergahı kullanmalarını uygun buldu.