Osmanlı döneminde, devlet ile tarikatlar iç içeydi

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (2)

Selçuklu ve Anadolu Beyliklerin “tarikatlar” konusunda başlattığı siyaseti, Osmanlılar da kuruluşundan (1299) itibaren sürdürdü. Tarihçiler; tarikatları, “Osmanlı Devleti’nin üç kurucu unsurundan biri” olarak gösterir. Osmanlı hanedanı, aşiretler ve tarikatlar…

Osmanlı döneminde, Anadolu’daki Türk-İslam kültürünün tebliğine hız verildi. Osmanlı, tekke ve zaviyeler konusunda iki yol izledi. Selçuklu ve Beyliklerden intikal eden tekke ve zaviyelerin varlığını korudu, yeni fethettiği topraklarda da yeni tekke ve zaviyeler açtı. Devletin kuruluş ve gelişme dönemlerinde izlediği bu politika, yıkılışına kadar devam etti. Özetle; Anadolu ve Rumeli’nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında tarikatların rolü büyüktür.

Tarikatların üstlendiği devlet görevleri

Osmanlı bir imparatorluktu, “fetih ülküsü” üzerine kurulu bir imparatorluk… Kendine göre hedefleri vardı, sürekli yeni yerler fethetmek, topraklarını genişletmek ve ganimet toplamak. Bu nedenle İstanbul dışında yaşayan insanların “yaşamını düzenlemek” gibi bir kaygısı, bir hedefi yoktu. Bundan dolayı, “saltanatın birebir muhatap olduğu alanlar” dışındaki pek çok hizmet, tarikatlar tarafından yürütülüyordu. Başta din hizmetleri olmak üzere, eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, konaklama, ticaret, ihtiyacı olan esnaf ve tüccara kredi açma, fakir vatandaşları yedirme giydirme ve barındırma gibi…

Bu arada şunu da vurgulamakta yarar var; Osmanlı döneminde toplumdaki baskın din olan İslam, tamamen devlet koruması altındaydı. İslam’a saldırmakla sultana ve devlete saldırmak aynıydı. Aynı şiddetle kovuşturuluyor ve cezalandırılıyordu. Bu da toplumda tarikatları daha güçlü yapıyordu. Tarikatları adeta “dokunulmaz” konuma getiriyordu.

Osmanlı’da devlet ile tarikatlar iç içeydi. Tarikatlar, adeta devletleştirilmişti, “devletin bir organı” olarak faaliyet gösteriyorlardı. “Merkeze bağlılıklarını sürekli kılmak” için devlet tarafından kendilerine “istikrarlı bir gelir” sağlanmıştı. Destek, kurulan vakıflar aracılığıyla yapılıyordu. Vakıflar, Osmanlı sosyal hayatının her alanda olduğu gibi bu alanda da “vazgeçilmez lokomotif” görevini görüyordu. Örneğin tekke ve zaviyelerin yapımı, tamiri, günlük ihtiyaçları bu vakıflar aracılığıyla sağlanıyordu. Şeyh, maaşını vakıftan alıyor, hayır sahipleri tarafından vakfedilen evlerde oturuyordu.

Devlet ve tarikatlar “kazan- kazan”ı oynuyordu

Devletin, tekke ve zaviyelere sunmuş olduğu bütün bu olanaklar, “devletle tarikatı aynı sistemin birer parçası” haline getirmişti. Devletin “merkezileşme” ve “ideolojikleşme” süreci ile tarikatların “kurumsallaşma”, “devletleşme” ve “yaygınlaşma” süreçleri birbirine paralel yürüyordu. Kamusal alan tarikatlara sonuna kadar açılmıştı. Her iki taraf da “kazan-kazan”ı oynuyordu. Aralarında “güç kavgası” yoktu. Tarikatlar, devletin “yüksek otoritesini” kabul ediyor, padişahlar da “tarikatların ulu şeyhlerin varisleri” olduklarını tasdik ediyordu.

Tarikatlar, 18.Yüzyıl’da Anadolu’nun şehir, kasaba ve köylerinde en uç noktalara kadar yayılmış durumdaydı. Örgütlendikleri yerlerde lonca ve esnaf birlikleriyle kurup geliştirdikleri ilişkiler, tarikat şeyhlerinin toplumun bütün katmanlarındaki “yaptırım gücünü” artırmıştı. Tarikatlar Anadolu’ya öyle yerleşmişti ki, imparatorluk yöneticileri devletin hemen hemen bütün belli başlı işlerini şeyhler aracılığıyla yürütmeye başladılar. Eğitimi, sağlığı, ticareti, seyahati, haberleşmeyi, konaklamayı, gerektiğinde her bölgedeki tekke ve zaviyeler sağlıyordu. Devlet, taşrada yaşadığı sorunları da şeyhler aracılığıyla çözüyordu. Şeyhler, toplumsal olaylarda “devlet görevlisi rolü” oynuyor, devlet ile vatandaş arasında “arabulucu” oluyordu. Özellikle Osmanlı’nın güçsüzleştiği son dönemlerde, şeyhlerin taşrada “daha fazla sorun çözme” görevi üstlendikleri görülüyor. Ayrıca bu dönemde, devlet yöneticilerinin “kendi dünyevi makamları için dua etsinler” diye şeyhleri yanlarından eksik etmedikleri ve her zor durumlarında şeyhlerden “etkili dua” istedikleri anlaşılıyor.

Şeyh ve dervişler, orduda “moral ve motivasyon” hizmeti için görevlendirilmişti. Bu nedenle “ordu şeyhliği” müessesesi oluşturulmuştu. “Ordu şeyhleri”, ordunun zaferi için cephe gerisinde tekke ve zaviyelerde “toplu dua edilmesini” organize ediyordu. Ordu şeyhlerinin “manevi güçlerini kullanarak” savaşın seyrini değiştirebileceklerine inanılırdı. Şeyhlerin, “gaybdan (İslam inanışına göre görünmez ve anlaşılmaz âlem) haberler vererek savaşlarda kritik roller oynadıkları düşünülürdü. Bazı sultanlar, duası etkili olduğuna inandıkları şeyhleri de seferlere götürürlerdi. Şeyhlerin hazırladığı ordunun zaferi için okunması gereken duaları çoğaltıp askere dağıtırlardı. Ordu Şeyhliği Tanzimat’tan sonra kaldırıldı, yerine 2. Mahmut döneminde benzer bir pozisyon olan “Sancak Şeyhliği” kuruldu.

Tekke ve zaviyelerin sosyal hayattaki rolü

Tarikatlara bağlı tekke ve zaviyeler, sosyal hayatın hemen hemen her alanında misyon üstlenmişlerdi. Bugünkü hastane, huzurevi, yetimhane, belediye, otel, karakol gibi kurumların görevlerini tekke ve zaviyeler yerine getirirdi.

Şeyhlerin, hastalıkların tedavisi konusunda “mistik (gizemli) bir güce ve yeteneğe” sahip oldukları konusunda toplumda ve devlet ricali (devlet ileri gelenleri) arasında genel bir görüş vardı. Özellikle sara ve akıl hastalıklarının tedavisinde mahir (usta) olduklarına inanılırdı. Bu konuda başarılı tekkeler “darüşşifa hükmünde”, şeyhler ise “darüşşifa şeyhi” olarak nitelendirilir, kendilerine “berat” verilir ve maaş bağlanırdı.

Yarın:

Osmanlı döneminde tarikatlara sağlanan avantajlar.