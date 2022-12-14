Atakent Cihan’dan devrim gibi proje

AÇILIŞ KOKTEYLİ DÜZENLENDİ

Sporcu Sağlık Paketinin her yönüyle anlatıldığı lansmana açılış kokteyli ile başlandı. Lansmana sporcular ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilileri, İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Gençlik Spor İlçe Şube Müdürleri, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Sertbaş, amatör kulüpler yönetim kurulu üyeleri, Kağıtspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ve Koordinatörleri ile Bşb. Spor Müdürü Alpaslan arslan katıldı. Lansmanın açılış konuşmaları, Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın tarafından yapıldı. Sporcu sağlık paketinin kulüplere ve sporculara sunacağı faydadan yola çıkılarak şekillendirilen projenin detaylarının da anlatıldığı lansman soru-cevap bölümü ile devam etti.

SPORCU SAĞLIK PAKETİ NEDİR?

Atakent Cihan Hastanesi ve DİO Group işbirliği ile oluşturulan sporcu sağlık paketi, her yaş ve seviyeden sporcunun sağlığını korumak için oluşturulmuş kapsamlı bir sistem. Antrenman ve müsabakalar esnasında gerçekleşen yaralanma ve sakatlanma durumlarında ihtiyaç duyulan sağlık hizmetine ivedilikle ulaşmasını amaçlayan sporcu sağlık paketi, maddi anlamda da sporculara bir koruma sağlıyor. Yıllık olarak kayıt olunabilen sistem, sporcu sakatlanma veya yaralanmalarında kulüp ya da birey tarafından, doktor veya sağlık kuruluşu araştırmasına gerek kalmadan, sporcu sakatlanmalarında profesyonelleşmiş olan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Muammer Kocatürk ve hizmet kalitesi anlamında en çok tercih edilen Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde hizmet alınacağını garanti ediyor.