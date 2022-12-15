Birine ‘ahmak’demek suçsa, vay halimize!

Günlük hayatta konuşmalarımızda mutlaka ‘ahmak’ kelimesini kullanmışızdır.

Birine ‘ahmak’ demek hakaret mi?

Bence birine ‘ahmak’ demek hakaret değil, bir tespittir.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ‘ahmak’ dediği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu’na siyasi yasak getirildi, ceza paraya çevrilmedi, hüküm geri bırakılmadı.

Peki İmamoğlu, ne demişti?

İmamoğlu Ekim 2019’da "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. "Seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri üzerine YSK'nın suç duyurusuyla dava açılmıştı.

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İnternette ahmaklıkla ilgili araştırma yaptım…

AHMAK KİME DENİR?

Aklı hiç olmayana deli denir. Aklı olup da aklını kullanmayana veya kullanamayana ahmak denir. Ahmak, aklı az, görüşü kısa, basiretsiz kimsedir.

Âlimler de buyuruyor ki:

Dişi ile tırnak uçlarını ısırmak ahmaklıktır. (Hz. Ali)

Ahmakla arkadaşlıktan sakın. Çünkü sana iyilik edeyim derken, zararı dokunur. (Hz. Ömer)

Ahmaklar arasında bulunan horlanır, âlimler arasında bulunan hürmet görür. (Cafer-i Sâdık)

Dünyayı ele geçirmek için ahreti vermek ahmaklıktır. (İmâm-ı Rabbânî)

Yaratıkların en ahmağı nefistir. Çünkü her isteği kendi aleyhinedir... (İmâm-ı Rabbânî)

Kaza borcu var iken, nafile kılmak ahmaklıktır. (SeyyidAbdülkâdir-i Geylânî)

Ahmaklığın alâmeti, kendi ayıbını bırakıp, başkasının ayıbıyla uğraşmaktır. (Sırrî-yiSekatî)

Ahmağa verilecek en güzel cevap, sükûttur. (İbniHibbân)

Nefsin arzuları peşinde koşan ahmaktır. Nefs ahmaktır, her istediği kendi zararınadır. (Muhammed Masum)

Hatasında ısrar eden ahmaktır. (AbdülhakîmArvâsî)- (Alıntı)

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Zaten, günlük hayatta ‘ahmak’ kelimesini hepimiz kullanmışızdır.

Birine ahmak demek, bence hakaret değil, bir tespittir.

Birine ahmak demek, ceza gerektirmemeli.

Bundan 15 gün önce gazetemiz yazı işlerinde, sohbet ediyorduk. Sohbet ederken de konu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davasına geldi.

İMAMOĞLU CEZA ALACAK

Ben şunları söyledim, “Ekim 2019’da söylenen bir söz dava konusu oldu. Neymiş efendim, İmamoğlu, ‘ahmak’ kelimesini kullanmış. Bu kendisi hakkında dava açılması için bir bahane. Dava açıldı, ama karar verilmiyor. Eninde sonunda İmamoğlu’na ceza verecekler. Hem de siyasi yasak verecekler. İmamoğlu’nun hem Cumhurbaşkanlığı adaylığının önü kesilecek, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğundan edilecek. Meclis çoğunluğu AKP’de, İmamoğlu’nu koltuğundan indirip, AKP’den birini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacaklar. Seçimlere kadar da İstanbul’un devasa bütçesini seçimlere harcayacaklar. Kendi cemaatlerini, tarikatlarını, yandaşlarını besleyecekler” dedim. Aynı şeyleri gazetemiz Başyazarı Tanzer Ünal’a söyledim.

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“Görünen köy kılavuz istemez” misali AKP, seçimleri kazanmak için her yolu deneyecektir. Ekrem İmamoğlu’na ceza verileceği apaçık ortadaydı. Boşuna davaya bakan hakim, sürgüne gönderilmedi. Yerine başka hakim atandı.

TÜRKİYE, İMAMOĞLU’NU KONUŞUYOR

Bu karar İmamoğlu’na verilmiş olabilir, ama asıl bu karar yargıya bir darbe vurdu.

Adalete bir darbe vurdu, hukuka bir darbe vurdu.

Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza, Türkiye’de büyük tepkilere neden oldu.

Bu karar, Kocaeli’de de tepkilere neden oldu.

Sosyal medyadan İmamoğlu’na büyük destek verildi.

Verilmeye de devam ediliyor. İmamoğlu’na verilen bu ceza, temyize ve Yargıtay’a gönderilecek.

Bu mahkemelerden nasıl karar çıkacak bilinmez, ama bilinen bir şey varsa, İmamoğlu’nun değeri ve önemi kat be kat arttı.

Türkiye’nin ve dünyanın en çok konuşulan adamı oldu.

Seçimler yaklaştıkça, bakalım AKP iktidarı daha ne tür kararlar alacak.