Osmanlı döneminde tarikat şeyhleri ve dervişler, vergiden ve askerlikten muaftı

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (3)

Bugün Osmanlı İmparatorluğu döneminde tarikatlara sağlanan avantajlara bir göz atacağız.

İnanılmaz avantajlardı bunlar.

Devlet, tarikatlara “vergi muafiyeti” uyguluyordu. Bu muafiyetin oranı, tarikatların sultanlara yakınlığına göre değişiyordu. Sultanla arası iyi olan tarikatlar, daha yüksek oranda “vergi muafiyeti” alıyordu. Tabii bunun ötesinde devlet; tarikatlara kurbanlık tahsis ediyor, tuz ve pirince varıncaya kadar bütün ihtiyaçlarını temin ediyor, hatta şeyh ve dervişlerin “tıraş” gibi, “kandil yağı” gibi masraflarını dahi karşılıyordu. Devlet, dervişleri “fukara, garip gureba” arasında görüyor, konuya “Fazilet erbabını takdir, devletin şanındandır” mantığıyla yaklaşıyordu.

Tekkeler ve vakıfları, “şeyhin ailesinin uhdesine” bir “berat” ile veriliyordu. Böylece şeyhin ölümünden sonra yerine şehzadelerden birisinin geçmesi, yasal güvence altına alınmış oluyordu.

Şeyh ve dervişler, vergiden olduğu gibi askerlikten de muaftı. Askere gitmezlerdi… Tanzimat döneminde askerlik yapmaktan kaçan halk tekke ve medreselere sığınarak şeyh, derviş ve talebelere sağlanan askerlik muafiyetinden yararlanmak gibi “hileye” başvuruyorlardı. Bu hilenin yaygınlaşması üzerine, 1846’da kanun değiştirildi, sadece şeyhlerin “askeri muafiyetinin devam etmesine” karar verildi. Ancak bu hak da kısa zamanda kötüye kullanılmaya başlandı, varlıklı kişiler oğullarını askere göndermemek için tekke ve zaviyeler yaptırdılar ve buraların şeyhliklerinin kendi çocuklarına verilmesini sağladılar. Daha ilginci, askerlik muafiyeti, “babadan oğula geçen bir hak” olarak kabul edilip uygulanmaya başlandı.

Devleti “görev bölümü” yaparak birlikte yönetiyorlardı

Osmanlı’da devlet-tarikat ilişkileri “uzlaşma döneminde” böyleydi. Devleti görev bölümü yaparak yönetiyorlardı. Ancak daha sonra şeyhler ve padişahlar arasındaki bu ilişki, giderek “eşitler arasındaki ilişki” hüviyetinden uzaklaştı, “sultanların ağır bastığı” bir ilişkiye dönüştü. 19.Yüzyıl’da başlayan “modernleşme dönemi”nde; devlet-toplum-fert anlayışı değişmeye yüz tuttu, tarikatlar, tekke ve zaviyeler sahip oldukları fonksiyonlarının çoğunu kaybettiler.

“Yeniçeri Ocağı-Bektaşi tarikatı” işbirliği ve yönetime başkaldırma

Ancak Osmanlı’nın son dönemlerinde ilginç bir “ocak-tarikat” işbirliği karşımıza çıkıyor. “Siyasi iradeye” karşı “muhalif” bir oluşum… “Yeniçeri Ocağı” ile “Bektaşi Tarikatı” arasındaki işbirliği… “Sarmal” derecesindeki beraberlikleri… Bu beraberliğin elbette sebepleri var. Rumeli fetihlerine, özellikle Bektaşi babaları bizzat katılıyordu. Savaş sona erdiğinde, Bektaşilerin geniş, serbest düşünceli, hoşgörülü dini algıları, Balkan topluluklarıyla kaynaşmayı kolaylaştırıyordu. Bu topluluklarda, Türklere ve Müslümanlara karşı olan kaygı ve korku azalıyordu. Bu nedenle fethedilen topraklardan toplanan gençlerin asker ocağına uyumu ve bunların Türkleştirilip Müslümanlaştırılması görevini de çoğunlukla Bektaşiler yürütüyordu. Bektaşiler, yeni alınan ülkelerde “Osmanlı’nın yüzü-Osmanlı’nın vitrini” durumundaydılar. Bu içiçelik, ister istemez “Yeniçeri Ocağı-Bektaşi Tarikatı” sarmalını doğurmuştur. Sonuçta ilişkiler öyle bir noktaya gelmiş ki, Bektaşilik, Yeniçerilerin kimlik inşasında “önemli bir yapı taşı” olarak ortaya çıkmış. “Et-tırnak” gibi olmuşlar…

Sonuç olarak, Yeniçeri Ocağı-Bektaşi Tarikatı beraberliği, “yeni bir güç odağı” ortaya çıkarmış. Ve bu güç odağı, hükümetten “özel isteklerde bulunmaya”, “bazı şartlar ileri sürmeye” başlamış. Ardı arkası kesilmeyen istek ve şartlar… İstek ve şartlarda ısrar edilmesi, Yeniçeri Ocağı ve Bektaşi Tarikatı’nı sultan nezdinde “asi” konumuna getirmiş, sonunda devlet, her ikisini de “tasfiye etmeye” karar vermiştir. Tabii Bektaşi tekkelerinin kapatılmasını salt Yeniçeri Ocağı ile ilişkisine bağlamak hata olur. 2.Mahmut’tan beri yürütülen modernleşme-merkezileşme-millileşme (Sünnilikle birleşme) politikalarının Tanzimat’la birlikte daha güçlenmesi de, Bektaşi tekkelerinin kapatılmasında etkendir.

Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması, Bektaşiliğin tasfiye edilmesi ve “tarikata karşı tarikat” politikası

Yeniçeri Ocağı 1826 yılında kapatılmış ve genelde ocak mensuplarının bağlı bulunduğu Bektaşilik tarikatı yasaklanmıştır. Alınan kararın uygulanması sırasında çıkan olaylarda binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce Bektaşi Babası ise idam edilmiştir.

Osmanlı, Bektaşiliği tasfiye ederken “tarikata karşı tarikat” politikasını izlemiştir. Devlet, Bektaşiliğe karşı Sünni tarikatları, özellikle de Nakşibendiliği kullanmıştır. Kapattığı Bektaşi tekke ve zaviyelerine genellikle Nakşibendi şeyhlerini atamıştır. Ancak devlet, 3 çeyrek asır süren “Bektaşi tarikatını Sünni şeyhler aracılığıyla dönüştürme siyasetinde” başarılı olamamıştır.

Yarın:

Devlet-tarikat ilişkilerinin yıpranması ve “Merkezi Tekke” uygulaması.