Kütüphanenize bir kitap daha

Değerli dostlar izninizle Haydar Aliyev Kültür Evimizin yayınlanmakta olan "İki Ülkenin Renklari" adlı kitabımız için tanıtıcı amacı ile yazmış olduğum "Önsözü" hayırlı uğurlu olsun temennimiz ile sizinle paylaşmak istiyorum.

Bundan 3 yıl önce başlamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’mız ile birlikte yürüttüğümüz projelerimizin ‘Prestij Kitabı’ olarak nitelendirebileceğimiz kıymetli bir eserle sizlerin huzurundayız.

Bu geçen üç yıl içerisinde pek çok dergi ve kitap basarak Türkiye – Azerbaycan ilişkileri ve sözde Ermeni soykırımı iftiralarına karşı müthiş bir kütüphane oluşturduk.

Bilgi ve belgelerle oluşmuş bu kıymetli kütüphanedeki eserlerimizi de ücretsiz olarak talep eden herkesle paylaştık.

Şimdi de elinizdeki bu kıymetli eserle iki kardeş ülke arasındaki turizm işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla devletlerimiz hakkında genel bilgi ve tarihi, turistik ve doğal güzellikleri içeren müthiş bir kaynağı ortaya koymuş oluyoruz...

Bugüne kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla, kendi alanında ilk kez bu kadar kapsamlı bir eser basılmış oluyor. “İki Kardeş Ülkenin Renkleri” adını verdiğimiz bu eser, inanıyorum ki, ‘Bir millet iki devlet’ olan Türkiye ve Azerbaycan’ın ilişkilerinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynayacak. Çünkü turizm ülkelerin birbirlerini tanıması ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesinde en önemli araçtır. Biz de bu değerli eserde, bilhassa bu önemli konu üzerine yoğunlaştık.

Bu kıymetli çalışmada bize desteğini esirgemeyen Kocaeli Valiliğimize ve Sivil Toplum Müdürlüğümüze, Dernek Yönetim Kurulu Üyelerimize ve de bu kıymetli eseri derleyen Sayın Alptekin Cevherli’ye çok teşekkür ederim...

İnşaallah yeni projelerde Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği Kütüphanemizi daha da geliştireceğiz...

Türkiye – Azerbaycan kardeşliği daim olsun...

Bilal DÜNDAR

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

AZERBAYCAN- LAÇİN koridorunda gerilim tırmandırılıyor

Ermeni nüfusun yaşadığı barış gücü adı altında geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan

topraklarından madenler yasadışı yollardan çalınıyor ve yağmalanıyor.

Barış gücü adı altında orada bulunan Rus güçleri de buna göz yumuyorlar. Hatta hamilik yapıyorlar diyebiliriz.

Bu nedenle sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere bütün Azerbaycan halkı bu durumu protesto etmek için pankartlarla haksızlık ve yolsuzluklara dur demek için akın akın Laçin koridoru üzerinde araçlarla yolu kesip barikat kurarak soğuk, yağmur ve kış demeden binlerce kişi durumu dört gündür protesto ederek sesini ve haklılığını dünyaya duyurmaya çalışıyorlar.

Laçin koridoru kapalı olunca hırsızlıklarına ve yolsuzluklarına devam edemeyen Ermeniler aynı huyları ile bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışıyorlar.

Rus Barış Gücünün başında bulunan General Volkov Rusya'nın istişare için çağrısı üzerine Moskova'da bulunuyor.

Generalin dönüşü ve tutumu merak içinde bekleniliyor.

İşgalci ve sömürücü Ermeniler yenilmelerine rağmen yine rahat durmuyorlar.

Destekçileri yeni vaatleri ile onları kışkırtmaya devam ediyorlar.

Durumu yakinen izleyip takip eden İsrail Azerbaycan'a haklı davasında yine açık desteğini yenilemiş bulunuyor.

Azerbaycan da bulunan İsrail Büyük Elçisi "Azerbaycan'a gizli ve açık düşmanlık içinde olan komşularına karşılık Azerbaycan'ın yanındayız" mesajı ile desteğini tekrarlamış bulunuyor.

Çalmaya, yalana, dolana ve sömürüye alışmış olanlar kolay kolay alışmış oldukları huylarından vazgeçmezler.

Türkiye olarak Kardeş Azerbaycan'ımızın haklı davasında bütün gücümüzle yanında olacağımızı açık ve net şekilde dünyaya duyurduğumuz herkesin malumudur.

Ermenistan'ın yaşanan ve yaşadıklarından ders çıkarması gerekiyor