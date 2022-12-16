Küresel ısınmanın sonu çok kötü olacak(1)

Isınıyoruz…Farkındasınız değil mi? Aralık ayının ortasındayız ve kış soğuklarıyla daha yeni tanışıyoruz.

Geçen gün, bir Dişbudak ağacının döktüğü yapraklar yerine, sanki bahar gelmiş gibi yeniden yapraklandığını gördüm. Yani o da ne yapacağını şaşırmıştı.

Peki küresel ısınma neden oluyor? Yani dünya neden ısınıyor ve dağlardaki buzullar bile eriyor?

Buna doğru cevap verebilmek için “Sera Etkisi”nin ne olduğunu bilmek gerekiyor.

Örnekle açıklayalım: Üstü naylon örtü ile kaplı bir sera düşünün; bu örtü ne kadar kalın ise seranın içi o kadar fazla ısınacaktır.

Dünya atmosferinde, bir seranın naylon örtüsü konumunda, ancak gazlardan oluşan bir tabaka var. Bu tabaka Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Diazotmonoksit (N2O), Troposferik ozon (O3), Klorofluorkarbon gazlar (CFC) ve su buharından oluşuyor.

Bu tabakanın yoğunluğu, yeni katılan gazlarla arttıkça seranın naylon örtüsünün daha kalın olanıyla değiştirilmesine eşdeğer bir durum oluşuyor. Sonuçta, dünya normalin üstünde ısınmakta ve bütün doğal dengeler canlı ve cansız bütün varlıkları olumsuz etkileyecek şekilde bozulmaktadır.

Peki…. Bu gaz tabakasının etkisi nasıl olmaktadır?

Güneşten dünya yüzeyine yönelen radyasyonun %30’u uzaya geri yansır, %19’u atmosferdeki bulutlar, gazlar ve tozlar tarafından soğurulur. Bunun dünya yüzeyine ulaşan %51 kadarından bir kısmı, ısı enerjisine dönüşme sonucu kızılötesi dalga boyunda geri yansır. Ama bu yansıyan miktarın bir bölümü sera etkisi yaratan bu tabakadaki gazlar tarafından tutulup geriye, yani tekrar dünya yüzeyine yönlendirilir. İşte Sera etkisi bu yönlenme ile oluşmaktadır.

Bu etkinin normal düzeyde varlığı dünya yaşamı için çok önemlidir. Çünkü onun sayesinde dünyada “ortalama sıcaklık” sıfırın altında 18 santigrat derece yerine 33 derece artışla +15 derece düzeyindedir.

Kolayca anlaşılabileceği gibi sera gazlarının dünya yüzeyinden geriye yansıyan ışınlara karşı geçirgenliğinin, güneşten gelen ışınlara karşı olanından daha az olması bu olayda kilit rol oynamaktadır. Yani bu gaz tabakası güneşten gelen ışınlara adeta “geç” derken, dünya yüzeyinden geri dönenleri büyük ölçüde engellemektedir. Yeni gaz ulaşımları ile bu tabaka daha da yoğunlaştıkça dünya yüzeyinden yansıyan ışınların geriye yönlendirilmesinde artış olmakta ve dünyamızın ortalama sıcaklığı yükselmektedir.

Bu artışa neden olan gazlar içinde en etkin olanı %61 düzeyde payı ile karbondioksittir. Bunu ilk defa İsveçli kimyager ve fizikçi Svante Arrhenius'un 1903'te ortaya koymuş ve Nobel Kimya Ödülü'nü almıştır.

Dikkat buyurun!.. Sene 1903..120 yıl geçmiş..

Dünyamız, “küresel ısınmaya ve dolayısıyla iklim değişikliğine neden olmada baş rolde olan karbondioksit konusunda son derece tehlikeli kısır bir döngüye girmiştir: 1957 yılında bu gazın insan eliyle önlenemez şekilde artmasına bağlı olarak küresel ısınma sonucu okyanusların bu gazı emme yeteneğinin azaldığı belirlenmiştir. Bu durumda tek çare, bu gazı kullanan ormanlardır ama onların da alanları sürekli azalmaktadır.

Artık küresel ısınmada öyle tehlikeli noktaya gelinmiştir ki Brezilya’da çok büyük sayıda sığır beslenmesine bile bilimsel çevrelerden etkin itirazlar yükselmektedir. Nedeni geviş getiren hayvanların ağzından küresel ısınmadaki payı %15 olan metan gazının (CH4) çıkmasıdır

Yakın ve uzak çevremiz, bu tehlikeyi göremeyen, görüp de umursamayanlar ile dolu. Bu nedenle tehlike kapımızda…

Not: Gelecek hafta bu yazımın 2.bölümünde küresel ısınmanın sonuçlarını irdeleyeceğim.

Kaynak:

1)Perrone T. 2017. Cosa sono i cambiamenti climatici, cause e conseguenze.

2)Bouvarel P. 1990. Note complementari sull’effetto serra e sua incidenza sulle foreste – Cellulosa e Carta. Anno XLI No 6 Nov-Dic 1990 (Da”Revue forestiere francaise”n.4/1990)