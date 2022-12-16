Ambulans ve diğer sağlık hizmetleri ev sahibi kulübün uhdesindedir  

SAYIN VALİM YAZIMA AÇIKLAMA GÖNDERDİ:

28 Aralık’ta köşemde yazdığım ‘Sayın Valim Durum Vahim’ başlıklı yazıma Kocaeli Valiliğinden yanıt geldi. Sahalarda sağlıkçı bulunmaması nedeniyle isyann eden kulüplerin isyanını dile getirmem sonrasında açıklama yapan valiliğin ifadelerini aynen yayınlıyorum. Yorum sizin…

“28.11.2022 tarihinde Gazetenizde yer alan “Pes! Sayın Vali’m, durum vahim” başlıklı haber hakkında bilgi mahiyetindeki açıklamamız şu şekildedir; Haber içeriğinde yer alan konu başlıkları hakkında yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; yürürlükte bulunan amil hükümler çerçevesinde müsabaka alanında uluslararası federasyonların kriterleri doğrultusunda, yeterli sayıda sağlık elemanı, ambulans, itfaiye araç ve gereçleri bulundurma, yangın söndürme tedbirlerini alma ve yetkililerinin yerlerini tespit etme görevinin Spor Kulüplerinin görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde olduğu, bu görevin nasıl icra edileceğinin de yine aynı hükümler çerçevesinde izah edildiği, karşılanamaması halinde de diğer kurumlardan hangi kriterlere göre yardım talebinde bulunulacağı belirtilmiştir.

KULÜPLER SAAT BAŞI ÖDEME YAPMAK ZORUNDA

Bu konuda Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/02/2020 tarih ve 112985925 sayılı yazısında il genelinde sunulan acil sağlık hizmetlerinde zafiyet yaşanmaması için kamu, özel kurum ve kuruluşların planlı toplantı, spor müsabakaları, protokol amaçlı gösteri veya eğitimlerinde öncelikle alternatif ambulans hizmetlerinden (Özel Ambulans Şirketleri, Özel Hastane Ambulans Hizmetleri vb.) yararlanılmasının uygun olacağı, alternatif ambulans hizmetlerinden yararlanılamaması durumunda ise Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Fiyat Tarifelerinde belirtilen “Kamu ve Özel Kurum Kuruluşların Planlı Toplantı, Hava Limanları (24 saat hizmet vermeyen hava limanları için), Spor Müsabakaları, Gösteri veya Eğitimlerinde Ambulans Görevlendirme (Milli Ve Dini Bayramlarda yapılacak görevlendirmeler hariç )” saat başı görevlendirme ücretini ödemeleri gerektiği bildirilmiş, bu nedenle rutinde, yapılacak spor müsabakaları ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne resmi bir talep yapılmadan ambulans görevlendirmesinin yapılmadığı, resmi bir talep yapıldığında ise, müsabaka tarihindeki İlimizin acil sağlık hizmetleri ve 112 acil yardım ambulans durumunun değerlendirildiği, şartların uygun olması halinde Kamu Satış Tarifesinde belirlenen ücreti mukabilinde ambulans görevlendirmesinin yapıldığı, spor müsabakalarında ambulans görevlendirme talepleri ile ilgili olarak; 22/12/2012 tarih ve 28505 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Spor alanlarındaki güvenlik sistemleri” başlıklı bölümünün 20. Maddesinde yer alan “(1) d) Profesyonel müsabakaların oynandığı spor alanları ile basketbol, voleybol ve hentbol dallarının en üst liglerinde acil tıbbi müdahale için her tribünde bir ilk yardım odası kurulur ve yeterli sayıda sağlık personeli ve ambulans bulundurulur. Diğer spor faaliyetleri için müsabakanın özelliği ve seyirci kapasitesi dikkate alınarak gerekli teknik donanım ile yeterli sayıda sağlık personeli bulundurulur.” amil hükmü çerçevesinde spor müsabakalarında gerekli sağlık tedbirlerini alma görevinin, ilgili spor kulüplerine ait olduğu, ayrıca 28.04.2004 tarihli ve 25567 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Spor kulüplerinin görev, yetki ve sorumlulukları” başlıklı 9’uncu maddesinin “e” bendinde yer alan “Müsabaka alanında uluslararası federasyonların kriterleri doğrultusunda, yeterli sayıda sağlık elemanı, ambulans, itfaiye araç ve gereçleri bulundurmak, yangın söndürme tedbirlerini almak ve yetkililerin yerlerini tespit etmek” hükmü kapsamında, spor müsabakaları için sağlık elemanı veya ambulans temininin spor kulüplerinin görev ve yetki alanı içerisine girdiği açık ve net bir şekilde belirtilmektedir.

AMPUTE MAÇINDA SAĞLIKÇI VARMIŞ!..

Bu noktada Spor müsabakalarında ki sorumluluklar ev sahibi spor kulübünde olup; spor müsabakalarının yoğunluğu da göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenen etkinliklerde ilk yardım eğitimi almış görevli bulundurulması için Valiliğimizin koordinasyonunda kurslar açılıp, personeller sertifikalandırılarak tesislerde görevlendirilmektedir. Ayrıca Haberin içeriğinde de belirtilen müsabakada Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün sağlık görevlisi ve ambulansının bulunduğu bildirilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemi açısından haberin düzeltileceğine inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.