Osmanlı döneminde devlet-tarikat ilişkilerinin yıpranması ve “Merkezi Tekke” uygulaması

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (4)

Sonunda devlet-tarikat ilişkilerinin yıprandığı, geleneksel tarikatların yozlaştığı görülmüş, tarikatların kontrol altında tutulması için “Merkezi Tekke” uygulamasına karar verilmiştir.

Böylece devlet, “tekkelere müdahale etme işini” yasal bir zemine oturtmak istemiştir. Bu amaçla, yani tekkeleri denetlemek ve idari işlerine bakmak üzere, şeyhülislâmlığa bağlı “Meclis-i Meşâyih-Şeyhler Meclisi” adlı kurumu kurmuştur.

Meclis-i Meşâyih’in temel görevi, “ehliyetsiz şeyhlerin göreve gelmelerini ve tarikatların yozlaşmasını önlemek” olarak belirlenmiştir.

Devlet; tarikat, tekke, şeyh, derviş gibi temel kavramları tekrar tanımlamış, öngördüğü tekke ve tarikat anlayışını yazılı kural haline getirmiştir.

Devlet, tarikatlara karşı daha da sertleşiyor

Ancak “Meclis-i Meşâyih” başarılı olmamış, bu konudaki tartışmalar ve devletle tarikatlar arasındaki çatışmalar bitmemiş, Anadolu’daki “tarikat rezaleti” kontrol altına alınamamıştır.

Bunun üzerine devlet, tarikatlara karşı tutumunu daha da sertleştirmiştir.

Örneğin şeyhlerin seyahatleri, Hicaz’a dahi olsa, “devlet iznine” bağlanmıştır.

Tarikatlara bağlı vakıflara el konulmuş, şeyh ve dervişlerin “vergi-askerlik ayrıcalıkları” kaldırılmış, maaşları kesilmiştir.

Ancak alınan genel karara rağmen sultana yakın olan bazı şeyhlerin ayrıcalıkları devam etmiştir.

Öyle ki, şeyhlere tahsis edilen maaşların, ölümleri halinde eşi ve çocuklarına bağlanması esas altına alınmıştır.

Tarikatların devletten tasfiye girişimleri

Arşiv belgelerinde, 9 Kasım 1896 tarihinde, “tarikatlara vergi ödeme yükümlülüğü” getirildiği görülmektedir.

Yine belgelerden anlaşıldığına göre, vergisini ödeyemeyen tarikat devletten yardım istemekte, böylece tarikatların devlete bağlılığı daha da artmaktadır.

Osmanlı, tarikatları devlete yüzde yüz bağımlı kılmak için böyle bir yönteme başvurmuştur.

Tarikatların “adli özerklikleri”nin kaldırılması

Bu dönemde, şeyh ve dervişlerin “adli özerklikleri” de ellerinden alındı.

Tarikatlarda, dervişler ve müritler arasındaki sorunlar, şeyhin sorumluluğunda, onun “hikmet ve irfan terazisi doğrultusunda” çözülürdü.

Şeyhin verdiği kararlar, tartışmasız kabul edilirdi.

Hatta şeyhler ve dervişler, tarikatın dışındaki insanlarla olan sorunlarını “kadıya gitmeden” bir şekilde çözüyorlardı.

Alınan karar, tarikatların bu “adli özerkliğini” kaldırdı.

Devletin tarikatlara uyguladığı yıldırma politikaları içinde “şeyhleri sürgüne göndermek” de vardı.

Eğer bir şeyhin etrafındaki mürit sayısı, “padişahın mutlak saltanatına karşı bir tehdit olarak görülüyorsa”, şeyh derhal müritlerinden uzaklaştırılarak sürgüne gönderiliyordu.

Hatta bazen sadece şeyh değil, halifeleri, dervişleri ve müritleri de sürgün edilerek tarikat tamamen dağıtılıyordu.

Sonuç olarak, tarikatlar uzun yolculuklarının sonunda, “şeyh merkezli dini topluluk” olma özelliğini kaybetmişler, “şeyh merkezli menfaat topluluklarına” dönüşmüşlerdi.

Kadim (geçmişi eskiye dayanan) tarikat anlayışı artık sona ermişti. Böyle olunca da, yüksek egemenlik gücünü elinde bulunduran devlet, tarikatları tasfiye ederek “mutlak hâkim” durumuna gelme yolunu seçti.

Osmanlı’nın yıkılma döneminde tarikatların yozlaşması artık tam zirve yapmıştı.

Yarın:

Tarikatlar, ilk defa hangi padişah döneminde siyasete girdi?