Pandemi dönemi alışveriş alışkanlığını kökten değişti!

Pandemi dönemi, internetten alışverişi hızlandırdı. 10 yıl sonra gelinecek duruma 1 yılda gelindi. Bu zaman zarfında alışveriş siteleri tavan yaptı.

Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), alışveriş verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'de alışveriş alışkanlıkları kökten değişirken, e-ticaret hacmi geçen yıla oranla yüzde 116 arttı. AA.’ya açıklama yapan TÜBİSAD, ETBİS’in bu yılın ilk yarısına ilişkin verileri değerlendirdi. Verilere göre, salgın ile hızlı bir yükseliş eğilimi gösteren e-ticaret hacmi, ilk yarıda da büyümeye devam etti. Haberi birlikte okuyalım;

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Türkiye’de alışveriş alışkanlıkları kökten değişirken, ETBİS aracılığıyla açıklanan verilere göre, 2022’nin ilk yarısı itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 116 artarak 348 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 38’lik kısmı sipariş adetlerindeki artıştan, yüzde 57’lik kısmı sepet tutarındaki artıştan geliyor. Sipariş adetleri 2 milyar 294 milyona ulaşırken, e-ticaretin genel ticaret içerisindeki oranı yüzde 17,6’dan yüzde 18,5’e yükseldi.

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Raporda yer alan verilere göre, salgından olumsuz etkilenen hava yolları, konaklama, seyahat gibi sektörlerin e-ticaret hacimleri bu yıl sırasıyla yüzde 408, yüzde 344, yüzde 236 artarak bir önceki yıla göre ciddi büyüme kaydetti.

İlk yarıda toplam site ziyaretlerinin e-ticarete dönüşüm oranı yüzde 1,9’dan yüzde 2,5’e yükseldi. Söz konusu yükseliş, tüketicilerin e-ticaret alışkanlığının arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve E-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu; “Özellikle sipariş adedindeki yüzde 38’lik artış, pandemi etkisinin bitmesine rağmen tüketicilerin alışveriş davranışlarının kalıcı olarak değiştiğinin çok önemli bir göstergesi. Teknolojinin sürekli gelişmesi ile tüm dünyada e-ticaretin önemi arttı. ETBİS verilerine göre, 2022 yılının ilk 6 ayında ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116’lık artışla 348 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu büyüme ile pazar dinamiklerinin çok hızlı değiştiği görülüyor.

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2022 yılı itibarıyla ülkemizde ETBİS’e kayıtlı olup pazar yerlerinde e-ticaret faaliyetinde bulunan 488 bin 706 adet işletme bulunuyor. Bunun yanında e-ticaret sayesinde tüketiciler, daha fazla ürüne ulaşarak ve ürün seçeneklerini karşılaştırarak satın almaya karar verebiliyor. Dolayısıyla e-ticaret platformları, işletmeler ve tüketiciler için sağlıklı sektör dinamikleri oluşturulması en önemli konulardan biri olarak öne çıkıyor.”

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Yukarıdaki verilere bakıldığında, alışveriş alışkanlığımız gerçekten de değişmiş.

Artık oturduğumuz yerden, internetten istediğimiz alışverişi yapıyoruz.

Pandemi gerçekten de internetten alışveriş alışkanlığını tavan yaptırdı.