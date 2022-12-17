Çiçek açan, yaprağını döken ve tohumla yetişen, büyük boylu park bahçe ve yol ağaçları

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle çiçek açan, yaprağını döken ve tohumla yetişen, büyük boylu park bahçe ve yol ağaçlarıyla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Akasya (Robinia Pseudoacacia): Çabuk büyüyen kuvvetli bir ağaçtır. Her türlü topraklarda yetişir ve toprakların kaymasını engeller. Çiçekleri pembemsi beyaz ve çok kokuludur. Bal üretimi için arıcılık yapanların işine yarar.

Akasya Gülibrişim (Acacia Julibrissin): Çiçekleri pembe beyaz karşılığıdır ve kokuludur. Yaprakları zarif ve gösterişlidir. Tek ve grup olarak park, bahçe ve yol kenarlarına dikilir.

Katalpa (Catalpa Bignonia): Geniş yapraklı büyük bir ağaçtır. Yol kenarlarına, park ve bahçelere dikilir. Çiçekleri kokulu, beyaz, kırmızı ve sarımsı alacalı renklerden meydana gelmiştir. Derin toprakları sever.

Pavlonya (Paulownia İmperialis): Büyük yapraklı ve büyük çiçeklidir. Çiçekleri gök mavisi rengindedir. Kuvvetli büyüyen bir ağaçtır.

Sarı Salkım (Cytisus Laburnum): İlkbahar’da salkım halinde uzun, sarı çiçekler açar. Tek ve grup olarak park ve bahçelere dikilir. Yol ağacı olarak da kullanılır.

At Kestanesi - Adi (Aesculus Hyppocastanum): Büyük süs ağaçlarındandır. Yaprakları geniş ve yeşildir. Salkım halinde bol çiçek açar. Çiçekleri yalınkat ve beyazdır. Grup yapmaya ve geniş caddelere dikmek için uygundur. Nemli toprakları sever.

Erguvan (Cekcis Silliguastrum): İlkbahar’da dalları menekşe kırmızısı çiçeklerle donanır. Yol kenarlarına, parklara grup veya tek olarak dikilir. Kireçli ve nemli toprakları sever.

Lale Ağacı (Liriodendron Tulipefera): Park ve bahçelere dikildiği takdirde güzel görünüşlü bir ağaç meydana getirir. Temmuz ayı içinde kokulu, açık sarı çiçeklerini açar. Tek veya grup halinde dikilir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…