Gündemmatik Memleket

Ülkemiz sağolsun kafamıza sürekli gündem fırlattığı için bir meseleyi gerekli ölçüde enine boyuna tartışabilen bir millet olma vasfımızı her geçen gün giderek kaybediyoruz. Buna bir de yeni çağın teknolojik nimetlerinin bir kısım sosyal yan etkilerini de eklediğimiz zaman kitlesel bir savrulma haline kapıldık gidiyoruz.

Bundan 3 hafta önce ülke genelinde en çok konuşulan mesele başıboş köpekler meselesiydi. İki çocuk 2022 yılında kuduz hastalığından hayatını kaybetti. Bu sene kırk civarı insanımız bu sorun sebebiyle yok yere ölüme sürüklendi. Bu konuyu enine boyuna tartışabilecek bir farkındalık oluşmuşken bir deprem, bir çocuğa sistematik tecavüz, bir siyasi yasak meselesi gibi her biri çok önemli ve bir memleketin aylarca üzerine konuşması gereken konu gündeme düşüverdi.

Her biri üzerine saatlerce derinlemesine konuşmak, yüzlerce binlerce yazılar yazmak, bilimsel çalışmalar toplamak gereken bu konular da peyderpey sırayla gündemden düştü, son siyasi yasak hadisesi de illa ki bir ara başka bir mevzu olacak ve gümbürtüye gidecek. Maşallah otomatiğe bağlamış şekilde büyük gündem üretiyoruz, gündemmatik makinesi gibiyiz.

Bu denli hızlı gündemi değişen ve beş yaşında bir çocuğun dikkat seviyesiyle her biri arasında bir o tarafa bir bu tarafa koşan bir kamuoyunun herhangi bir konuda sağlıklı adımlar atmasını beklemek abesle iştigaldir. Toplumun geneli elbette her büyük olayda oraya bir anda bakacak ve o konuya odaklanacaktır. Sonra başka bir olay olacak ve topyekün o tarafa dönecektir. Bu insanların çok doğal bir refleksidir. Kendince söylenecek, kızacak bağıracak konuşacak ve sonra yeni bir şey dikkatini çekecek boyutta ortaya çıktığında ona yönelecektir.

Kendi halinde insanlardan meseleler üzerine fikri takip yapmalarını beklemek, geniş halk kitlelerine gereğinden fazla bir sorumluluk yüklemek ve anlam atfetmektir. Sıradan vatandaştan yüksek bir farkındalık beklemek için o sıradan vatandaşa uzun yıllar çok büyük sosyal ve zihinsel yatırım yapmak gerekir. Biz bunu yapmadık. O yüzden horozdan yumurta beklemekle benzer bir durum içerisindeyiz.

İşte tam da bu noktada siyaset, medya, akademi, sivil toplum aktörü ve entelektüellerimizin üzerine düşen fikri takip ve bir konuyu dört başı mamur şekilde ele alıp topluma bir fayda sağlamak amacıyla devreye girmesi gerekiyor. Peki bizim ülkemizin bu aktörlerinin herhangi birinde bu çapta bir kabiliyet ve mesnet var mı? Tek tük istisnai kişiler haricinde ne acıdır ki yok. Bu total yapının içinde o bireysel çabalar da ne yazık ki tam anlamıyla yeşerip meyve veremiyor.

Sosyal medya trending topiclerine göre en fazla 24 hadi bilemediniz 72 saatlik gündemlerle yaşayan halkın peşine takılmış giden belirleyici aktörlerimiz; üzerlerine düşen sorumluluğun binde birini bile yerine getirmiyorlar. İstanbul büyük bir deprem yaşayacak ve ülkemizi çok büyük bir felaket tablosu bekliyor olabilir. Bu konu sadece yerküre sallandıkça biraz konuşuluyor; o buna, bu ona bağırıyor laf çarpıyor konu geçiyor. 6 yaşında bir kız çocuğu evlendirilip sapığın birinin koynuna karısı diye sokuluyor; o buna, bu ona sövüyor sonra başka bir şey olunca konu kaynayıp gidiyor.

Siyasetçiler sosyal medyada gördükleri esprili yorumları kürsüden söyleyip, twit atıp “ne güzel konuştum ya Z kuşağı da bayılmıştır bana” diye yarım akıllı hal ve hareketler içinde kendilerini rezil ediyorlar.

“Milletimiz balık hafızalı” diye bir laf sürekli kullanılır ama bunu sadece sıradan vatandaş için kullanmak çok büyük bir haksızlık. Siyasetçilerimiz, sivil toplum aktörlerimiz, medyamız, akademimiz, (yersen) entelektüellerimiz bu tanımlamadan bağımsız değiller.

Kurtuluş Savaşı başladığında 23 Nisan 1920’de açılan Birinci Meclis’e Dersim Mebusu olarak şehrinin önde gelenleri tarafından gönderilen Diyap Ağa’nın bir hikayesi vardır. Bölgenin önde gelenleri açılacak meclise aralarından bir temsilci göndermek için toplanırlar ve içlerinde en aklı başında, en görmüş geçirmiş olan kişi olarak Diyap Ağa’yı seçerler. Sonrasında Diyap Ağa’nın yola çıkacağı güne kadar herkes başlar Ağaya akıl vermeye “aman Ağam eline beline diline hakim olasın. Aman ağam orada doğrudan şaşmayasın. Aman ağam Mebus olunca bizleri unutmayasın” diye konuşurlar ve sürekli akıl verirler. Diyap Ağa en sonunda dayanamaz ve onlara der ki “Ağalar siz sütseniz ben de sütün kaymağıyım. Süt bozuksa kaymak da bozuk olur”

Diyap Ağa’nın bu sözleri işte bizim içinde bulunduğumuz durumun bir özetidir. Sütün kaymağının durumuna bakıp, eğer bozuksa kaymağa kızmanın bir anlamı yoktur. Süte bakmak gerekir. Sütte bir sıkıntı varsa kaymakta da olur. Ancak bizim durumumuz biraz farklı; bizde bozuk kaymak dönüp dönüp süte laf çarpıyor; kaymak kendisine bakmadan sütü beğenmiyor.