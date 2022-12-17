Tarikatlar, ilk defa hangi padişah döneminde siyasete girdi?

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (5)

Tarikatların Osmanlı dönemini sonlandırmadan üzerinde durmamız gereken bir konu daha var.

Tarikatların devletle ilişkileri, devletle içli dışlı olmaları acaba en fazla hangi padişah dönemine rastlar?

Yavuz Sultan Selim dönemine…

Yavuz ve sonraki bütün padişahlar, tarikatları fazlasıyla “devletin bir unsuru” olarak görmeye başladılar.

Tarikat şeyhleri de kendilerini “devlet yönetiminin vazgeçilmezi” kabul ettiler.

Neden Yavuz Sultan Selim?

Nedeni şu: Yavuz Sultan Selim, 1512’de tahta çıktı, 5 yıl sonra da 1517 yılında “halife” oldu.

Selim, 9’uncu Osmanlı Padişahı ve 88’inci İslam Halifesidir.

Onun ötesinde, “Türk olan ilk İslam Halifesidir”.

Yani Yavuz Sultan Selim’le birlikte Osmanlı’da “siyasi erk” ile “dini erk” tek bir kişide toplanmıştır.

O tarihten itibaren tahta oturan her padişah, “siyasi icraatlarını” meşrulaştırmak için “dini açıklamalara” ihtiyaç duymuştur.

Böylece din, siyasetin emrine o tarihten itibaren girmiştir.

Siyasi irade, amaçlarını dini jargonlarla anlatması için tarikatları kullanmıştır.

Tarikatlar da devletin gücünden yararlanıp etkinlik alanını genişletmiş ve yayılmıştır.

Bu ilişkinin doğal sonucu olarak tarikat şeyhleri, kendilerine ve ailelerine “kalıcı menfaatler” sağlamaya başlamışlardır.

Dinin ve siyasetin karşılıklı bu çıkar ilişkileri, sonunda tarikatları yozlaştırmış, siyasi erki de devlet yönetiminde başarısız kılmıştır.

Tarikatların, Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadarki serüvenleri böyle.

Olup biteni bir özetleyelim mi?

Sevgili okurlarım, sizlere beş gün boyunca tarikatların nasıl ortaya çıktığını, Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı dönemindeki etki ve etkinliklerini anlatmaya çalıştım.

Tarikatların Cumhuriyet öncesi durumlarını satırbaşlarıyla şöyle bir özetleyelim:

*Tarikatlar, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesinden 300 yıl sonra, yani 922’de ortaya çıkmaya başladı.

*Hz. Peygamber’i tanıyıp iman eden ve mümin olarak hayata gözlerini yuman “mübarek” kimseler ile onların sülalesinden geldiklerini iddia edenler, ilk tarikatları kurdular.

*Bunlar, etraflarına topladıkları insanları, “Tanrı’yla buluşturacaklarına” inandırmaya çalıştırdılar, onlara “külah, kalpak, fes” giydirerek, “farklı ve ayrıcalıklı mümin” görüntüsü verdiler, “zikir” gibi yeni ibadet şekilleri geliştirdiler. İslam’a kendilerine göre “farklı yorumlar” getirmeye başladılar.

*Kısa zamanda yüzlerce tarikat kuruldu. Zamanla tarikatlar arasında “iyi Müslümanlık” yarışı başladı. Her bir tarikat, “İslam’ı en iyi kendilerinin öğrettiğini, kendilerinden olanların Allah ve Peygamberlere daha yakın olduğunu” toplumda yayma çabası içine girdi.

*Tarikat kurucularına, “şeyh” ismi verildi. Daha sonraki zamanlarda şeyhin “el vermesiyle” tarikatlar kollara ayrıldı, sayıları daha da arttı.

*Selçuklu Sultanı Alpaslan, 1071’de kazandığı Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarını Türklere iyice açtı. Böylece Türkistan’da yaşayan “Yörük” ve “Türkmen” nüfus, Anadolu’ya göç etmeye başladı. Yeni vatanın “Türk ve İslam” kimliğine sokulması şarttı.Selçuklu beyleri ve ileri gelen din adamları; devletin tüm olanaklarını bu konuda seferber ederken, tarikatları da yardıma ve işbirliğine çağırdılar. Tarikatların bir devlet tarafından ilk defa “himaye” ve “destek” görmesi, böylece başlamış oldu. Tarikatlara bağlı tekke ve zaviyeler Anadolu’da hızla yayıldı. Tekke ve zaviyelerin şeyh ve müritleri, bir taraftan “İslam misyonerleri” gibi İslam ve Türk kültürünü yayarken, diğer taraftan tekke ve zaviyelerin çevresindeki arazileri ekip biçmeye başladılar. İç güvenliğin sağlanmasına yardımcı oldular.

*Selçuklu yönetiminin bu siyasetini “Anadolu Beylikleri” de devam ettirdi. Türk-İslam kültürü; şehirlere, kasabalara, köylere kadar götürüldü, buralarda tekke ve zaviyeler açıldı.

*Aynı şekilde Selçuklu ve Anadolu Beyliklerin “tarikatlar” konusunda başlattığı siyaseti, Osmanlılar da kuruluşundan (1299) itibaren sürdürdü. Tarihçiler; tarikatları, “Osmanlı Devleti’nin üç kurucu unsurundan biri” olarak gösterir. Osmanlı hanedanı, aşiretler ve tarikatlar…

*Osmanlı döneminde, Anadolu’daki Türk-İslam kültürünün tebliğine hız verildi. Osmanlı, tekke ve zaviyeler konusunda iki yol izledi. Selçuklu ve Beyliklerden intikal eden tekke ve zaviyelerin varlığını korudu, yeni fethettiği topraklarda da yeni tekke ve zaviyeler açtı. Devletin kuruluş ve gelişme dönemlerinde izlediği bu politika, yıkılışına kadar devam etti.

*Osmanlı bir imparatorluktu, “fetih ülküsü” üzerine kurulu bir imparatorluk… Kendine göre hedefleri vardı, sürekli yeni yerler fethetmek, topraklarını genişletmek ve ganimet toplamak. Bu nedenle İstanbul dışında yaşayan insanların “yaşamını düzenlemek” gibi bir kaygısı, bir hedefi yoktu. Bundan dolayı, “saltanatın birebir muhatap olduğu alanlar” dışındaki pek çok hizmet, tarikatlar tarafından yürütülüyordu.

*Başta din hizmetleri olmak üzere, eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, konaklama, ticaret, ihtiyacı olan esnaf ve tüccara kredi açma, fakir vatandaşları yedirme giydirme ve barındırma gibi devlet görevlerini tarikatlar üstlendi.

*Osmanlı’da devlet ile tarikatlar iç içeydi. Tarikatlar, adeta devletleştirilmişti, “devletin bir organı” olarak faaliyet gösteriyorlardı. “Merkeze bağlılıklarını sürekli kılmak” için devlet tarafından kendilerine “istikrarlı bir gelir” sağlanmıştı.

*Destek, kurulan vakıflar aracılığıyla yapılıyordu. Vakıflar, Osmanlı sosyal hayatının her alanda olduğu gibi bu alanda da “vazgeçilmez lokomotif” görevini görüyordu. Örneğin tekke ve zaviyelerin yapımı, tamiri, günlük ihtiyaçları bu vakıflar aracılığıyla sağlanıyordu. Şeyh, maaşını vakıftan alıyor, hayır sahipleri tarafından vakfedilen evlerde oturuyordu.

*Devletin, tekke ve zaviyelere sunmuş olduğu bütün bu olanaklar, “devletle tarikatı aynı sistemin birer parçası” haline getirmişti. Devletin “merkezileşme” ve “ideolojikleşme” süreci ile tarikatların “kurumsallaşma”, “devletleşme” ve “yaygınlaşma” süreçleri birbirine paralel yürüyordu.

*Kamusal alan tarikatlara sonuna kadar açılmıştı. Her iki taraf da “kazan-kazan”ı oynuyordu. Aralarında “güç kavgası” yoktu. Tarikatlar, devletin “yüksek otoritesini” kabul ediyor, padişahlar da “tarikatların ulu şeyhlerin varisleri” olduklarını tasdik ediyordu.

*Tarikatlar, 18.Yüzyıl’da Anadolu’nun şehir, kasaba ve köylerinde en uç noktalara kadar yayılmış durumdaydı. Örgütlendikleri yerlerde lonca ve esnaf birlikleriyle kurup geliştirdikleri ilişkiler, tarikat şeyhlerinin toplumun bütün katmanlarındaki “yaptırım gücünü” artırmıştı.

*Tarikatlar Anadolu’ya öyle yerleşmişti ki, imparatorluk yöneticileri devletin hemen hemen bütün belli başlı işlerini şeyhler aracılığıyla yürütmeye başladılar. Eğitimi, sağlığı, ticareti, seyahati, haberleşmeyi, konaklamayı, gerektiğinde her bölgedeki tekke ve zaviyeler sağlıyordu.

*Devlet, taşrada yaşadığı sorunları da şeyhler aracılığıyla çözüyordu. Şeyhler, toplumsal olaylarda “devlet görevlisi rolü” oynuyor, devlet ile vatandaş arasında “arabulucu” oluyordu. Özellikle Osmanlı’nın güçsüzleştiği son dönemlerde, şeyhlerin taşrada “daha fazla sorun çözme” görevi üstlendikleri görülüyor.

*Ayrıca bu dönemde, devlet yöneticilerinin “kendi dünyevi makamları için dua etsinler” diye şeyhleri yanlarından eksik etmedikleri ve her zor durumlarında şeyhlerden “etkili dua” istedikleri anlaşılıyor.

*Şeyh ve dervişler, orduda “moral ve motivasyon” hizmeti için görevlendirilmişti. Bu nedenle “ordu şeyhliği” müessesesi oluşturulmuştu. “Ordu şeyhleri”, ordunun zaferi için cephe gerisinde tekke ve zaviyelerde “toplu dua edilmesini” organize ediyordu. Ordu şeyhlerinin “manevi güçlerini kullanarak” savaşın seyrini değiştirebileceklerine inanılırdı.

*Tarikatlara bağlı tekke ve zaviyeler, sosyal hayatın hemen hemen her alanında misyon üstlenmişlerdi. Bugünkü hastane, huzurevi, yetimhane, belediye, otel, karakol gibi kurumların görevlerini tekke ve zaviyeler yerine getirirdi.

*Şeyhlerin, hastalıkların tedavisi konusunda “mistik (gizemli) bir güce ve yeteneğe” sahip oldukları konusunda toplumda ve devlet ricali (devlet ileri gelenleri) arasında genel bir görüş vardı. Özellikle sara ve akıl hastalıklarının tedavisinde mahir (usta) olduklarına inanılırdı. Bu konuda başarılı tekkeler “darüşşifa hükmünde”, şeyhler ise “darüşşifa şeyhi” olarak nitelendirilir, kendilerine “berat” verilir ve maaş bağlanırdı.

*Devlet, tarikatlara “vergi muafiyeti” uyguluyordu. Bu muafiyetin oranı, tarikatların sultanlara yakınlığına göre değişiyordu. Sultanla arası iyi olan tarikatlar, daha yüksek oranda “vergi muafiyeti” alıyordu.

*Tabii bunun ötesinde devlet; tarikatlara kurbanlık tahsis ediyor, tuz ve pirince varıncaya kadar bütün ihtiyaçlarını temin ediyor, hatta şeyh ve dervişlerin “tıraş” gibi, “kandil yağı” gibi masraflarını dahi karşılıyordu.

*Tekkeler ve vakıfları, “şeyhin ailesinin uhdesine” bir “berat” ile veriliyordu. Böylece şeyhin ölümünden sonra yerine şehzadelerden birisinin geçmesi, yasal güvence altına alınmış oluyordu.

*Şeyh ve dervişler, vergiden olduğu gibi askerlikten de muaftı. Askere gitmezlerdi… Tanzimat döneminde askerlik yapmaktan kaçan halk tekke ve medreselere sığınarak şeyh, derviş ve talebelere sağlanan askerlik muafiyetinden yararlanmak gibi “hileye” başvuruyorlardı. Bu hilenin yaygınlaşması üzerine, 1846’da kanun değiştirildi, sadece şeyhlerin “askeri muafiyetinin devam etmesine” karar verildi. Ancak bu hak da kısa zamanda kötüye kullanılmaya başlandı, varlıklı kişiler oğullarını askere göndermemek için tekke ve zaviyeler yaptırdılar ve buraların şeyhliklerinin kendi çocuklarına verilmesini sağladılar. Daha ilginci, askerlik muafiyeti, “babadan oğula geçen bir hak” olarak kabul edilip uygulanmaya başlandı.

*Osmanlı’da devlet-tarikat ilişkileri “uzlaşma döneminde” böyleydi. Devleti görev bölümü yaparak yönetiyorlardı. Ancak daha sonra şeyhler ve padişahlar arasındaki bu ilişki, giderek “eşitler arasındaki ilişki” hüviyetinden uzaklaştı, “sultanların ağır bastığı” bir ilişkiye dönüştü.

*Osmanlı’nın son dönemlerinde ilginç bir “ocak-tarikat” işbirliği karşımıza çıkıyor. “Siyasi iradeye” karşı “muhalif” bir oluşum… “Yeniçeri Ocağı” ile “Bektaşi Tarikatı” arasındaki işbirliği… “Sarmal” derecesindeki beraberlikleri…

*Bu beraberliğin elbette sebepleri var. Rumeli fetihlerine, özellikle Bektaşi babaları bizzat katılıyordu. Savaş sona erdiğinde, Bektaşilerin geniş, serbest düşünceli, hoşgörülü dini algıları, Balkan topluluklarıyla kaynaşmayı kolaylaştırıyordu. Bu topluluklarda, Türklere ve Müslümanlara karşı olan kaygı ve korku azalıyordu. Bu nedenle fethedilen topraklardan toplanan gençlerin asker ocağına uyumu ve bunların Türkleştirilip Müslümanlaştırılması görevini de çoğunlukla Bektaşiler yürütüyordu. Bektaşiler, yeni alınan ülkelerde “Osmanlı’nın yüzü-Osmanlı’nın vitrini” durumundaydılar.

*Bu içiçelik, ister istemez “Yeniçeri Ocağı-Bektaşi Tarikatı” sarmalını doğurmuştu. Sonuçta ilişkiler öyle bir noktaya gelmişti ki, Bektaşilik, Yeniçerilerin kimlik inşasında “önemli bir yapı taşı” olarak ortaya çıktı. “Et-tırnak” gibi olmuşlardı.

*Sonuç olarak, Yeniçeri Ocağı-Bektaşi Tarikatı beraberliği, “yeni bir güç odağı” ortaya çıkardı. Ve bu güç odağı, hükümetten “özel isteklerde bulunmaya”, “bazı şartlar ileri sürmeye” başladı. Ardı arkası kesilmeyen istek ve şartlar… İstek ve şartlarda ısrar edilmesi, Yeniçeri Ocağı ve Bektaşi Tarikatı’nı sultan nezdinde “asi” konumuna getirdi, sonunda devlet, her ikisini de “tasfiye etmeye” karar verdi.

*Tabii Bektaşi tekkelerinin kapatılmasını salt Yeniçeri Ocağı ile ilişkisine bağlamak hata olur. 2.Mahmut’tan beri yürütülen modernleşme-merkezileşme-millileşme (Sünnilikle birleşme) politikalarının Tanzimat’la birlikte daha güçlenmesi de, Bektaşi tekkelerinin kapatılmasında etkendir.

*Yeniçeri Ocağı 1826 yılında kapatıldı ve genelde ocak mensuplarının bağlı bulunduğu Bektaşilik tarikatı da yasaklandı. Alınan kararın uygulanması sırasında çıkan olaylarda binlerce kişi katledildi, yüzlerce Bektaşi Babası ise idam edildi.

*Osmanlı, Bektaşiliği tasfiye ederken “tarikata karşı tarikat” politikasını izledi. Devlet, Bektaşiliğe karşı Sünni tarikatları, özellikle de Nakşibendiliği kullandı. Kapattığı Bektaşi tekke ve zaviyelerine genellikle Nakşibendi şeyhlerini atadı.

*Sonunda devlet-tarikat ilişkilerinin yıprandığı, geleneksel tarikatların yozlaştığı görüldü, tarikatların kontrol altında tutulması için “Merkezi Tekke” uygulamasına karar verildi.

Böylece devlet, “tekkelere müdahale etme işini” yasal bir zemine oturtmak istedi. Bu amaçla, yani tekkeleri denetlemek ve idari işlerine bakmak üzere, şeyhülislâmlığa bağlı “Meclis-i Meşâyih-Şeyhler Meclisi” adlı kurumu kurdu.

*Ancak bu kurum başarılı olamadı, bu konudaki tartışmalar ve devletle tarikatlar arasındaki çatışmalar bitmedi, Anadolu’daki “tarikat rezaleti” kontrol altına alınamadı.

*Bunun üzerine devlet, tarikatlara karşı tutumunu daha da sertleştirdi.Örneğin şeyhlerin seyahatleri, Hicaz’a dahi olsa, “devlet iznine” bağlandı.

*Tarikatlara bağlı vakıflara el konuldu, şeyh ve dervişlerin “vergi-askerlik ayrıcalıkları” kaldırıldı, maaşları kesildi.

*9 Kasım 1896 tarihinde, “tarikatlara vergi ödeme yükümlülüğü” getirildi. Şeyh ve dervişlerin “adli özerklikleri” de ellerinden alındı.

*Devletin tarikatlara uyguladığı yıldırma politikaları içinde “şeyhleri sürgüne göndermek” de vardı. Eğer bir şeyhin etrafındaki mürit sayısı, “padişahın mutlak saltanatına karşı bir tehdit olarak görülüyorsa”, şeyh derhal müritlerinden uzaklaştırılarak sürgüne gönderiliyordu. Hatta bazen sadece şeyh değil, halifeleri, dervişleri ve müritleri de sürgün edilerek tarikat tamamen dağıtılıyordu.

*Sonuç olarak, tarikatlar uzun yolculuklarının sonunda, “şeyh merkezli dini topluluk” olma özelliğini kaybetmişler, “şeyh merkezli menfaat topluluklarına” dönüşmüşlerdi. Osmanlı’nın yıkılma döneminde tarikatların yozlaşması artık tam zirve yapmıştı.

Yarın:

Cumhuriyet döneminde tarikatlar… Atatürk, tarikatları neden kapattı?