Alevileri yok sayamazsınız

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Tunceli’de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle yaptığı toplantıda Alevi gençlere devlet kapısında iş verilmediği yönündeki eleştirilere; “Neticede bu siyasi bir iktidar, kendisi ile ilişkili olmaya bir topluma o kadar büyük bir ağırlık verilmediğini söylemek mümkün. Ama hiç verilmiyor demek de doğru değil “dedi.

Sayın Sebahattin Öztürk, şunu bil ki, Aleviler hükümetinizin hiçbir zaman desteğini görmediler. Beklemiyorlar da. Aleviler ülkede hep yalnızlardı ve hep yalnız kaldılar.

Bugüne kadar cem evlerinin yapımları, elektriği, suyu, doğalgazı ve bütün masrafı devletimize verdikleri vergilere rağmen, yine gariban milletimizin dişinden tırnağından artırdıkları ile dönüyordu. Seçime beş kala Sayın Cumhurbaşkanı Alevileri Kültür Bakanlığında kurulacak bir büroya teslim etti ve cem evlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması konusunda bir karar aldı. Karar resmi gazetede yayınlandı. Alevilerin sorunlarını elektrik, suya indirgeyemezsiniz diyerek Alevi dernekleri itiraz ettiler.

Demokratik ülkelerde ibadethanelerin tüm giderlerinin kendi cemaatleri tarafından karşılandığını biliyoruz.

Alevilerin ağzına bir parmak bal çalarak onları kandıramazsınız.

Pir Sultan Abdal’ın dediği gibi “Yorulan yorulsun. Ben yorulmazam. Birlik makamından ben ayrılmazam. Kalsın benim davam mahşere kalsın.”

Aleviler sizin ve sizin zihniyetinize olan davalarını galu beladan beri mahşere bıraktılar.

Yarın ulu divan kurulur, haklı haksız gelir dara çekilir. O zaman yediğiniz kul hakkının bedelini misliyle ödersiniz. Türkiye cumhuriyetinde 81 milyon vatandaş size oy vermek zorunda değil. Ama siz hükümet olarak 81 milyonun ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız. İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Sabahattin Öztürk’ün kurduğu cümlede, “Kendi tabanından olmayanlara o kadar büyük bir ağırlık verilmiyor” sözü ile bir gerçeği itiraf etti. O zaman hükümet olarak vergilerinizi de sadece kendi tabanınızdan toplayın. Hizmet vermediğiniz bir milletin ceplerinden ellerinizi çekin. Rızklarına ortak olmayın.

Sayın Öztürk size bir şey daha anımsatalım. 20 yıllık AKP döneminde bir Alevi kaymakam, vali emniyet müdürü veya üst düzey bir bürokrat atanmış mıdır? Bir tane örnek gösterin. Bu ülkenin nüfusunun üçte biri Alevi. Siz bakmayın, bu sayıyı küçük gösterenlere. Çoğu Alevi bilinen nedenlerle Alevi olduğunu söyleyemiyor, inkâr ediyor. Kaldı ki bu ülkede artık Alevilerle ile Sünniler et ile tırnak gibi olmuşlar. Kız alıp, kız vermişler. Bu ayırımı yapmak ayıptır, günahtır.

Madem Alevilere iş vermek istemiyorsunuz, o zaman Alevileri askere almayın. Savaşta cephede alevi Sünni ayırımı yapıyor musunuz? İşe gelince neden bu ayırımı yapıyorsunuz.

Bu ülkede şunu da gördük. Bir Alevi polis, asker şehit olduğunda onun cenaze törenine hiçbir üst rütbeli subay veya hükümet yetkilisi katılmıyor.

Sizler Müslümanlığı ve Kuran’ı Kerimi sadece siyaset ve oy toplama aracı olarak görüyorsunuz. Kuran’ı Kerimde yazılan ayetler sizi hiç ilgilendirmiyor.

Ne diyelim. Allah kul hakkı yiyenleri ıslah etsin.