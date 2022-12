Güvercin Döngüsü

Aşk için yana yana kül olmazsan

Ve sonra küllerinden yeniden doğmazsan

Döngünün hakkını kim teslim edebilir?

Lal, uzun zamandır, güvercini izliyordu. Güvercin, yavaş yavaş içindeki ateşi yitirmeye başlamıştı. Hareket eden her şey, ister istemez bir döngü izlerdi. Canlıların da kendilerine göre küçük ya da büyük döngüleri bulunurdu. Doğanın kanunu buydu. Harekete başlayan, eninde sonunda başladığı yere geri dönerdi. Doğuşla başlayan hareketi, yükseliş, gelişim sürecinin en üstüne varış ve sonra da yavaş yavaş aşağıya doğru iniş süreci tamamlardı. Döngü her tarafa gidebilirdi, çünkü sonsuzluktu. Yaşayan her şey, döngü içinde hareket ederdi. Lal, sonsuzluğu anlamaya çalışıyordu. Zira baktığı her hareket, ister istemez bir döngüye dönüşüyordu. Güvercin de döngü içinde yaşıyor, yaptığı ve hissettiği her şeyle, kendi döngüsünü tamamlıyordu.

Lal, güvercini izlerken, onun sevdasını gözlemlemeyi kaçırdığını fark etti. Fark etmeden, güvercin nasıl ve ne zaman böyle alev alev yanmıştı. Güvercinin ateşi ve sevdası ne zaman başlamış, yükselmiş ve doruğa çıkmıştı. Ve ne zaman, ateşinin alevi, parlaklığını yitirmeye başlamıştı. Bunu hiç bilemiyordu. ‘Galiba güvercinin yaktığı ateşten, ateşin parlaklığından gözüm o kadar kamaşmıştı ki en tepeyi kaçırmışım,’ diye düşündü. Güvercin, ne zaman böyle için için acı çekmeye başlamıştı?

Belki de güvercinin, gerçek döngüsü buydu. Güvercin var olduğundan beri, ayrılık döngüsü yaşıyordu hep. ‘Ah güvercin!’, dedi Lal. Güvercinin varoluş döngüsünü ve yaşam damgasını sanki yeni fark etmiş gibiydi. ‘Ne kadar çok ayrılık yangını yaşamışsın sen. Yaktığın ateşler ve döngülerin gerçekte aşk ateşleri miydi? Belki de ayrılık ateşleri?’. Güvercinin keyifle ve zevkle seyrettiği aşk ateşi, ne zaman ayrılık ateşine dönüşmüştü. Hiç bilememişti Lal.

‘Yine ne yaptın? Kendini nasıl böyle ateşe attın sen?’

‘Ölümüne sevdiğim Kara Güvercinle ilgili çok acıklı bir hikâyedir bu’, dedi güvercin. ‘Öğrenmek istediğinden emin misin?. Soruyu sorarken, donmuş kalmıştı güvercin. Artık geçmişi yeniden yaşıyordu. ‘Uzak diyardaki, bir adaya gitmeye karar verdim. Sen de benimle beraber gelmelisin’, diyordu Kara Güvercin. ‘Ama ben gidemem’, diye cevap veriyordu güvercin. ‘Buradaki güvercinlere hızlı uçma talimleri yaptırmak için, çok önceden söz vermiştim. Yolumu gözleyen küçük güvercinler var. Beni örnek alıyor, heyecanla bekliyorlar. Nasıl gider, onları hayal kırıklığına uğratırım. Onlara verdiğim sözden geri dönemem ki’.

‘Bir müddet sonra, nasıl olsa geri geleceğiz. O zaman sözünü tutarsın. Ne mahsuru var. Ne olur, hadi gel birlikte gidelim. Çok eğleneceğiz’. ‘Ama verdiğim sözleri yerine getiremezsem ben, ben olamam ki…‘, diye sızlanmıştı güvercin. ‘Hadi, ne olur gel gidelim!’ diye üstelemişti kara güvercin.

Onunla gidivermek, ne kadar da kolaydı. Sonrasını düşünmeden her şeyi silerek, uçup gitmek… Ama güvercin yapamamıştı, heyecanla ondan günlerdir hızlı uçmayı öğrenmeyi hayal ederek, bekleyen güvercinleri ve güvercin yavrularını düşününce gidememişti.

‘Sen git,’ demişti güvercin, “Canın, bir gün geri dönmek isterse dönersin’.

‘Üzgünüm…’ demişti kara güvercin “Seni sevdiğim herkesçe malum, ama gitmek zorunda hissediyorum kendimi. Benimle birlikte gelmelisin. Birlikte uçmalıyız. Gidip de gelememek var. Bizler bıçak sırtında hava da uçarak yaşıyoruz. Hem birbirimizi bu kadar çok severken, nasıl ayrılabiliriz!’

‘Ayrılırsak belki de tam anlamıyla ayrılmış olmayacağız’, demişti güvercin.

Sonra dayanamayıp, kara güvercine garip bir şey sorduğunu hatırlıyordu. ‘Ben şimdi seninle gelemesem bile, beni yine de sevmeye devam edecek misin?’

Gerçekten garipti. Kara güvercinin verdiği cevabı, hatırlamıyordu güvercin. Cevabın yerine ihanet duygusu yerleşmişti. Belki de cevabı, bu yüzden unutmuştu güvercin. Unutmak istemişti. Belki de cevabı unutmak kaderdi. Artık unutma zamanı, gelmişti belki de.

Güvercin şimdi Lal ile konuştuğu zamana geri dönmüştü. ‘Bir başka yere gitmekle, fikir ayrılığına düşmekle nasıl ayrılabilirdik? Hani âşıklar, birbirini terk etmez, edemezdi… Kim nereye giderse gitsin sonunda yine geri gelirdi. Böyle birken, ayrılık olamazdı ki… Demek ki ihanet, bazen bir zorunlulukmuş. Üstelik çok sıradanmış. Kimseye kızamam, bu ayrılığı onunla gitmeyerek, ben yarattım. O da bana sormadan, tek başına gitmeye kalkmamalıydı. Ah Kara Güvercin! Ben aşk oyunu oynuyorum sanmıştım ama sen ölüm oyunu oynuyormuşsun meğerse benimle…

Yine de aşka inanmak istemiştim. Ne yapalım, sağlık olsun. Belki de herkes, kendine yakışanı yapmıştı. Çünkü buna alışmıştı, kim bilir… Hazlar, sahtekar olurmuş. Sonunda öğrendim işte. Artık bana düşen, kendi duygularımdan utanmaktır. Bağışla beni, sana esenlikler dilerim’.

Kara güvercinin boynu bükülmüş, gözlerinden, aşağı doğru birkaç damla yaş süzülmüştü. Dua eder gibi yumuşacık mırıldanmıştı. ‘İyilik meleğim, kalbinin tüm dilekleri yerine gelsin ve zaten gelecek…’.

‘Üzgünüm’, diyordu güvercin.

‘Çok üzgünüm…

Galiba şimdi ölmek zamanı…

Seni dışımda öldürüp, içime alacağım.

O zaman hep benimle olacaksın.

Sonra da içimdeki seni öldüreceğim.

Böylece özgür olacağım artık’.

Ona veda ederken, kara güvercinin kendi kanına işlediğini biliyordu. Güvercin, artık hep kara güvercinle birlikte yaşayacaktı. ‘Olsun,’ dedi, ‘nasıl olsa ben de onun kanına işledim işte, ne olacak?’

‘Böyle bir şeyi nasıl bilebilir ve söyleyebilirsin? Nereden biliyorsun bunu?’ diye sordu Lal.

‘Çünkü ateşin kanunu bu,’ dedi güvercin. ‘Bir ateş ustası olarak, aşk yoluna bir kural koyayım ki, aşktan habersiz olanlar, bu yola ayak basmasınlar. Yoksa sevişmenin kutsallığı nerede?’

Lal, korkmuştu. Güvercin kendini yok etmenin ötesine geçmiş, ateşe uzanmıştı. “Boş ver… ‘ dedi panik halinde. ‘Boş ver Güvercin’.

Dikkat dağıtmaya çalışıyordu artık. Belki de kendinin bile bilmediği, bir başka gerçeklikte nefes alıyordu güvercin. Güvercinin kendini yok edeceğini nerden biliyordu? Üstelik kendini yana yana yok edeceğinden, korkması gerekiyor muydu? Korkması gerekiyordu, çünkü güvercin, gerçeklik sınırlarını aşmak üzereydi.

‘Sakin ol güvercin. Aşk bu, hem ayrılık da aşkın bir parçası değil mi?

Biraz sakin ol, üstelik sabır ve ayrılık, aşkın en önemli silahıdır’.

‘Evet ama…’ dedi güvercin.

‘Evet ama’, dedi Lal, ‘ayrılık, eğer aşkı parlatmaya yaramıyorsa, söndürmeye yarar. Üstüne dökülen bir parça su ve ayrılık, ateşi söndürür.’

‘Belki de şimdi sönmek zamanıdır,’ dedi güvercin.

‘Gerçek sevgi, zamanda ve mekânda doğru ve özgür noktayı aramaya yazgılıdır.

Aşkın, kaldığı yerden, aranmaya devam etmesi gerek’, dedi Güvercin...

Ve ardından ansızın, ‘Unutmak nasıl öğrenilir? diye sordu.

‘Boş ver’, dedi Lal.

Ama güvercin, bir türlü boş veremiyordu. ‘İçimdeki yangını sadece su söndürebilir, suya ve suyun sakinliğine sığınmalıyım,’ diye söylendi. Alev alev yanarken, suya olan özlemi dayanılmaz olmuştu. Susuzluğunu bastırarak, uçmaya, kanat çırpmaya devam etti güvercin…