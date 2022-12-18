Adalet aramak!

AKP’nin siyaset sahnesine çıktığı 2002 yılındaki Seçim Beyannamesini inceliyorum. Ana hatlarıyla şöyle;

“Yolsuzlukla, Yasaklarla, Yoksullukla mücadele”

İlkeli siyaset,

Demokrasi; farklı inanç ve kültürlere saygı,

Yenilikçi ve çağdaş olmak,

Temel hak ve özgürlüklere saygı,

Sivil toplumun güçlenmesi,

HUKUK ve ADALET,

Hesap veren, şeffaf yönetim,

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi.

AKP lideri Erdoğan;

“Başkanlık sistemi Amerikan özentisidir” diyordu! (1993)

İktidarının ilk yılında; “Bizi eleştiren hazımsız ve şizofrendir” dedi!? (29.1.2003)

“Dini siyasete alet etmek insanlığa karşı suikasttır” diyordu! (7.7.2005)

23 Nisan 2010’da, birkaç dakika koltuğuna oturan çocuğa; “Artık yetki senin, ister asar ister kesersin” dedi!

Mısır ziyaretinde; “Laiklikten korkmayın” dedi. (14.9.2011)

“Kutuplaşmaya müsaade etmeyiz” dedi. (2.1.2022)

24 Mayıs 2008’de bir genel başkan yardımcısı; “YARGI da milli iradeye ram olmak durumundadır!” dedi!

Sonra, Yargıtay Başsavcısı’nın açtığı dava Anayasa Mahkemesi’nde görüldü ve; “AKP laikliğe karşı eylemlerin odağı” haline geldi kararı verdi. Bir oyla AKP’nin kapatılması engellenirken, AKP’ye İHTAR ve Hazine yardımının kesilmesi kararı verildi. (31.7.2008)

İşte, bu karar sonrası AKP’de yeni bir süreç başlatıldı.

Bu süreç sonunda;

öncelikle Yargı’da yasal değişimler yapıldı. Yargı’da AKP kökenli kişiler Hakim ve Savcı olmaya ve üst düzeyde atamaları başladı!

Ardından, tartışmalı bir referandum ile “BAŞKANLIK” sistemi getirildi.

Din üzerinden siyaset ve ticaret yapan kimi vakıflar ve Cemaatler çok yönlü desteklendi. Belediyelere ait mekanlar uzun vadeli olarak tahsis edildi. Bunlar öylesine palazlandılar ki, lüks mekanlar ve hatta özel hastaneler bile kurdular!

Kimi ellerin sahte kanıtları ve tanıklıklarıyla Türk Ordusu’na kumpaslar kuruldu!

Toplumda siyasi kutuplaşmalar arttı.

Özellikle, siyasetçilerimizin aşağılayıcı, suçlayıcı, hakaret dolu sözleri toplumu derinden sarstı.

YARGI kararları, her geçen gün toplum katında daha çok tartışılmaya başladı!

Daha ötesine gitmeyeceğim.

Ve geldik bu günlere;

“Cemaat, Tarikat ve Vakıflar” da ülkeyi sarsacak rezaletler çıkmaya başladı! Son yaşadığımız “6 yaşındaki çocuk gelin” olayı ve benzeri olaylar toplumu sarstı.

Ama en çok da ADALET’e olan inanç derin yaralar aldı.

Ve son olarak; İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu’na verilen hapis ve siyaset yasağı bardağı taşıran son damla oldu!

Siyaset sahnesinin tüm aktörlerine sesleniyorum;

Bu toplumu bölüp, birbirine düşman etmeyin!

Yerin dibine batsın ideolojik saplantılarınız!

Bu ülkede, tüm vatandaşlarımızın İNSANCA, KARDEŞÇE yaşaması için durun artık!

Cumhuriyet’in temel değerleriyle oynamayın.

İnançlar üzerinden ayrıştırıcı siyasetten vazgeçin.

ADALET düzeni ile oynamayın!

Ne diyor Fatih Sultan Mehmet;

“AKLI öldürürsen AHLAK da ölür. Akıl ve ahlak ölürse MİLLET bölünür. Kadıyı satın aldığın gün ADALET ölür. Adaleti öldürdüğün gün DEVLET de ölür!”

Yeter artık!

Kıymayın bu millete, yıkmayın devletimizi.

NOT: Geçen haftaki yazımda “Söke Un da İngilizlerin oldu” diye yazmıştım. 2015 yılında ulusal bir şirketimiz Ulusoy Un, bu köklü kuruluşu İngiliz şirketinden geriye almış. Çok mutlu oldum.