Cumhuriyet döneminde tarikatlar… Atatürk, tarikatları neden kapattı?

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (6)

Geçtiğimiz beş gün içinde tarikatların nasıl ortaya çıktığını, Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı dönemlerinde ne gibi evreler geçirdiklerini, önce “devlet yönetimine ortak” olup daha sonra nasıl “devletin başına bela” olduklarını anlatmaya çalıştım.

Bugünden itibaren “Cumhuriyet döneminde tarikatları” ele alacağız.

İlk olarak da Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurarken “tarikatları neden kapattığı” üzerinde duralım.

Evet, Atatürk tarikatlara nasıl bakıyordu ve tarikatları acaba neden kapatmıştı?

Başlayalım!

Tekke; tarikat şeyhi ve ailesinin barındığı, ibadet ve törenler gibi tarikat etkinliklerinin yapıldığı, şeyhin müritlerinin de kaldığı yapılardır.

Tekke, zaviye, türbe ve tarikatların kapatılması; “toplumu laikleştirme” operasyonunun en önemli halkasıdır.

Çünkü tarikatlarda “bir dinsel öndere bağlanmak” esastır, bağlananın, yani “mürit” olanın da toplumda “birey” olabilme şansı yoktur.

Atatürk, yeni Türk devletini tarihten ders çıkararak ve modern çağın koşullarını gözeterek kurmuştu.

Akıl ve bilim temelli, laik, seküler, uygar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, Ortaçağ bağnazlığının kalıntısı tekke, zaviye ve medreselerin yeri yoktu.

Tarikatların, Mustafa Kemal’in “yeni bir toplum yaratma” hedefinde işlevi olamazdı.

Atatürk, bu konudaki görüşünü 30 Ağustos 1925’te Kastamonu Türk Ocağı’nda yaptığı konuşmada net olarak şöyle ortaya koymuştu:

“Ölüleri yardıma çağırmak, uygar bir ulus için yüzkarasıdır. Bugün mevcut tarikatların amacı, kendine bağlı olanları, dünya hayatı ile manevi hayatta mutluluğa kavuşturmaktan başka ne olabilir? Bugün ilmin, fennin, tüm kapsamıyla uygarlığın saçtığı ışık önünde filan ya da falan şeyhin yol göstermesiyle maddi ve manevi mutluluk arayacak kadar ilkel insanların Türkiye uygar toplumunda varlığını kesinlikle kabul etmiyorum.

Ey millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat medeniyet (uygarlık) tarikatıdır. Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir.”

Atatürk, aynı konuşmasında, “din adamı olmayanların din adamı kılığında dolaşmalarının” da doğru olmadığını ifade eder.

Gazi Mustafa Kemal, bir gün sonra 31 Ağustos 1925 tarihinde Çankırı’da yaptığı konuşmada da yine aynı konu üzerinde durur:

“Tekkeler kesinlikle kapatılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, her alanda doğru yolu gösterecek güce sahiptir. Hiç birimiz, tekkelerin yol göstermesine muhtaç değiliz. Biz, uygarlıktan, bilimden, fenden güç alıyoruz ve ona göre yürüyoruz. Başka bir şey tanımayız. Doğru yoldan sapmışların amacı, halkı kendinden geçmiş ve abdal yapmaktır. Halbuki halkımız, abdal ve kendinden geçmiş olmamaya karar vermiştir. Bunlar basit bir iş görünür, fakat önemi vardır. Biz dünya ailesi içinde uygarız. Her görüş noktasından uygarlığın gereklerini uygulayacağız.”

Tarikatlar da o dönemde Atatürk’ün kendileriyle ilgili olumsuz görüşünü doğrular davranışlarda bulunuyorlardı.

Yeni rejime ve başlatılan devrimlere karşı çıkan kesimin adeta “simgesi” haline gelmişlerdi.

Şeyh Sait İsyanı ve tarikatlar

1925 başlarında patlak veren “Şeyh Sait İsyanı” da tekke ve zaviyelerin kapatılma sürecini hızlandırdı.

Kürt ve Zaza aşiretlerinin destek verdiği bu isyan, Türkiye Cumhuriyeti ve onun devrimlerine karşı “hilafeti geri getirmek” amacıyla yapılmıştı.

İsyan devam ederken 4 Mart 1925’te “Takrir-i Sükûn Kanunu” çıkarıldı ve “İstiklal Mahkemeleri” kuruldu.

Daha önce de, 25 Şubat 1925’te “Hıyaneti Vataniye Kanunu”nun 1.maddesine “dini siyasete alet edenlerin vatan haini sayılacakları” hükmü eklenmişti. İsyan bastırıldı, isyancılar yargılanıp cezalandırıldı.

“Şeyh Sait İsyanı” sonrası yargılamalarda, tekkelerin “çağdaş Cumhuriyet” için tehdit oldukları anlaşıldı. Doğu İstiklal Mahkemesi, tekke ve zaviyelerin “birer kötülük ve fesat ocağı” oldukları gerekçesiyle, bölgesindeki tüm tekke ve zaviyelerin kapatılmasına karar verdi.

Ankara İstiklal Mahkemesi ise hükümete, ülke genelindeki tüm tekke ve zaviyelerin kapatılmasını önerdi.

30 Kasım 1925’te 677 sayılı “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlıklarla Bir Takım Unvanların Yasaklanmasına İlişkin” kanun çıkarıldı, kanun 13 Aralık 1925’te yürürlüğe girdi.

Bu kanunla “cami ve mescitler” dışındaki tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Tarikatlar ile şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, muskacılık gibi eylem, unvan ve sıfatların kullanılması, bunlara ait hizmetlerin yapılması, bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesi yasaklandı.

Bu yasak kapsamında 773 tekke ve 905 türbe kapatıldı, binaları “ eğitim kurumu” olarak kullanılmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.

Bütün bunlar yapılırken tarihe, kültüre ve insana saygılı davranıldı. Kapatılan kurumlardaki tarihi, kültürel ve dinsel eserler korundu. Uygun binalar; okula, camiye, müzeye dönüştürüldü. Örneğin Konya’daki Mevlana Tekkesi “müze” haline getirildi.

Kapatılan tekke, zaviye ve türbelerdeki şeyhler ve türbedarlar mağdur edilmedi, ölünceye kadar tekkelerinde kalmalarına izin verildi, maaş bağlandı veya iş bulunarak çalışmaları sağlandı.

Atatürk, 1927 yılında Ankara’da yaptığı bir konuşmada, tarikatların kapatılması nedenini şöyle açıklar:

“Efendiler! Tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil, bilakis bu gibi yapılar din ve devlet düşmanı oldukları için yasakladık.”

Sonuçta Atatürk; tekke, zaviye ve türbeleri kapatarak Anadolu’daki en büyük bataklığı, “tarikat cemaat bataklığını” kurutmayı amaçlamıştı.

Yarın:

Atatürk’ün çağdaşlaşma hedefi ve tarikatlar