İYİ Parti, Kocaeli’de 4 vekil çıkarabilir mi?

14 Aralık’ta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘ahmak’ söylemi yüzünden ceza verildi…

Bu cezanın siyasi bir ceza olduğu aşikar.

Bence, seçim startı 14 Aralık’ta verildi…

Partiler, bu tarihten itibaren yeni yol haritalarını belirlemeye başladı.

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İYİ Parti Kocaeli, ilçe kongrelerini tamamladı.

Sırada il kongresi var.

Kongre ocak ayında yapılacak.

Mevcut başkan Şanbaz Yıldız aday olmayacak.

Yıldız, milletvekilliğine aday olacak.

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İl başkanlığına Nusret Acur aday oldu.

Eski bir MHP’li.

Acur önceki gün gazetemize geldi, bir süre sohbet ettik.

Adaylığıyla ilgili açıklama yaptı.

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Anketlere göre Kocaeli’de üç milletvekili çıkardıklarını, bu sayıyı artırmak istediklerini söyledi.

Kocaeli, 13 milletvekili çıkarıyor.

Bence, Acur’un açıklaması abartılı bir sayı değil.

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Acur’a, İYİ Parti’nin eski MHP’lileri ilçe başkanı yaptığını söylediğimde, bu algının kırıldığını, merkez sağın partisi olduklarını söyledi.

Yeni seçilen il başkanlarının geçmiş dönemlerde farklı partilerde siyaset yaptıklarını, ama şimdi İYİ Parti çatısı altında olduklarını söyledi.

Acur iddialı.

Şu bir gerçek ki, İYİ Parti, siyaset sahnesinde çok önemli bir konumda…

Kocaeli’de de oylarını artırdığını düşünüyorum.

Hatırlanacağı gibi İYİ Parti, 2018’de yapılan genel seçimlerde Kocaeli’den 1 milletvekili çıkarmıştı.

Sanırım bu seçimlerde daha fazla milletvekili çıkaracaklar.

Eski başhekimler, Derince Araştırma’da görev yapıyor

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim olarak görev yapan Hüseyin Şaşkın, sözleşmesini yenilemedi. Aynı hastanede kalp ve damar cerrahı olarak görev yapmaya başladı. Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın’a önceki gün veda programı düzenlendi. Şaşkın’a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bilindiği gibi Derince ve Darıca eski başhekimlerden Prof.Dr. Mustafa Güneş ve Karamürsel Devlet Hastanesi eski Başhekimi Erhan Çelik de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapıyor. Bakalım koltuğu boş kalan Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine kim getirilecek?

Yılmaz’dan Vali Yavuz’a ‘ POLİS ESKORTU’ tepkisi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, önceki gün Kocaeli İl Binası’nın açılışı için ilimize geldi. Yılmaz, açılışta Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a tepki gösterdi. Gerekçe ise Yavuz’un kendisine polis eskortu vermemesi. Bilindiği gibi Yılmaz, geçtiğimiz hafta genel merkez binasında bıçaklı saldırıya maruz kalmıştı. Polis eskortu verilmeli miydi, verilmemeli miydi? Bunu bilemem… Ama, bildiğim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; Mustafa Balbay’a, İlhan Cihaner ve Öztürk Yılmaz’a sahip çıktı,milletvekili yaptı. Ama hepsi de Kılıçdaroğlu’nu eleştirmekten geri kalmadı. Yani, üçü de Kılıçdaroğlu’a ihanet etti.

Başkan Büyükakın 2023’e dikkat çekti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önceki gün Kocaeli Rizeliler Derneği’nin kahvaltı programına katıldı. Büyükakın, burada 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekerek, “Altını özellikle çizmek istiyorum. Bu seçim, yani 2023, tüm seçimlerin seçimidir” dedi. Bilindiği gibi 2023, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı… Yerel seçimler bittiğinde, seçilen belediye başkanları, ‘parti rozetini çıkardık’ diyor. Buna kendileri de inanmıyor. Seçim yaklaştıkça, belediye başkanları mensubu oldukları siyasi partinin borazanlığını daha fazla yapmaya başlayacaklardır.

Kayak severler KAR BEKLİYOR

Kartepe’nin zirvesinde bulunan kayak merkezinde in-cin top oynuyor. Nedeni de kar yağışının olmaması. Geçen günlerde az miktarda kar yağarken, hava sıcaklığının artması ve yağmur yağışıyla kar kısa sürede eridi. Edindiğimiz bilgiye göre geçen yıl bu zamanlarda Kartepe’ye kar yağmış ve kayak sezonu açılmıştı. Kayak severler, bir an önce karın yağmasını ve kayak merkezlerinin faaliyete geçmesini bekliyor.

İSU Genel Müdürü Sağlık’ın önemli tespiti

Kuraklık devam ediyor. Kocaeli’nin içme suyunu karşılaşan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 15 civarında. Sapanca Gölü’nden baraja su pompalanıyor. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, önceki gün gazetemize açıklama yaptı. Sağlık, iklim değişikliği nedeniyle, yağışların Aralık ayından Ocak ayına kaydığını söyledi. Yani, artık Aralık ayı, kış olarak sayılmıyor. Bu da ilerdeki yıllarda krizin olacağını gösteriyor. Uzmanlar, 2040’lı yıllarda Türkiye’de de su krizinin patlak vereceğini ifade ediyor. Kim bilir belki de ‘su savaşları’ senaryoları gerçek olacak. Bizim yapacağımız, suyun kıymetini bilmek, suyu tasarruflu kullanmak.