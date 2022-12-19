Siyasette yozlaşma

Aristo' ya göre politika, toplumun insanın mutluluğunu temin edecek şekilde düzenlenmesini sağlayan en yüce pratik bilimdir.

Hani Osmanlı’da da ifade edildiği söylenen “İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın “ deyimi de tarihimizde yerini alan bir devlet yönetme anlayışı, politika anlayışıdır. Günümüzde bu husus cumhuriyetimiz için “kimsesizlerin kimsesidir” diye ifade edilir.

**

Aristo’nun klasik demokrasi tarifi herkesin bildiği gibi yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olması, eşit güçte olması, güçler eşitliği ve dengesi anlayışıdır. Demokrasiler bu anlayış ile gelişirken teknolojinin, iletişimin ve doğal olarak toplumun gelişimi ile birlikte klasik demokrasilerdeki güçler ayrılığı ilkesine iki önemli güç daha eklenmiştir. Bunlardan bir tanesi sansürden arındırılmış, kitle iletişim araçları ve basın. Diğeri ise siyasi etkiden arındırılmış, devlet ile doğrudan bağlantısı, devlet ile işi olmayan sivil toplum kuruluşlarıdır. Bunlar parasal kaynaklarını devletten değil kendi üyelerinden alırlar. Çağdaş demokrasilerde toplumun yaklaşık yarısı bu tür kuruluşlara üye iken bizdeki oran sadece 1/10 dur. Bunlar toplumun gelişimine ciddi katkı sağlarken, gerektiğinde özgürce iktidarı yada muhalefeti eleştirebilir, topluma yol gösterir ve demokrasiyi geliştirir ve korurlar.

Bizde öyle mi ?

Bakınız çevrenize, kendisini sivil toplum kuruluşları olarak tanıtan ve iktidarın arka bahçesi gibi çalışan ,hatta iktidar temsilcilerinin çocuklarının yöneticisi olduğu Türgev-Tügva gibi bir çok vakıf,dernek ve kimlerin kurucusu olduğu bilinmeyen cemaatler bulunmaktadır.Bu tür kuruluşlar iktidar ile doğrudan kaynak transferi sağladıkları içindir ki toplumdan çok iktidar için çalışırken demokrasiyi zedeler ve siyasi yozlaşmaya neden olurlar .Demokrasinin gelişimi için bu tür kuruluşların kurumsal ve mali yapılarının mutlaka yeniden düzenlenmesi,bunların denetim ve kontrol altına alınması gerekir.

Basın ise ayrı bir facia;

İş çevrelerinin ve iktidarın doğrudan kurumsal ve mali etkisi altına aldıkları bu yapı bırakın toplumu bilinçlendirmeyi, tam aksine toplumu gerçek dışı haberlerle iktidara yönlendirmeyi görev edinmiş durumdalar.Bu hali ile toplum gerçek anlamda bilgilendirilmediği için de siyasal tercihlerde bu tür kuruluşlar etkili olurken,demokrasinin temeli zedelenmekte,siyaset de yozlaşmaktadır.Bu nedenle önümüzdeki dönemde sosyal devlet ilkesi şartlarında sermayenin basını etkilemesini önleyecek,bu işi gerçek basın emekçilerinin yaptığı bir basın kanununun çıkartılması gerekiyor.

Gerek sivil toplum kuruluşlarının ve gerekse basının bu şekilde yozlaştırılması nedeniyle ülkemizde siyaset de yozlaşıyor, gerçek anlamını yitiriyor ve bir kakafoni haline geliyor. Yurttaşlarımız ve özellikle gençlerimiz siyasete katılmıyor,katılımcı gerçek bir demokrasiye de ulaşılamıyor.

En içler acısı durum ise siyasi partiler yasasında var.

İnsanlar siyaset profesyonelleri tarafından kahve köşelerinde parti üyesi olmasalar bile siyasi partiye üye yapılabilmekte, bu üyelerin kullandıkları oylarla parti yöneticileri,hatta genel başkanlar seçilebilmektedir. Parti içi demokrasi işletilemediği içindir ki, Babacan’ın Deva Partisi, Davutoğlu’nun Gelecek Partisi, Akşener’in İYİ Partisi doğdu. Siyasi partiler çağdaş demokrasilerde yaşanan kadro değişikliği ve gençleşmeyi kendi içinde sağlamaktan uzaktır. Bu nedenle yetkin, çağdaş ve üretken kesimler ya ayrı bir siyasi parti kurmakta yada, siyasetin dışına itilmekte, gençler siyasete ve siyesi partilere ilgi duymamaktadır.Siyaset bu nedenle de yozlaşmaktadır.

Siyasi yozlaşmayı önlemek için önce siyasi partiler yasasından başlamak gerekir. Yoksa bu yozlaşma toplumsal değerleri daha da törpülerken, ülkemiz demokratik bir ulus devlet olmaktan uzaklaşacak, kalkınamayacak, siyaset-ticaret-rant ilişkileri devam ederken siyaset bir rant aracı. kakafoni olmaktan kurtulamayacaktır.