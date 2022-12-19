Atatürk’ün çağdaşlaşma hedefi ve tarikatlar

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (7)

Atatürk ve arkadaşları “çağdaş bir devlet” kurmak ve “çağdaş bir toplum” yaratmak için yola çıkmışlardı.

Mustafa Kemal, bu “çağdaşlık” hedefini, Başkomutan Meydan Muharebesi’nin ikinci yıldönümü olan 30 Ağustos 1924’te Dumlupınar’da yaptığı konuşmada şöyle açıklamıştı:

“Efendiler, artık vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor; ilim ve marifet, yüksek medeniyet, özgür düşünce ve özgür zihniyet istiyor.

Efendiler, milletimizin hedefi, milletimizin ideali bütün dünyada tam anlamıyla medeni bir toplum olmaktır. Çünkü dünyada bir milletin varlığının değer, özgürlük ve bağımsızlık hakkı, sahip olduğu ve yapacağı medeni eserlerle orantılıdır. Medeni eser yaratmak yeteneğinden yoksun olan milletler kaybetmeye mahkûmdur. Medeniyet yolunda yürümek ve başarılı olmak hayatın şartıdır. Bu yol üzerinde ileriye değil geriye bakmak bilgisizliğini ve ihtiyatsızlığını gösterenler, genel medeniyetin coşkun seli altında boğulmaya mahkûmdurlar.”

Atatürk’ün teşhisi kesindi

Sevgili okurlarım, gördüğünüz gibi, Atatürk’ün “sorunlarla ilgili teşhisi” kesindi, “medeniyet yolunda yürümek ve başarılı olmak” için toplumun “olumsuz unsurlardan” arınması şarttı.

Bu nedenle büyük bir cesaretle gerekeni yaptı.

Çürümüş saltanatı, artık bir işe yaramayan hilafeti, akıl ve bilim dışı bir nitelik kazanmış medreseleri, çağın ihtiyaçlarına yanıt vermeyen eski kanunları, eski ölçü ve tartıları, Türkçeye uymayan eski harfleri, uygar bir topluma yakışmayacak eski kılık kıyafetleri kaldırdı.

Ve elbette toplumu uyuşturmaktan başka bir işe yaramayan tekke, zaviye ve türbeleri kapattı, tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerini yasakladı.

Atatürk’ün medeniyet hedefi

TBMM, 30 Kasım 1925’te, 677 sayılı “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlıklarla Bir Takım Unvanların Yasaklanmasına İlişkin Kanun”u çıkardı.

Atatürk, bu kanun çıkmadan üç ay önce, 24 Ağustos 1925’te Kastamonu’da yaptığı konuşmada, halka “medeniyet hedefini” şöyle anlatmıştı:

“Biz her bakımdan medeni insan olmalıyız. Çok acılar gördük. Bunun nedeni dünyanın vaziyetini anlayamadığımız içindir. Fikrimiz, zihniyetimiz medeni olacaktır. Şekillerimiz, kıyafetimiz tepeden tırnağa medeni olacaktır. Şunun bunun sözüne önem vermeyeceğiz. Medeni olacağız… Bununla iftihar edeceğiz. Bütün Türk İslam âlemine bakınız. Zihniyetlerini, fikirlerini medeniyetin emrettiği kapsam ve yüksekliğe uyduramadıklarından ne büyük felaketler ve ıstıraplar içindedirler. Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandı. Beş altı senede kendimizi kurtarmışsak, bu zihniyetimizdeki değişikliktendi. Artık duramayız. Mutlaka ileri gideceğiz. Geriye hiç gidemeyiz…”

Tarikatların, laik Cumhuriyet’te yeri olamazdı

Atatürk’ün hedefi belliydi, laik bir Cumhuriyet kurmak.

Laik bir devlette; saltanatın, hilafetin, medreselerin, tekke ve zaviyelerin, tarikat ve cemaatlerin yeri olamazdı.

Yeni toplum düzeninde kul “birey”e, ümmet ise “ulus”a dönüştürülecek, “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirilecekti.

Tarikat ve cemaatlerin at koşturmaya devam edecekleri bir düzende, bu “toplumsal değişimi” sağlamak imkânsızdı.

Çünkü tarikatlarda “fikir özgürlüğü” yoktu, mürit şeyhine sorgulamadan biat etmek zorundaydı.

Tarikat ve cemaatler, her ne kadar bu toprakların tarihsel ve sosyolojik gerçekleri olsalar da, akıl ve bilimden uzak kalıplaşmış yapılarıyla çağın gerisinde kalmışlardı.

Tarikat ve cemaatler, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “laik” ve “ulusçu” yapısına tamamen tersti, bu nedenle faaliyetlerini sürdürmelerine asla izin verilemezdi.

Kaldı ki, tarikat ve cemaatlerin Osmanlı döneminde devletin başına nasıl bela olduğu da ortadaydı.

Atatürk, daha yola çıkarken bu sorunu gördü ve yapılması gerekeni yaptı, tarikatları kapattı.

Yarın:

Atatürk’ün ölümünden sonra tarikatlara yakılan yeşil ışıklar