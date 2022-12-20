Çekirge bu kez sıçrayamadı

Kocaelispor devre arasından önceki son maçta Ankara Demirspor ile karşılaştı.

Geçtiğimiz 2. Lig maceramızda da rakibimiz olan Ankara Demirspor ile hem lig sürecinde hem de Play-off ilk turunda rakip olmuş ve rakibimize hiç kaybetmemiştik.

O günlerde daha yarışmacı bir takım profilinde olan Ankara Demirspor yaşadığı maddi sıkıntılar dolayısıyla bu sezon gençlerle harmanlanmış ve maliyetli olmayan olmayan bir kadro hüviyetinde.

Özellikle Ankaragücü’nün birçok futbolcusu takımda kiralık durumda.

HESAPLAR FARKLIYDI

Fena gitmeyen sonuçlarımız ve puan farkıyla liderliği aldıktan sonra takımda oluşan genel hava bu maçı da kazanıp, zorlu geçeceğine kesin gözüyle bakılan ikinci devreye lider olarak başlamaktı.

Sahaya çıkan 11’e baktığımızda ise Kastamonuspor maçından tek farklı isim, kart cezalısı Alpay yerine stoperde Diogo’nun oluşuydu.

DIOGO’NUN İKRAMI

Bu maça da evimizdeki birçok maçta olduğu gibi, istekli, önde basan ve top kullanmaya gayret eden bir hal ile başladık.

Özellikle bu dakikalarda sorumluluk alan İlyas Kubilay oyunumuzu kuran isimdi.

Somut pozisyon üretemesek bile, baskılı oyun net şekilde hissediliyordu.

Beklentinin aksine golü, kontrayla Diogo’nun olmayacak bir yerde pozisyonunu kaybetmesiyle yedik.

Fakat skoru kabullenen bir takım yoktu sahada. Geride olsa bile reaksiyon gösteren, oyun oynamaya çalışan taraftık. Nitekim ilk yarı bitene kadar 2 gol bulmayı başardık ve skoru ilk yarı sonunda lehimize çevirdik.

Golleri incelediğimizde Mehmet Yılmaz’ın ceza sahası içerisinde görünür olma gayretleri futbolcunun gol sayısını 2’ye çıkarttı. Diğer yandan, akan oyunda hava toplarında çok etkisiz kaldığımız bir mücadele olmasına rağmen, Yalçın’ın attığı kafa golü de güzeldi.

OLACAK İŞ DEĞİL

İkinci yarı başında top hakimiyetini eline alan ve acelesi olmayan bir takım hüviyetindeydik. Topla oynuyor, sık paslaşıyor ve skor avantajının getirdiği rahatlıkla saldırıp anlamsız ortalar, zor pozisyonlar denemek yerine, topu yere indirebildiğimiz kadar indiriyorduk.

Bu mantıklı iş, İlyas Kubilay’ın savunmadan topu alıp oyun kurmaya çalışırken, gereksiz yere birkaç futbolcunun arasına girip topu kaptırmasına kadar devam etti.

Gerçekten çok basit bir gol yedik. Hakemin çalmadığı faul düdüğü, ağır savunmanın içine dalan Mert’in vuruşu ve Gökhan’ın bacaklarının arasından geçerek ağlara giden top!

Olacak iş değildi…

İLYAS YANLIŞ YERDE OYNUYOR

Burada incelememiz gereken birkaç nokta var.

Ankara Demirspor orta sahası boş bir orta saha değil.

Top kullanma becerisi bu lig için iyi olan İrfan Akgün, koşu kalitesi iyi durumdaki Harun ve Kadir merkezde diri durdular.

İlyas Kubilay bir buçuk yıldır takımımızda. Önceki yıllarda da farklı camialarda izledik. İlyas’ın rahat ettiği, iş yapma imkanını arttırdığı yer rakip ceza alanına yakın bölgeler.

Elbette oyuncu top almak için, kendisini boşa çıkartmak için orta sahaya gelecek, bu başka. Ancak İlyas’ın Fırat Gül yönetiminde topla buluştuğu bölgelere bakalım, rakip kaleye neredeyse 60 metre uzakta. Yalnızca Kastamonuspor maçını izleyen rakip bir teknik direktör bile, İlyas’ın bu defosundan faydalanmak isterdi.

Ankara Demirspor bu noktada olması gerekeni yaptı.

İlk yarıda rakip keleye yakın oynayan İlyas seyirci tarafından alkışlanırken, ikinci yarı, yuhalamalar eşliğinde oyundan çıktı.

EN KÖTÜ İŞ

Skorun 2-2 olmasından sonra anlamsız bir şekilde takım oyundan düştü. 65 dakikadır oyunun hakimi olan takım, sürpriz pozisyonlarda, bireysel hatalarla gol yiyor ve oyundan düşüyor. Tam bu noktada tribünlerin menfi etkisi de tartışılmalı, fakat bu daha geniş ve başka yazının konusu.

Sonrasında zaten hava hakimiyeti olan ve kapanan takıma karşı yapılacak belki en kötü işlerden bazıları yapıldı.

Sezon başından beri en netameli konulardan…

Fırat Gül gol bulmak için Beykan’ı oyuna aldı.

Buraya kadar bir problem yok. O ana kadar 4-3-3 şeklinde dizilen takım, 4-2-2-2’ye döndü.

Cem ve Beykan kanatlara, Samet Ali ve Okan ileriye ve Tayfun ve Yusuf Cihat merkeze…

MERVAN RESMEN KIYAK GEÇTİ

Bu dakikadan sonra döndüğümüz oyun ise tamamen doldur boşalta ve kenar ortalarına döndü. Ki zaten Serhat Gülpınar maç sonunda oyunun bu noktaya gelmesini istediklerini, rakibi ortalara zorladıklarını ifade etti.

İşin mantıksızlığı şurada. İlk yarıda hava hakimiyetimiz zayıftı.

Etkinliklerimiz ancak cepheden oynadığımız ve çizgilere inebildiğimiz zamanlarda gerçekleşti.

Fırat Gül yaptığı değişiklik ile cepheden etkili olma şansını yitirip, rakibin en iyi olduğu konulardan, hava toplarına yöneldi.

Aslında maç bizim için daha o dakikalarda bitmişti de işte Mervan bir iki pozisyonda kıyak geçti...

Hülasası teknik heyetin oyunu okuyamaması ve stratejik hataları ile hücumcularımızın düşük performansı, öne geçtiğimiz ve kopartabileceğimiz bir maçta, Kocaelisporlu taraftarların devre arasını şampiyonluk heyecanını perçinlemiş şekilde geçirme imkanını çok gördü.