Uykusuzluk nedeni vitamin eksikliği imiş!..

Uyku sorunu yaşıyor musunuz?

Gece, yatağa giriyor ama uzun süre kafanıza takılan bir şeyler yüzünden uykuya dalmanız zor mu oluyor?

Ben kendi payıma, bu sorunu yaşıyorum.

Hemen her gece, kafama bir şeyler takılıyor. Ya da, gecenin ilerleyen saatlerinde tuvalet ihtiyacı için kalkıyor, aklıma gelen bir konu üzerinde kaynak araştırmasına başlıyorum!

Kimileri; “kafan hep dolu, yazı yazanlarda bu sorun olur, doğaldır” diyor.

Geçen gün bir gazetede yarım sayfa genişliğinde yer alan bir yazıda; “Uykusuzluk nedeni vitamin eksikliği olabilir” diyordu!

B12, B6, B2 ve D vitaminlerinin yanı sıra, “demir eksikliğine” bağlı olarak gelişen kansızlık, geceleri bacaklarda rahatsız edici bir his yaratarak kişinin uykusuz kalmasına yol açabilirmiş!

Aklıma şu geldi;

Sigortalı da olsanız, vitamin ilaçları para ile satılıyor ve bedelleri de hayli yüksek!

O halde, toplumun büyük çoğunluğu bu vitaminlere ulaşamaz!

Uzmanlar, başka bir seçenek olarak diyorlar ki;

“Hayvansal gıda tüketin ve düzenli beslenin!”

Yani; “sağlıklı ve dengeli bir beslenme” gerekli.

Dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, var olan ENFLASYON karşısında nasıl “sağlıklı ve dengeli” beslenebilir?

Haftada bir pazara gider, ihtiyaçlara göre alışveriş yaparım. Geçen hafta da gittim. 3 litre süt, 20 yumurta, iki kilo elma-armut, 2 kg patates, 3 kg. soğan, maydanoz, dereotu, taze soğan, lahana, karnabahar ve 200 gr. Tereyağı aldım. Toplam 312 TL ödemişim!

Ayda 1200 TL eder. İki kişilik bir aile için günde bir ekmekten 30 günde 150 TL de ekmeğe gider.

Et, balık gibi insan sağlığı için çok önemli olan gıdalara erişim çoğu vatandaş için mümkün değil!

Sınırlı ve ölçülü ama “sağlıklı ve dengeli beslenmeye” çalışıyoruz.

Ev kiramız yok. Lüks bir yaşam tarzımız hiçbir zaman olmadı. Evimize iki emekli maaşı giriyor ama ancak yetebiliyor!

Tek maaşla 4 nüfus bir aile nasıl geçinebilir?

Nasıl düzenli olarak et, balık, tereyağı, süt, meyve tüketebilir?

Ciddi bir araştırma sonucuna göre;

Temmuz sonrası yaşadığımız “sürekli enflasyon” sonucu emeklilerin aylık kaybı 831 TL. asgari ücretlinin kaybı 1.306 TL.

Bu, dar ve orta gelirlilerin “SÜREKLİ YOKSULLAŞMASI” demektir!

Daha da ilginç olan şu ki;

son 10 yıl içindeki “aylık enflasyon” oranlarının dökümünü çıkardım ve gördüm ki; “her Aralık ayında TÜİK enflasyon artış oranları düşüyor!”

Üstelik, enflasyon artış oranları bağımsız araştırma kurumlarına göre, TÜİK’in enflasyonunu ikiye katlıyor!?

NEDEN? Asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarındaki artışı düşük tutmak için!

İşte bu yüzden, “asgari ücretli de memur ve emekli de SÜREKLİ YOKSULLAŞIYOR!”

Toplumun yaklaşık yüzde 80’i bu yoksullaşmanın kurbanı oluyor!

O zaman, “sağlıklı ve dengeli beslenemeyen, vitamin takviyesi alamayan bu kesim huzur içinde derin bir uyku uyuyabilir mi?

Elbette, toplumun önemli bir kesimi de “AYAKTA UYUMA” alışkanlığı içinde!

Karın doyurma ile BESLENME arasındaki büyük farkı göremeyen, gazete, dergi, kitap okumayan, başına gelenleri araştırmayan, küçük yaştan itibaren “beyinleri kirletilen” insanlar “celladına aşık kurban” misali kendi insanca yaşamına karşı olan bir düzene boyun eğiyor!

Evet, bu ülkede giderek artan bir kitlede UYKU SORUNU var.

Rahat uyuyabilenler, gündüz UYUYANLAR ve TOPLUMU UYUTANLAR olmalı!..