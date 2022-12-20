Adaletin özeti  

Kime sorsan adalete toz kondurmaz.

Hemen her vesileyle ağızını açan “adalet herkese lazım” diyor.

Diyor da, demekle oluyor mu?

Gözbebeğimiz, vazgeçilmez insanlık hakkımız hukuka ne derecede bağlıyız, adaleti ne kadar koruyoruz? Ya da ne kadar yıpratıyoruz?

Çok eskilere gitmeye gerek yok. Yakın tarihe kadar, en güvenilir kurum olarak adaletle asker başı çekerdi. Peki şimdilerde ne oldu?

Zaman zaman yapılan toplumsal yoklamalarda adalete olan güvenin gittikçe azaldığına dair haberler yüreğimizi sızlatıyor lafı az kalır, içimizi yakıyor.

Hukuk fakültelerinden başlayalım.

Hukuk fakültelerinin sayısı arttı. Elbette ki, fakültelerimizin sayısının artması, her evladın eğitim alma fırsatını yakalayabilmesi bizleri sevindirir. Ama ortaokul açar gibi hukuk fakültesi açılmaz. Hukuk fakültelerinden birkaç tanesi istisna, geriye kalanlar için bir bina, iki sıra ile okul olmaz düşüncesindeyim.

Adaleti kaybettirecek eksikliğimizin asıl ve ana kaynağı burası…

Sonra hakimlik, savcılık ve avukatlık mesleğini gözlemleyelim.

Avukatlık mesleğini tercih edenlerin, insanlara hukuk hizmeti verebilecek yeterli hale gelmesi konusunda yeterlilik arayan seçici hiçbir düzenleme yok. Hukuk fakültelerinden birisini bitiren kişi, her hangi bir Baro’ya müracaat ediyor. Sonrası bir staj dönemi. Ardından ruhsat ve cübbe giyme töreni. Arada geçen bu zaman ne kadar dolu, ne kadar boş her hangi bir yeterlilik sınamasından geçmiyor…

Hakimlik, savcılık mesleği için başlangıçta bir sınav var. Arkasından işin koptuğu yer olarak dillerde dolaşan mülakat var. Ne derecede yeterli, hangi kıstaslar üstüne kurulu bilenimiz yok.

Sonrası staj eğitim merkezi. Oradaki eğitim sonrası yeterli olup olmadığına ne kadar bakılıyor bilemiyoruz, staj süresi sona eriyor, kura çekimi ve mesleğe başlangıç…

Mahkemelerden çıkan kararlara gelince ;

Çıkan karar işine gelenler, işine geldiği gibi diyor ki; Kararı bağımsız yargı verdi ve adalet tecelli etti. Herkesin saygı duyması ve uyması lazım…

İşine gelmeyenler, adalet kalmamış, ben mahkemenin verdiği bu kararı kabul etmiyorum, tanımıyorum diyebiliyor. Yani yargı kararına saygı duymadığını, hukuku hiçe saydığını açıkça söyleyebiliyor.

Ben de diyorum ki, söyleyenlere ve söyletenlere iyi bakmak lazım!

Bu da insanlarımızın hukuktan ne anladığını ne beklediğini açıkça ortaya koymuyor mu?

Kimse bilgili, mesleğinde yeterli hukukçu aramıyor. Neden? Çünkü insanımızın hukuka bakışı bir şekilde buralara gelmiş.

Avukata giden vatandaşın önemli bir kesimi hukuk hizmeti istemiyor. Hakla hukukla işi yok. Git benim işimi gör de nasıl görürsen gör düşüncesiyle hareket ediyor. Bir yandan da sormadan edemiyor. Hakimi savcıyı tanıyor musun..?

Ya da birkaç gün sonra geliyor mahkemesini dosya numarasını istiyor. Hayırdır ne yapacaksın diyorsun, falanca ağabeyin adliyede tanıdıkları var yardım edecek diyor. Evet iş bu derecede vahim !

Yahu, mahkemeden doğru ya da hatalı bir karar çıkmış. Artık bunun üzerinde konuşmanın ne anlamı, ne yararı var?

Kararın tarafları, verilen kararı hukuka uygun bulmuyorlar, olabilir. Esas ve usul yönünden hatalı buluyorlarsa, verilen kararı inceleyecek üst mahkemeler var. Var da halkın çoğunlukla endişesi şu şekilde ortaya çıkıyor. Yerelden başlayıp en üst derecedeki mahkemelere kadar siyasal ve toplumsal baskılar, yönlendirmeler olduğu konusunda yaygın bir kanaat var. İşte canımızı acıtan nokta burası !

Adaletin gerçek anlamını bulmasını halktan beklemek doğru değildir.

Görünen o ki siyasilerden de bunu beklemek fazla iyimserlik olacak…

O halde bu iş hukukçuların başına kalmış demektir.

Bir kişinin isminin başında hakim yazması, bir kişinin isminin başında savcı azması, bir kişinin tabelasında yahut kartvizitinde avukat yazması yetmez… Sadece bu unvanlarla adaleti özlenen, istenilen ve olması gereken yere getiremeyiz.

Adaletin hakkını bulabilmesi için, hakimin hukukçu hakim, savcının hukukçu savcı, avukatın da hukukçu avukat olması ve kendilerini sıkı sıkıya ve sadece hukuka adamış olmaları, lazım…