Atatürk’ün ölümünden sonra siyasette din istismarının yoğunlaşması ve tarikatlara yakılan yeşil ışık

Dünden bugüne TARİKAT gerçeği (8)

Din istismarının tarihi, dinler tarihi kadar eskidir.

İslam’da Dört Halife döneminde başlayan din istismarı, Emeviler döneminde artarak devam etti.

İslam dünyası, “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” diye adlandırılan nice sultanlar, krallar, halifeler gördü.

Meşruiyetlerini hep dine dayandırdılar, dinden güç aldılar.

Din istismarının temelinde şüphesiz hep tarikatlar vardı.

Tarikatlar, kendi çevrelerinin dini duygularını bloke ediyorlar, bloke ettikleri bu dini duyguları hem kendileri kullanıyorlar, hem de padişahlara kullandırıyorlardı.

Din istismarı, Cumhuriyet döneminin de en önemli sorunlarından biriydi.

Özellikle Atatürk’ün ölümünden sonra, din istismarı, emperyalist devletlerin de teşvikiyle kademe kademe tüm ülkeye yayıldı.

Dinin “komünizme karşı” silah olarak kullanıldığı dönem

2.Dünya Savaşı’ndan sonra dünya paylaşılmış, Türkiye ABD emperyalizminin kontrolü altına girmişti.

ABD emperyalizminin, kontrolü altındaki ülkelerde kullandığı en büyük silah “komünizm” idi.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de komünizme karşı amansız bir savaş başlatılmıştı.

Düzene karşı çıkan ve yönetimi eleştiren her kurum ve her kişi “komünist” olarak damgalanıyordu.

Amaç, Sovyetler Birliği’ne karşı “olumsuz bir algı” ve “anti-komünist” bir blok oluşturmaktı.

Madem Sovyetler Türkiye’den toprak istiyordu, madem Sovyetler Türkiye’de komünizmi yaymayı kafasına koymuştu, madem komünizm dinsizlikti, o halde komünist Sovyetlere karşı koymanın tek yolu halkın dini duygularını derinleştirmekti.

Çünkü komünizmle savaşın en etkili silahı dindi.

ABD, Türkiye ile imzaladığı antlaşmalar sürecinde “din” konusunu hep gündemde ve ön planda tuttu.

Amacı Sovyetler Birliği çevresinde bir “ılımlı İslam” kuşağı oluşturmaktı.

Daha sonraki yıllarda ABD’nin bu çalışması “Yeşil Kuşak Projesi” olarak da anılacaktı.

İlk kez İsmet İnönü döneminde okullara “velilerin isteğine bağlı olarak” din dersi kondu.

“Velilerin isteğine bağlı olması” aslında bir anlam ifade etmiyordu, çünkü “dinsiz” veya “dine karşı” damgasını yememek için bütün aileler, çocuklarının din derslerine devam etmesini istiyordu.

Uygulamanın başladığı 15 Şubat 1949’da, din dersine onay veren verilerin oranı yüzde 99 idi.

Geri kalan yüzde 1 ise gayrimüslim ailelerdi.

Oysa 4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren “Türk Kanunu Medenisi”, temel “devrim” yasalarından biriydi, insan yaşamını “evrensel bir anlayışla” ve “laiklik ilkesi” çerçevesinde düzenlemişti.

Her ne kadar “laiklik” anayasaya iki yıl sonra (1928) konmuşsa da, Türkiye laikliği daha cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yaşamaya başlamıştı.

Medeni Kanun’da, “Çocuğun dini terbiyesini tayin, ana ve babaya aittir” diyordu.

Okullara din dersinin konması, bu kanuna aykırıydı.

Seçimlerde avantaj sağlama yarışı

CHP, salt yaklaşan seçimlerde Demokrat Parti karşısında “avantaj” sağlamak için “dinsel açılım” yapmaya kararlıydı.

Medreseden yetişmiş bir İslam bilgini olan Şemsettin Günaltay’ı 1949’da başbakanlığa getirdi.

1 Şubat 1949’da ilkokul programlarına seçmeli din dersleri koydu.

1949 başında 8 ilde imam hatip kursları açtı.

7 Ocak 1949’da İlahiyat Fakültesi açıldı.

Dahası var…

Artık ok yaydan çıkmış, CHP sandıktan çıkma pahasına “karşıdevrim çizgisine doğru” tam gaz ilerliyordu.

Seçimlere çok kısa bir zaman kala, 30 Mart 1950’de, 1925 tarihli tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına dair kanunun birinci maddesi değiştirilerek 19 türbe açıldı.

CHP; Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerini filan düşünmeden, can havliyle “oy avcılığına” devam ediyordu.

Ancak CHP’nin dinsel açılımları DP’nin iktidar olmasını engelleyemedi.

DP, 14 Mayıs 1950’de serbest seçimleri kazanıp iktidar oldu.

Yarın:

DP döneminde din istismarı ve tarikatlar