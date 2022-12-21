Sarıkamış faciasına giden yol...

SARIKAMIŞ FACİASINA GİDEN YOL…

Bugün, 22 Aralık.

Bundan 108 yıl önce, “Sarıkamış Harekatı” başladı.

6 Ocak 1915’e gelindiğinde ise tarihe “Sarıkamış Felaketi” olarak geçti.

22 Aralık “Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü” olarak anılıyor.

Bu harekatta 78 bin şehit verdik. Bunun 60 bini donarak öldü.

Peki, bu felaket neden ve nasıl yaşandı?

Tarih, “hamasi nutuklarla” anlaşılamaz! Her olay gibi, bu felaketin de NEDENLERİ olmalı.

Bu yazıyı yazmak için iki ayrı kitabı altını çizerek okudum.

İlk kitap, “Tuğgeneral Ziya Yergök’ün Anıları-Sarıkamış’tan Esarete” adını taşıyor.

Ziya Bey, Köprüköy ve Sarıkamış Meydan Muharebesi’ne 83. Alay Komutanı olarak katılmış. O’nun anılarını, Sami Önal, uzun ve ciddi bir araştırma ve özellikle Genelkurmay arşivlerini de inceleyerek kaleme almış. Adım adım, tarih tarih, 335 sayfalık bir kitap olmuş. Son sayfada kaynaklar da belirtilmiş.

İkinci kitap, değerli dostum, rahmetli Servet Koşar’ın yazdığı; “Hesabı sorulmayan bir felaketin hazin öyküsü-SARIKAMIŞ” adlı kitap. Servet Bey de, tarihsel bilgi ve belgeleri inceleyerek ve kısmen Ziya Yergök’ün anılarından alıntılar yaparak yazmış.

Osmanlı 1. Dünya Savaşı’na neden katıldı?

Belki, itiraz edeceksiniz ama Osmanlı’nın İFLASI 1881 yılında 2. Abdülhamit’in çıkardığı “Muharrem kararnamesi” ile başladı!

1954 Kırım savaşı nedeniyle ilk dış borcu almaya başlayan Osmanlı, daha sonra “sürekli borçlanmış” ve artık borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Alacaklı yabancı ülkelerin alacaklarını tahsil için 1881 yılında “Duyun-u Umumiye İdaresi” kuruldu.

Osmanlı’nın tüm vergi gelirlerine, her türlü işletmesine, limanlarına el konuldu. Yabancı şirketlerin eline geçti.

Örneğin; “Yaprak Tütün ve Müskirat İşletmesi” REJİ adlı yabancı ortaklığının devredildi.

Öte yandan, Osmanlı Devleti sürekli toprak kaybediyordu.

Ruslar, Yeşilköy’e kadar dayandılar!

İtalyanlar, Trablusgarp Savaşı sonucu yapılan UŞİ Antlaşması ile Kuzey Afrika’yı, Girit ve 12 Adaları ele geçirdi.

Balkan Savaşları ile Balkanları kaybettik.

İşte bu sırada, Osmanlı’ya “DOST” olarak yaklaşan Almanya sahneye çıktı!

“Ordunuzu modernleştirelim, size demiryolları yapalım” dediler!

Liman Von Sanders, Goltz Paşa gibi Alman subayları geldiler.

“Size modern silahlar gerek” dediler, Alman Deustche Bank’a borçlandırarak, Alman ağır sanayiinin silahları ile donattılar orduyu!

Sonra, “işletme ve çevresinde maden arama imtiyazı” aldıkları demiryolu inşaatları yaptılar!

Osmanlı’nın bu kriz döneminde çözüm arayan bazı asker ve siviller de “İttihat ve Terakki Cemiyeti” ile Osmanlı siyasetine el koymuştu. Enver Bey de bu teşkilatın aktif üyesiydi.

1909’da Berlin’de Askeri Ateşe oldu ve Alman disiplinine, ordusunun yenilmezliğine hayran oldu. 23 Ocak 1913’teki Babiali Baskını’nı gerçekleştirdi. Büyük ihtirasları vardı. Kendisini Napolyon gibi görüyordu! 33 yaşında Harbiye Nazırı oldu. 8 Ocak 1914’de Erkanı Harbiye Umumi Reisliği’ni üstlendi. 5 Mart 1914’de Abdülmecit’in torunu Naciye Sultan’la evlendi ve saray damadı oldu.

Ancak, yüksek ihtirasına karşın, yetenekleri sınırlıydı!

Sarıkamış Faciası

İki Alman savaş gemisinin İstanbul’a gelişleri, mürettebatını değiştirmeden Karadeniz’de Çarlık Rusyası’nın limanlarını vurması sonrası, Ruslar Kafkaslar’dan sınırımızı geçtiler. 22 Aralık 1914’de başlayan muharebeler 6 Ocak 1915’e kadar sürdü.

Önce, Osmanlı ordusu Rusları sınırdan 30 km. öteye kadar sürdü. Hasan İzzet Paşa, orduyu 15 km geriye çekince Ruslar yeniden ilerlemeye başladılar.

Ordunun kışlık giysileri, yeterli gıda malzemesi ve mühimmatı yoktu. Bu ihtiyaçları getirmekte olan 3 gemi Ruslar tarafından batırılmıştı. Donma olayları ve tifüs salgını askeri kırıyordu. Bu nedenle ilk etapta 2 bin asker öldü, 6 bin asker yaralandı, tutsak oldu ve kaçtı! 11 bin 800 er, 212 subay ve general yitirildi.

Enver Paşa, 6 Aralık’ta Yavuz zırhlısı ile Trabzon’a hareket etti. 12 Aralık’ta Erzurum’a ulaştı. Hasan İzzet paşa, içinde bulunan koşularda bir harekatın yanlış ve ağır bedeller getireceğini belirterek istifa etti. Enver Paşa 3. Ordu Komutanlığı’nı üstlendi.

22-26 Aralık’ta Kuşatma Manevrası’ndan sonra 27 Aralık- 6 Ocak arasında Sarıkamış Muharebeleri başladı ve hüsranla sonuçlandı.

Tutsak edilen subaylar, “Ziya Yergök” dahil, tutsak edildiler, Sibirya’da beş buçuk yıl çile çektiler. Bazıları daha sonra Kurtuluş Savaşı’na katıldılar.

Sarıkamış Faciası, öncelikle; “aklı aşan ihtirasın, liyakatsız yönetimin” neden olduğu bir olaydır!

Bu olayda her koşulda vatanı için mücadele eden ve şehit olan atalarımıza saygı ve rahmetle…