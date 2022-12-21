Mustafa Küpçü ile İZMİT’E AĞIT “Özengeç Dizeler”

“İnsanın sosyalleşmesi, insanın gerçek anlamıyla

“İNSAN” olabilmesi, kültür ve sanatla buluşmasıyla mümkündür.”

Mustafa Küpçü

**

Mustafa Küpçü için tiyatro ve edebiyatın ne kadar önemli olduğunu biliyordum ama edebiyatını sadece yazarlık kısmıyla tanımıştım. Şiir kısmını ise yeni yayımlanan kitabı İZMİT’E AĞIT “Özengeç Dizeler” adlı kitabıyla öğrenmiş oldum.

“Ben, “şiirimsi denemeler” ile ruh dünyamı yansıtmaya çalıştım.

Şiir benim için yalnızca sevginin değil, yaşadığımız dünyadaki adaletsizliğe, çirkinliklere karşı da bir isyandır.

İnsanı sevdim, “insanımsı” ve insana zarar verenlere de tepkilerimi saklamadım. Geleceğin “özgür insanlarına” iyi bir örnek olabilmenin, “onurlu yaşamanın” çabaları içinde oldum. Umarım başarmışımdır.” diyor Mustafa Küpçü yeni yayımlanan şiir kitabının önsözünde.

Mustafa Küpçü, şiirlerini insan ilişkileri, sevgi, isyan, özgürlük ve güncel konular üzerine yazmış.

Kitabının önsözünde dediği gibi kendisini şair olarak saymasa da ben kendisinden yeni bir kitaba girecek şiirler bekliyorum.

Kitabınızda 1996 / İzmitliler Derneği Şiir Yarışması birincilik ödülü alan “İZMİT’E AĞIT” şiiriniz var. Bu şiir dışında ödül alan, bu kitapta olmayan başka şiirleriniz var mı?

"İzmit'e Ağıt" dışında hiçbir yarışmaya katılmadım. Kitabımın girişinde belirttiğim gibi, kendimi yetkin bir şair olarak görmüyorum. Şiir benim için, yaşadığım anın dışa vurumu, kendi kendimle hesaplaşma aracıdır.

“MUSİKİ ÜZERİNE” adlı şiirinizin bir hikayesi var, o hikayeyi bize biraz anlatır mısınız?

“Musiki Üzerine” şiirinden önce, 5 Ekim 1991'de, eşim ve şimdi hayatta olmayan, çok değerli ablamız Necla Tekin'le, Bostancı'da üstat Ercüment Batanay ve arkadaşlarını dinlemeye gitmiştik. "Mavna" adı verilen bir tekne lokantaydı. O gece etkilendim ve "Batanay'ın Nağmeleri" adlı şiirimi bir peçeteye yazdım. Aradan beş yıl geçmişti, 13 Nisan 1996'da İzmit Musiki Derneği'nin konseri vardı. Bu gecenin sunumunu ben yapacaktım. Bir mizansen düşündüm; Şiir üstüne bir şiir yazması için rahmetli Ruşen Hakkı'ya rica ettim. Bana net olarak; "Sen yazacaksın" dedi! Ben de “Batanay'ın Nağmeleri” adlı şiiri o gece için yeniden düzenledim ve konser başlamadan, kapalı perde arkasından, bir keman eşliğinde şiirimi okudum. Olay bu.

Şairlik için sonu gelmeyen yolculuktur diyebilir miyiz?

Şairlik, öncelikle sağlam bir kültürel altyapı ister. İyi şiir üretebilmek için çokça ustaların şiirlerini okumak gerek. Bu da sonu gelmeyen bir yolculuktur elbette.

Şair, ilk kitabını yayımladıktan sonra kendisi için “ben oldum” diye düşünmeli mi?

Şair, şairse eğer, hiçbir zaman "ben oldum" demez! Dememelidir. Olmanın takdirini o şiirleri okuyanlara aittir. Şiir çok iddialı bir iş ve emek olduğu kadar, sağlıklı bir ruh hali ve tevazu da ister.

Şiirin insan üzerinde ki yararları ve etkileri nelerdir?

Şiir, insanı ruhen geliştiren bir araçtır. Şiir, duygu insanlarının ilgi alanına girer. İnsan ve doğa sevgisiyle de harmanlanırsa, insanın mutluluğuna diyecek yoktur.

Şiirimizin geleceği hakkındaki düşüncenizi öğrenebilir miyiz?

Şiirimizin geleceğini kestirmek benim haddim olamaz. Ama özellikle genç insanların şiire ilgisi arttıkça, şiir üzerine emek veren kurumlar çoğaldıkça yeni ve etkili şairlerimizin ortaya çıkacağına inanıyorum.

“Yaşam Tanıklarım” adlı bir dosyadan bahsetmiştiniz, ne zaman tanışacağız o kitabınızla?

Şu anda yeni bir kitap çalışması yapıyorum. Düşündüğüm kitapta, çocukluk yıllarımdan bu yana yaşamımda izi olan insanlarla olan anılarımı, meslek yaşamımda yaşadığım kimi olayları anlatacağım. Ayrıca bir de "öykü" niteliğinde kitap tasarımım var. Şimdilik sürpriz olacak.

Mustafa Bey, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ve 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Kitap Keyfim’de (Soydan İş Merkezi) yapılacak olan imza etkinliğinizde size başarılar diliyorum.

Ben teşekkür ederim Gül Hanım.